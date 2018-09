Tối 25/8 tại khách sạn Rex Hotel diễn ra đêm Gala - hoạt động nổi bật thuộc Triển lãm mua sắm cưới "Wedding Fair 2018" do Báo Ngoisao phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM trong hai ngày 25-26/8.

Từ 18h, sự kiện đón sự tham gia của các nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm, nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng như vợ chồng Lê Phương - Trung Kiên, vợ chồng Tú Vi - Văn Anh, diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Băng Di, Á hậu Việt Nam 2016 Thùy Dung, diễn viên Anh Thư...

Phát biểu khai mạc sự kiện, Trưởng Ban tổ chức, bà Nguyễn Mai Liên, phụ trách Báo Ngôi Sao cho rằng, những gương mặt thanh xuân ở sự kiện, những bạn trẻ chuẩn bị gắn kết cuộc đời với người mình yêu thương rất may mắn. Các bạn có nhiều lựa chọn từ nhãn hiệu váy cưới, đặt tiệc cưới, mua trang sức, đơn vị chụp ảnh, quay video...

Bà Nguyễn Mai Liên phát biểu mở màn sự kiện.

"Chỉ có điều các cửa hàng nằm tản mát khắp nơi, các bạn khó có thể ghé qua, nắm hết thông tin trong một hai ngày, thậm chí một vài tuần cũng chưa chắc đã đủ", bà Mai Liên chia sẻ.

Chính vì thế, báo Ngôi Sao và Shop VnExpress nảy sinh ý tưởng tổ chức một triển lãm mua sắm cưới, mời các thương hiệu mạnh nhất về dịch vụ cưới tập trung tại khách sạn Rex Hotel, nằm giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ này, để các bạn thuận tiện tìm kiếm ý tưởng, lựa chọn dịch vụ phù hợp cho ngày trọng đại của mình.

"Chúng tôi không hướng dẫn các bạn tổ chức một đám cưới theo khuôn mẫu mà gợi ý tới các bạn những xu hướng mới nhất, những cách làm độc đáo mà tiết kiệm, để các bạn có thể tự tổ chức sự kiện đáng nhớ trong đời. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình để vào ngày đó, bạn có thể yên tâm, chỉ việc nhìn vào mắt người mình yêu thương và thì thầm: Darling, I’m Yours", bà Mai Liên nhấn mạnh.

Những bằng chứng nhận kèm theo bó hoa tươi thắm được bà Nguyễn Mai Liên trao cho đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng Triển lãm mua sắm cưới "Wedding Fair 2018" như nhà tài trợ Vàng Samsung QLED TV, nhà tài trợ địa điểm Rex Hotel Sài Gòn, đơn vị đồng hành Học viện Muse, đại diện nhà tài trợ trang trí Calla Lilly...

Tiếp nối sự kiện, ca sĩ Bùi Anh Tuấn diện vest đen cá tính, trình diễn ca khúc "Hẹn một mai" và "Mãi mãi là của nhau" trên sân khấu. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm và lời ca tôn lên tình yêu chung thủy.

Trên nền nhạc "Mãi mãi là của nhau" do ca sĩ Bùi Anh Tuấn trình bày, NTK Vĩnh Thụy trình diễn bộ sưu tập áo cưới đầu tiên của đêm Gala là "The Dreams". Ngày cưới là giấc mơ đẹp nhất trên đời nên anh mong muốn hiện thực hóa những mộng ước ngọt ngào và lãng mạn của tất cả cô dâu.

Nhiều thiết kế ứng dụng dáng váy bồng xoè, đuôi cá kết hợp cùng phần xẻ vai, khoét ngực nhằm tạo vẻ nữ tính cho các cô dâu.

Bằng phương pháp thiết kế thủ công tỉ mỉ và chất liệu nhập khẩu cao cấp, bộ sưu tập gồm những chiếc váy hoa nhẹ nhàng ôm dáng và tôn lên sự trẻ trung, kiều diễm của các nàng trong ngày trọng đại. Chất liệu ren trắng, voan mỏng được Vĩnh Thụy phối đắp mượt mà cùng các phụ liệu đính kết như ngọc trai, kim sa. Hầu hết các chất liệu đều nhẹ nhàng giúp cô dâu dễ di chuyển.

