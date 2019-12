Tuổi Thìn năm Canh Tý 0 Tuổi Thìn có một năm mà vận may tổng thể được cải thiện đáng kể.

Chiếm vị trí số 5 trong bảng 12 con giáp, các cá nhân tuổi Rồng là đại diện to lớn, hùng mạnh nhất so với các láng giềng.

Biểu trưng cho sự thống trị, uy quyền và tham vọng, Rồng thích tự đặt ra luật lệ thay vì để người khác áp đặt cho mình. Không ngại thách thức, sẵn sàng mạo hiểm để khẳng định bản thân, dễ hiểu vì sao tuổi Thìn thường đạt được thành công trong cuộc sống. Với sự nhiệt tình vốn có, Rồng sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà không đợi được cầu cạnh. Chỉ một nhược điểm nhỏ là với sự đam mê "thiêu đốt", bản tính có phần nóng nảy, họ thường không tự hài lòng với những gì đạt được, dẫn đến sự cầu toàn.

Dù đặc biệt thu hút bởi nhân cách nổi bật, thẳm sâu trong tâm hồn, tuổi Thìn vẫn là những kẻ cô đơn, bởi dường như họ thành công hơn cả khi làm việc một mình, và đó chính là lý do khiến họ trở thành kẻ ngạo mạn trong mắt không ít người.

Tuổi Thìn sinh các năm 1964 1976 1988 2000

Tổng quan tuổi Thìn năm Canh Tý:

Tuổi Thìn có một năm mà vận may tổng thể được cải thiện đáng kể. Hai địa hạt mà may mắn "ghé thăm" là sự nghiệp, tình yêu. Đây cũng là năm bạn nên tận dụng vận may của mình để tìm kiếm những cơ hội mới, làm những điều mà bạn chưa từng nghĩ đến trong đời sống hàng ngày. Nhờ thế, cuộc sống của bạn trở nên đầy màu sắc. Đừng quên một chọn lựa đúng có thể mở ra một cánh cửa mới mẻ và giá trị cho tương lai bạn.

Về sự nghiệp: 5/5 sao

Tư chất của người tuổi Thìn thông minh, xốc vác, thế nên bạn không cần phải lo lăng về sự nghiệp của mình trong năm Canh Tý này. Đây là năm mà chỉ cần hành động theo cảm xúc, bạn có thẻ đạt được những thành quả giá trị. Trong năm vừa qua, những vấn đề vụn vặt đời thường có thể gây ra khủng hoảng cho sự nghiệp của bạn, khiến bạn lo âu, căng thẳng. Tuy nhiên, năm Canh Tý này, bạn có thể yên tâm ngẩng cao đầu mà bước thay vì lo âu, sợ hãi những khó khăn chắn lối. May mắn sự nghiệp hỗ trợ có thể giúp bạn vươn tới những vị trí mới nơi công sở, tuy nhiên, tránh tối đa thái độ tự mãn, nhất là khi đạt được thành quả nào đó hơn mọi người. Cần hành xử điềm đạm, tránh khoác lác, khoe khoang, làm việc cẩn trọng, nghiêm túc là cách để bạn được ghi nhận. Để cải thiện vận may, bạn có thể đeo vòng tay ngọc lưu ly biểu tượng Rồng để hỗ trợ mình.

Về tài chính: 5/5 sao

Sự nghiệp khởi sắc vào năm Canh Tý sẽ giúp bạn có được thật nhiều may măn về tài chính, nhờ thế tiền bạc bạn có năm nay cũng "rủng rỉnh" hơn nhiều so với năm trước. Nếu muốn tăng thu nhập, bên cạnh việc nỗ lực chứng bỏ bản thân nơi công sở, bạn có thể thử sức với những địa hạt mới, những công việc ngoài giờ - điều mà từ trước tới giờ bạn ít nghĩ tới. Tài năng và sự chăm chỉ sẽ giúp bạn làm được điều mà mình muốn.

Năm này có thể liên quan đến những khoản chi tiêu mà bạn không tính toán trước được, do đó nên có sự phòng bị về kinh tế.

