5 con giáp nên cẩn trọng trong năm Canh Tý 0 Chuyên gia phong thủy nổi tiếng Hong Kong Mạch Linh Linh đã chỉ ra 4 con giáp cần đặc biệt lưu ý trong năm Canh Tý.

1. Tuổi Tý

Năm Canh Tý là năm bổn mệnh của người tuổi Tý. Đây là năm mà người tuổi Tý sẽ đối mặt với nhiều chướng ngại vật, sức khỏe bị giảm sút, tinh thần lúc nào cũng bồn chồn không yên, tâm trạng dễ bị dao động, xáo trộn. Năm Canh Tý, nhiều mối quan hệ cá nhân của tuổi Tý bị ảnh hưởng, thậm chí bị phá vỡ. Bạn cũng dễ vướng phải những rắc rối khi bị tiểu nhân hại hay bị tai nạn...

May mắn thay, hai ngôi sao tốt khác chiếu rọi sẽ giúp cho đem lại cho bạn những may mắn trong sự nghiệp, dù vậy bạn cũng cần phải thận trọng, đừng thấy người khác giàu có, may mắn mà bản thân vội vàng tham lam giàu nhanh, nếu không bạn càng thiệt thân.

2. Tuổi Ngọ

Năm Canh Tý báo hiệu là năm không dễ dàng với tuổi Ngọ bởi bạn luôn trong tình trạng cạnh tranh, đối đầu. Kể cả trong gia đình hay nơi công sở, tuổi Ngọ có thể vướng vào mâu thuẫn, cãi vã hay vướng vào trở ngại. Vận may chung của bạn trong năm này không cao. Nếu không kiềm chế, nhẫn nại, bạn rất dễ vướng vào những vụ kiện tụng bất lợi, khiến bản thân tổn thương.

3. Tuổi Mão

Tuổi Mão năm Canh Tý phạm vào Thái Tuế, thế nên đây là năm nhiều sóng gió, đòi hỏi tuổi Mão phải cố gắng để vượt qua thử thách. Đây cũng là năm tổn hao tài lộc, đòi hỏi bạn giữ gìn tài sản cá nhân cho tốt. Bạn cũng cần khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tránh khiêu khích ghen tị, phòng ai đó "đâm sau lưng". Bạn cũng nên chú ý sức khỏe, vì năm nay sức khỏe bạn không tốt.

4. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu năm Canh Tý có thể tổn hao tài sản vì những chuyện mà bản thân không lường trước được. Nhiều dự án hợp tác bị hủy bỏ, mối quan hệ giữa bản thân với mọi người bị xấu đi, nếu không cẩn trọng và khéo léo. "Lời nói không mất tiền mua", cần phải thận trọng giao tiếp, tránh nói lời thị phi, nếu bạn không muốn miệng lưỡi sắc hơn dao có thể gây rắc rối cho mình. Sức khỏe của tuổi Dậu năm nay cũng không tốt, bạn cần nghỉ ngơi, đừng ôm đồm quá nhiều công việc để hao lực.

5. Tuổi Mùi

Tuổi Mùi năm nay trở thành trung tâm của sự phản bội, lừa gạt. Thế nên, cần phải hết sức cẩn trọng khi giao dịch, làm ăn, nếu không muốn mình trở thành nạn nhân của sự lừa đảo. Bạn tuyệt đối không nên tin người và để bản thân bị xúi giục, cần cân nhắc tính hợp lý trước mỗi đề nghị, nếu không bạn vừa mất tiền vừa mất tình cảm. Sao xấu Thiên Ách, Bạo Bại có thể khiến bạn mất tiền, sức khỏe tổn hao, tuy nhiên các sao may mắn là Tử Vi, Long Đức sẽ đỡ cho bạn phần nào sự thiệt hại.

Thùy Linh (Theo Sohu)