Xem BST của Vĩnh Thụy

Người mẫu Lan Khuê đảm vai trò vedette của bộ sưu tập. Cô diện thiết kế khoét lưng, đính kết lông vũ khắp thân áo, bồng bềnh và nhẹ nhàng. Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 cũng sẽ lên xe hoa vào đầu tháng 10. Chồng sắp cưới của cô là doanh nhân John Tuấn Nguyễn.

Hoa khôi Áo dài 2014 rạng rỡ trong thiết kế đính kết lông vũ trên thân váy xuyên thấu của nhà thiết kế Vĩnh Thụy.

Không gian thời trang của dạ tiệc được tiếp nối bởi bộ sưu tập "Say You Do" của nhà thiết kế Phan Quốc An. "Còn gì thiêng liêng hơn khoảnh khắc đôi lứa trao nhau lời thề nguyện trọn đời", NTK Phan Quốc An chia sẻ nguồn cảm hứng tạo nên BST váy cưới "Say you do".

Xem BST của Phan Quốc An

Anh cho biết, các cô dâu chuộng mẫu thiết kế lộng lẫy nhưng gọn gàng, thời thượng. Do đó, những chiếc váy cưới trong bộ sưu tập này sẽ tôn lên từng đường nét xinh đẹp nhất của cô dâu, để trở thành nàng công chúa lộng lẫy nhất trong đám cưới cổ tích đời mình.

Nhà thiết kế Phan Quốc An chọn hướng sáng tạo cho các thiết kế trong bộ sưu tập "Say You Do".

"Cảm ơn một tình yêu" là bộ sưu tập áo dài cưới duy nhất tại sự kiện, do nhà thiết kế Minh Châu thực hiện. Các người mẫu khoe nên dáng vẻ sang trọng, tinh tế thể hiện qua các hạt đính bằng tay cầu kỳ và tỉ mỉ. Anh chia sẻ, BST như một lời cảm ơn vì đã luôn tin tưởng vào vẻ đẹp của quốc phục Việt Nam.

Xem BST của nhà thiết kế Minh Châu

Bộ sưu tập "Cảm ơn một tình yêu" của NTK Minh Châu giới thiệu những mẫu áo dài cách điệu, ứng dụng phong phú các chất liệu.

Trong không gian lãng mạn, trên nền áo dài truyền thống, nhà thiết kế Minh Châu bổ sung các phụ liệu dập nổi 3D, chọn chất liệu phối kết giữa trong - đục để tạo nét mới lạ cho các mẫu áo dài. Họa tiết trên toàn bộ áo làm từng hạt, đính bằng tay tôn nét sang trọng và thanh lịch vốn có của người phụ nữ Việt Nam. Vai trò vedette do hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới Phan Thị Mơ đảm nhiệm. Cô khoe vẻ xinh đẹp, thần thái quyến rũ, sang trọng, duyên dáng và tỏa sáng trên sàn diễn.

Một thiết kế áo dài cách điệu với nón rộng vành cổ điển của nhà thiết kế Minh Châu.

Hồ Khanh - chuyên gia trang điểm hơn 20 năm kinh nghiệm - đảm nhận tiết mục trang điểm cho cô dâu cá tính. Theo anh, không phải cô dâu nào cũng sở hữu mái tóc dài, làn da trắng. Nhiều bạn gái với phong cách cá tính, thể hiện qua làn da nâu, mái tóc tém gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm lớp trang điểm phù hợp.

Với sự hỗ trợ của người mẫu Cù Ngọc Quý, chuyên gia trang điểm Hồ Khanh đã thể hiện khả năng biến hoá của mình. Bước đầu, anh phù một lớp phấn nền tông bánh mật cho toàn gương mặt, tiếp theo một lớp phấn nền khác nhấn ở vùng chữ T để tăng độ bắt sáng. Chuyên gia đồng thời lót thêm lớp che quầng thâm quanh khu vực mắt, tạo vẻ rạng rỡ, đầy sức sống.

