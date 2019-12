Tuổi Ngọ năm Canh Tý 0 Bị ảnh hưởng bởi xung đột với sao Thái Tuế, vận may của tuổi Ngọ trong năm Canh Tý này sẽ thay đổi nhiều, thậm chí là suy giảm.

Nằm ở vị trí số 7 trong bảng 12 con giáp, Ngựa là đại diện của tốc độ, năng lượng và tính cách mạnh mẽ.

Bản tính sôi nổi khiến tuổi Ngọ thường là tâm điểm của sự chú ý, và điều này lại càng tiếp thêm sức mạnh cho họ. Trong đám đông, không khó để nhận ra Ngựa, bởi đó là những con người của tiếng cười, sự quảng giao, hài hước. Bằng vốn thông minh sẵn có, họ luôn bắt kịp những cơ hội, mục tiêu mới một cách tự tin và bản lĩnh, đồng thời có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Tuy vậy, hạn chế lớn nhất của cá nhân tuổi này là không phải lúc nào họ cũng kết thúc mọi thứ trôi chảy bởi bản tính luôn chạy theo cái mới.

Chân thành, thân thiện, cởi mở là những đức tính đẹp nhất của Ngựa. Dù vậy, việc luôn đặt mình ở vị trí trung tâm khiến họ dễ trở nên cáu kỉnh, thậm chí "nổi cơn tam bành" nếu mọi việc không như ý muốn.

Tổng quan tuổi Ngọ năm Canh Tý:

Bị ảnh hưởng bởi xung đột với sao Thái Tuế, vận may của tuổi Ngọ trong năm Canh Tý này sẽ thay đổi nhiều, thậm chí là suy giảm. Mọi khía cạnh trong đời sống, bao gồm sự nghiệp, sức khỏe có thể ảm đạm, thậm chí có dấu hiệu đi xuống. Nhìn chung đây là năm không nhiều may mắn đối với tuổi Ngọ. Bạn có thể đeo vòng tay mã não với dấu hiệu tuổi mình để giảm tác động xấu của Thái Tuế, đồng thời chúc phúc cho cả gia đình gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn.

Về sự nghiệp: 2/5 sao

So với những tiến bộ rõ rệt của năm vừa qua, canh Tý này, sự nghiệp của bạn có phần chững lại, thậm chí là trượt dốc. Ảnh hưởng của vì sao Tian Ku - một ngôi sao xấu sẽ khiến bạn phải lao động nhiều, thậm chí là vất vả, khó khăn, tuy nhiên lợi ích thu về lại rất khiêm tốn.

Ảnh hưởng của nhiều vì sao không may mắn khác cũng khiến cho bạn khó hòa đồng với môi trường tập thể và trở nên lệch pha với đồng nghiệp, điều này dẫn đến việc khó có được ủng hộ trong môi trường làm việc. Nếu bạn không giúp đỡ những người xung quanh khi cần, bạn sẽ không thể nào nhận được sự giúp đỡ trong thời điểm mình gặp khó khăn. Vì vậy, hãy rèn luyện tinh thần tập thể, đối xử chân thành, tử tế với những người khác nữa. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể có được kết quả tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu bạn muốn cải thiện may mắn sự nghiệp của mình trong năm canh Tý, tốt nhất hãy đeo vòng tay ngọc lưu ly, có dấu hiệu tuổi mình.

Về tài chính: 2/5 sao

Sự nghiệp không có nhiều biến chuyển tích cực, thế nên tuổi Ngọ cũng không có được nhiều may mắn trong địa hạt tài chính trong năm Canh Tý này. Những dấu hiệu cho thấy thu nhập từ công việc chính của bạn không ổn định. Ngoài ra, tác động của ngôi sao xấu Da Hao dẫn đến sự tiêu hao tài sản, có thể là nguyên nhân dẫn đến việc bạn bị mất tiền, hoặc khó có thể tiết kiệm được tiền bạc. Ngoài ra, bạn cũng sẽ cần nhiều tiền bạc để sửa chữa, hoặc chữa trị... Do đó, bạn nên hết sức thận trọng trong chi tiêu, tránh sự đầu tư sai cách có thể gây ra sự mất mát tài sản lớn. Bạn cũng nên dè chừng với sự lừa đảo, trộm cắp tài sản. Nữ giới nên đeo vòng Citrine vàng giúp khơi thông nguồn phong thủy và lôi kéo sự may mắn tài chính. Phái nam có thể đeo vòng mắt hổ để có thêm may mắn.