Một lời khuyên nữa cho bạn là nên cố gắng cân bằng giữa chi tiêu và thu nhập, đừng phung phí. Năm nay có thể liên quan tới những vận may bất ngờ, bao gồm việc được nhận quà bất ngờ, trúng số, giành giải thưởng... Đối với nữa giới, để tăng cường vận may, tốt nhất là nên đeo vòng tay thạch anh vàng có ký hiệu tuổi Thìn, điều này giúp ích về phong thủy lẫn sự dồi dào tài chính. Với nam giới, bạn có thể đeo vòng mắt hổ với biểu tượng tuổi mình.

Về tình cảm: 4/5

Một năm mà may mắn ngập tràn cho tuổi Thìn, đặc biệt trong địa hạt tình cảm. Người độc thân, đang yêu hoặc đã kết hôn đều có những vận may giá trị trong các mối quan hệ yêu đương lẫn mối quan hệ trong gia đình. Nếu bạn còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội tìm được người đồng điệu cảm xúc tâm hồn, từ đó dễ dàng bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu bạn đang yêu và đã kết hôn, một mối hiểm họa có thể xảy ra nếu như bạn ích kỷ, có tính chiếm hữu và cố gắng kiểm soát nửa kia của mình, khiến họ ngột ngạt, muốn trốn chạy khỏi bạn.

Để cải thiện quan hệ tình cảm, hãy khéo léo ứng xử, luôn nhẹ nhàng với người mình yêu thương. Cần cho nhau không gian, thời gian riêng để tạo cảm giác bí ẩn, duy trì mối quan hệ ổn định. Bạn cũng nên đeo vòng tay thạch anh hồng có ký hiệu tuổi mình để có thêm may mắn tình yêu và giải quyết khủng hoảng hôn nhân (nếu có).

Về sức khỏe: 3/5 sao

Đây là địa hạt ít may mắn nhất của tuổi Thìn năm này. Hẳn nhiên không phải như thế có nghĩa là bạn gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng, đơn thuần là bạn lưu tâm hơn đến bản thân mà thôi.

Năm này, bạn có thể mắc những bệnh nhẹ, nhưng chớ coi thường, vì chúng có thể gây ra rắc rối lớn nếu bạn bỏ qua. Đừng lấy tuổi trẻ làm cái cớ để bỏ liều bản thân. Nên đặt sức khỏe lên hàng đầu trong mọi tình huống. Bạn có thể đeo vòng mã não xanh có ký hiệu tuổi mình để giữ sức khỏe tốt.

Tổng quan 12 tháng của tuổi Thìn:

Tháng giêng: Tháng của những điều tốt, xấu lẫn lộn. Đây là giai đoạn học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ.

Tháng hai: Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, khuyến khích tinh thần vươn lên của bạn.

Tháng ba: Cần có sự sáng tạo, có "chất" riêng trong mọi công việc.

Tháng tư: Bạn cần nâng cao cảnh giác, suy nghĩ nhiều lần trước khi hành động, đặc biệt khi đưa ra quyết định quan trọng nào đó.

Tháng năm: Phân tích kỹ các vấn đề đang khiến bạn đau đầu, bạn sẽ thấy sáng tỏ nhiều điều.

Tháng sáu: Đừng tự tin thái quá, không phải mọi thứ bạn làm đều trôi chảy như bạn nghĩ.

Tháng bảy: Những giấc mơ của bạn thành sự thật.

Tháng tám: Tháng của những nỗ lực, sự nhẫn nại, đặc biệt nếu bạn muốn hoàn thành mục tiêu.

Tháng chín: Tháng của những điều tốt, xấu lẫn lộn.

Tháng mười: Thận trọng khi tiết kiệm, tìm người phù hợp để kết bạn.

Tháng 11: Tháng may mắn của người tuổi Thìn, liên quan tới đầu tư.

Tháng 12: Tháng để ở bên người trong gia đình, tránh tối đa mâu thuẫn, cãi vã.

Thùy Linh