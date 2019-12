Tuổi Mão năm Canh Tý 0 Ít chịu tác động của Thái Tuế nên đời sống tình cảm sẽ là địa hạt tốt nhất trong đời sống của người tuổi Mão năm Canh Tý.

Chiếm vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng 12 con giáp, tuổi Mão (hay Thỏ theo quan niệm của người Trung Quốc) là biểu trưng của tính cách nhạy cảm, sáng tạo và tâm hồn giàu lòng trắc ẩn. Với bản tinh thân thiện, thích kết giao và bầu bạn, Mèo có lối sống "dĩ hòa vi quý" và luôn cố gắng tránh mọi bất đồng. Trong mọi tình huống đối đầu, Mèo tiếp cận vấn đề một cách điềm tĩnh, có cân nhắc cụ thể. Với bản tính như vậy, họ đặt niềm tin vào tình cảm gia đình, bạn bè thân thiết, đồng thời luôn tạo cho mình lối sống lạc quan, xa lánh ganh đua, mâu thuẫn và sự mạo hiểm. Đây là ưu điểm, nhưng đôi khi trở thành nhược điểm cho họ, bởi trong môi trường công việc, sự nhút nhát chính là yếu tố khiến tuổi Mão đánh mất đi nhiều cơ hội giá trị của mình.

Những cá nhân sinh ra ở tuổi này được đánh giá cao về phong cách sống, gu thẩm mỹ, và chính bởi thế, họ ưa thích học hỏi về văn hóa thông qua việc giao tiếp với mọi người. Dù vậy, chốn yêu thích của họ vẫn là tổ ấm, nơi họ tìm thấy sự yên bình, gọn gàng và ấm cúng.

Tuổi Mão sinh các năm 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Tổng quan tuổi Mão năm Canh Tý:

Canh Tý đánh dấu một năm không thực sự suôn sẻ của người tuổi Mão. Dường như đây là 365 ngày với vô vàn những tranh chấp, đối kháng, sự nghiệp gặp tổn hại, may mắn bị cản trở, khiến bạn gặp khó khăn trong việc kiếm tiền. Sức khỏe của bạn cũng bị ảnh hưởng phần nào. Đặc biệt, sự nghiệp và tài chính của bạn bị suy giảm rất nhiều, do tác động từ những vì sao xấu. Để đối diện với một năm đầy thách thức này, bạn cần có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, tránh thái độ thờ ơ, phó mặc, nếu không tình thế còn tệ hơn. Để mang lại may mắn cho mình, bạn có thể sử dụng vòng mã não đỏ mặt Bồ Tát giúp bạn hộ thân.

Cần lưu ý, những gì mà bạn đã thực hiện vào năm ngoái sẽ có một tác động trực tiếp tới năm Canh Tý này. Đây là năm tiếp nối của năm trước, đồng thời cho bạn cơ hội nhận thức rõ hơn về những gì bạn đang nỗ lực thực hiện.

Về sự nghiệp: 2/5 sao

Người tuổi Mão bước qua một năm Canh Tý với không nhiều vận may sự nghiệp, do ảnh hưởng của phạm Thái Tuế. Nhiều nguy cơ sự nghiệp của bạn lao dốc, nếu không thận trọng. Nếu bạn là người làm công ăn lương, hiệu suất công việc của bạn dường như không ổn định do bạn không giành được thế chủ động trong công việc. Sao xấu Guan Suo tác động khiến bạn không có cơ hội thể hiện khả năng của mình, do giới hạn bởi cấp trên.

Với người đứng cương vị quản lý, sự nghiệp của bạn không rộng mở, xuất phát từ chính ứng xử của bạn với cấp dưới. Ngôi sao Tang Ren tác động tâm lý, khiến bạn trở nên xấu tính, nóng nảy, khắc nghiệt với cộng sự dưới cấp, điều này vô tình khiến cho bạn không nhận được sự ủng hộ, thậm chí bị ghét, bị bài xích. Nếu bạn có thể trở nên kiên nhẫn, nền tính hơn, bạn sẽ thấy mọi việc được xoa dịu. Trong ứng xử với cấp dưới, cần khoan dung và tốt bụng, như thế sự nghiệp của bạn mới được ổn định. Để cải thiện vận may sự nghiệp, nên đeo vòng tay ngọc lưu ly (Lapis Lazuli) có biểu tượng của tuổi mình.