Về tình cảm: 2/5 sao

Đối với người tuổi Ngọ trong năm Canh Tý này, các mối quan hệ yêu đương dường như không ổn định như những năm trước, kể cả khi bạn đã có gia đình rồi hay chưa. Mâu thuẫn trong giao tiếp dẫn đến sự không hiểu nhau và khó tìm thấy tiếng nói chung, do đó bạn cảm nhận được sự thiếu tình cảm từ cả hai phía. Mối quan hệ thậm chí có thể rơi vào chiến tranh lạnh, thậm chí là tan vỡ.

Tác động từ ngôi sao Tian Ku khiến bạn trở nên thu mình, không hào hứng với các tương tác xã hội, không có nhiều cảm xúc trong đời sống tình cảm cá nhân, khó kết nối các thành viên trong gia đình. Mọi việc sẽ tốt hơn nếu bạn quan tâm nhiều hơn đến những người mà mình yêu thương và ngược lại. Bạn cũng nên chủ động trò chuyện với mọi người, sẵn sàng cởi mở lòng mình để giải quyết mọi hiểu nhầm, mâu thuẫn, như thế mọi rắc rối mới được giải tỏa. Những người tuổi Ngọ trong năm này nên đeo vòng thạch anh dâu tây (với nữ) để tăng cường may mắn trong địa hạt tình cảm.

Về sức khỏe: 2/5 sao

Sức khoẻ của người tuổi Ngọ năm nay không tốt, do sự tác động của Thái Tuế và một số vì sao xấu, ví dụ như Lan Gan, Da Hao... liên quan đến sự bệnh tật, ốm đau không lường trước, khiến sức khỏe xuống dốc. Cũng bởi ảnh hưởng của các vì sao xấu này mà tâm lý của bạn kém bình ổn, bạn dễ yếu đuối, suy nghĩ vẩn vơ, dễ bị xúc động bởi những gánh nặng đời thường. Nếu không được giải tỏa đúng cách, những căng thẳng ấy có thể dẫn đến những phiền toái mà bạn không lường trước.

Vì thế, năm nay bạn nên cẩn thận hơn trong việc chăm sóc bản thân, ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu. Nên nhớ rằng chỉ khi bạn khỏe mạnh và chăm sóc bản thân tốt thì bạn mới có thể giải quyết mọi rắc rối của đời sống. Bạn có thể đeo vòng mã não màu xanh có ký hiệu tuổi mình để giữ sức khỏe tốt hơn trong năm nay.

Tổng quan 12 tháng của tuổi Ngọ:

Tháng giêng: Mọi việc tốt đẹp nếu như bạn thận trọng với tài chính và không cho người khác vay mượn tiền bạc.

Tháng hai: Mọi người xung quanh sẽ cần sự giúp đỡ của bạn. Hãy cân nhắc thì giúp đỡ. Ngoài ra bạn cũng nên duy trì một chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao lành mạnh để tránh bệnh tật.

Tháng ba: Tháng thuận lợi liên quan đến đời sống tình cảm. Ngoài ra, sự nghiệp, tài chính của bạn cũng có những bước tiến thuận lợi khác.

Tháng tư: Sự nhẫn nại của bạn sẽ được thử thách đến mức giới hạn tối đa của nó. Thành công của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chịu đựng này.

Tháng năm: Một tháng đi liền với những thách thức khó khăn. Tuy nhiên, sự nỗ lực của bạn sẽ giúp bạn vượt qua được những trở ngại đáng kể này.

Tháng sáu: Rất nhiều cơ hội tốt đẹp sẽ đến gõ cửa nhà bạn. Hãy tỉnh táo để nắm bắt.

Tháng bảy: Một tháng liên quan với nhiều sự kiện thuận lợi và có thể cũng bất lợi. Mọi thành công phụ thuộc vào cách bạn đối phó với tình huống ấy như thế nào.

Tháng tám: Đây là thời gian tốt cho các kỳ nghỉ cùng gia đình, người thân. Bạn cũng nên hạn chế tương tác với người lạ, bởi vì điều này tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo.

Tháng chín: Đây là tháng mà các mục tiêu phát triển của bạn quan trọng hơn là những mục tiêu "ngắn hạn".

Tháng mười: Các mối quan hệ công việc và đời sống cá nhân đều được quan tâm thích đáng thì hơn.

Tháng mười một: Nên thận trọng, giữ gìn sức khỏe, nếu không bạn sẽ bị bệnh.

Tháng mười hai: Một năm đã trôi qua với rất nhiều sự mệt mỏi đeo bám trên vai bạn. Đây là lúc mà bạn có thể hoàn toàn thư giãn và tận hưởng những kỳ nghỉ với gia đình, người thân.

Thùy Linh