Về tài chính: 3/5

Dưới tác động của các vì sao xấu, năm này, tuổi Mão khó tích lũy của cải, khó nhận được tiền bạc đầu tư như bạn mong đợi. Bạn trông cậy nhiều vào công việc chính, thế nên cần cố gắng để giữ công việc trôi chảy, bạn mới có nguồn thu nhập ổn định. Ảnh hưởng của Thái Tuế và ngôi sao Tang Ren, bạn có thể gặp rắc rối to nếu đầu tư tài chính mà không cân nhắc cho kỹ lưỡng. Thế nên, lời khuyên cho bạn là không nên xuống tiền cho bất cứ dự án nào mà bạn chưa hiểu rõ đối tác lẫn mục tiêu. Nên tập trung cho công việc chính thì hơn. Đối với nữ, tốt nhất là nên đeo vòng tay thạch anh citrine có biểu tượng tuổi mình, giúp hỗ trợ phong thủy. Nam giới nên đeo vòng đá quý mắt hổ, dấu hiệu tuổi Mão.

Ngoài ra, một lưu ý nữa là nếu năm trước bạn vay mượn, nợ nần, năm nay nên tiết kiệm tiền trả dứt điểm, bởi vì càng để nợ lâu bạn sẽ càng đau đầu mà thôi.

Về tình cảm: 4/5 sao

Ít chịu tác động của Thái Tuế nên đây sẽ là địa hạt tốt nhất trong đời sống của người tuổi Mão năm Canh Tý. Không chịu sự trừng phạt của Thái Tuế, tuổi Mão được chúc phúc bởi ngôi sao tốt lành Hong Luan, thế nên dù bạn độc thân hay có người yêu thương thì bạn sẽ vẫn gặp may mắn.

Đối với người tuổi Mão, bạn trở nên giàu sức hút hơn trong mắt người khác phái, và đây là cơ hội tốt để bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Với người đã có gia đình, vận đào hoa lên cao có thể khiến bạn dễ phải lòng người khác, cần có sự chấn chỉnh cảm xúc, nếu không hôn nhân của bạn sẽ khủng hoảng. Nên đeo vòng thạch anh màu hồng, mặt tuổi Mão để giúp tăng may mắn tình yêu, hôn nhân, giúp giải tỏa khủng hoảng.

Về sức khỏe: 2/5 sao

May mắn sức khỏe có vẻ kém đi với tuổi Mão trong năm này. Mặc dù tác động của Thái Tuế đến địa hạt này có phần ít mạnh mẽ và nghiêm trọng, nhưng bạn vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Sao Yang Ren khiến bạn trở nên vô cùng mất kiên nhẫn, dễ nóng nảy, và thực tế điều này rất không tốt cho bạn. Ngoài ra, sao Gou Shen khiến bạn dễ mỏi mệt, mất tinh thần và đãng trí. Nên cố gắng bố trí thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt sao cho điều độ, tránh quá sức. Bạn có thể đeo vòng mã não xanh có biểu trưng tuổi mình để giữ sức khỏe tốt hơn.

Tổng quan 12 tháng của tuổi Mão:

Tháng giêng: Một tháng tốt lành cho tuổi Mão. Tự tin, mạnh mẽ để đón may mắn đến với mình.

Tháng hai: Khoảng thời gian thuận lợi cho công việc, với điều kiện bạn thận trọng, từ tốn trong mọi hành động.

Tháng ba: Hết sức thận trọng với những người xung quanh.

Tháng 4: Một số trở ngại xuất hiện, nhưng hãy lạc quan là không gì mà bạn không giải quyết được.

Tháng 5: Một tháng cải thiện hơn so với tháng trước, mọi thứ bắt đầu có tiến triển tốt.

Tháng 6: Tháng của những thay đổi, biến chuyển bất ngờ.

Tháng 7: Tránh suy nghĩ bốc đồng, cần có sự phán xét, suy đoán thận trọng.

Tháng 8: Thái độ, sự kiên trì mới đem lại thành công cho bạn.

Tháng 9: Bạn tham lam quá mức, điều này hoàn toàn không có lợi cho bạn.

Tháng 10: Tháng thuận lợi cho chuyện tình cảm, cho bạn cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực.

Tháng 11: Không phải tháng tốt cho các quyết định tài chính.

Tháng 12: Tháng của sự hạnh phúc và thịnh vượng.

Thùy Linh