Sau kết thúc công đoạn trên, Hồ Khanh chuyển sang tạo sóng mũi, phủ phấn vùng sát chân tóc để tạo độ chuyển mượt mà cho lớp trang điểm. Anh khuyên nên dùng thêm lớp phấn mỏng để nền khô ráo. Hoàn thành phần mặt, anh tạo nét lông mày bằng phương pháp phẩy sợi mày tạo sự sắc gọn. Anh đồng thời chọn tông màu mắt khói, lòng môi cam đất hợp với làn da tự nhiên của người mẫu. Hồ Khanh hoàn tất phần trang điểm sau hơn 20 phút.

Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh cho rằng, màu sắc pastel sẽ là xu hướng trang điểm trong năm 2018.

Theo chuyên gia, riêng đối với các cô dâu có gương mặt cá tính như Cù Ngọc Quý, kiểu tóc đơn giản sẽ phù hợp hơn cả. Với phong cách makeup, anh cho rằng bạn gái nên dung hòa giữa các nét vẽ mềm mại đồng thời giữ cá tính bằng cách tạo lớp nền đồng màu da nâu, điểm nhấn nằm ở đôi mắt và đôi môi.

"Màu son đỏ giảm nhiệt, trong khi các gam tự nhiên, căng hồng sẽ là xu hướng. Tương tự với màu mắt, các màu mắt trung tính, pastel sẽ lên ngôi", chuyên gia nói về xu hướng trang điểm cưới năm 2018 cho các cô dâu chuộng vẻ nữ tính.

Với chủ đề DIY - Darling, I’m Yours (Do it yourself), triển lãm mua sắm cưới "Wedding Fair 2018" quy tụ hơn 40 thương hiệu chuyên về cưới hỏi, gia đình, nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe... đặt gian hàng và tham gia chào bán sản phẩm. Chương trình do Nguyễn Ngọc Thụy làm đạo diễn.

Các chuyên gia tư vấn cho cặp đôi bí quyết giữ gìn vóc dáng, làn da trước ngày cưới bằng phương pháp thực dưỡng, tập yoga mỗi ngày.

Những trải nghiệm làm đẹp như make up, soi da, massage mặt, làm nail... hoàn toàn miễn phí. Nhiều chị em tranh thủ chăm sóc da miễn phí tại khu làm đẹp. Chuyên viên nhẹ nhàng xoa bóp, kết hợp liệu pháp bấm huyệt nhằm đem lại cho phái đẹp những giây phút thư giãn. Túi chườm nóng bằng thảo dược được đặt vào bả vai, tạo độ ấm nóng cho vai và lưng, giảm đau nhức hiệu quả.

Các đôi có thể thử làm cô dâu chú rể qua hoạt động: make up cô dâu, thử váy cưới và áo vest, chụp ảnh cưới... từ những thương hiệu chuyên cung ứng dịch vụ cưới hỏi. Chuyên gia trang điểm chia sẻ cách make up cho cô dâu trong lễ gia tiên, trang điểm thế nào để lớp nền lâu trôi...

Góc chăm sóc da, massage cơ thể miễn phí thu hút nhiều bạn gái ghé trải nghiệm.

Workshop điều chế nước hoa; làm túi thơm; thêu thùa; chế độ dinh dưỡng và yoga giúp cô dâu có làn da, vóc dáng đẹp; tư vấn các món ăn thực dưỡng có lợi cho sức khỏe tân nương... từ các khách mời nổi tiếng gợi mở nhiều kiến thức hữu ích cho chị em chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Các nhà thiết kế hàng đầu mang đến chương trình nhiều bộ sưu tập váy cưới, áo dài tôn vẻ dịu dàng, lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng, hiện đại cho cô dâu.

Với các nội dung, hoạt động ý nghĩa cùng nhiều phần quà giá trị từ những thương hiệu chuyên trong lĩnh vực cưới hỏi, triển lãm mua sắm cưới "Wedding Fair 2018" là dịp để đôi uyên ương có thêm lựa chọn và ý tưởng cho đám cưới mơ ước của riêng mình. Chương trình do Nguyễn Ngọc Thụy làm đạo diễn.

Một cặp đôi chụp ảnh sau khi cô dâu trang điểm, làm tóc và diện váy cưới ngay tại sự kiện.

Triển lãm tiếp tục diễn ra vào ngày 26/8, bắt đầu từ 9h-21h với loạt hoạt động thú vị như dạy thêu ruy-băng, làm túi thơm... Buổi chuyện trò cùng nghệ sĩ Thúy Hạnh - Minh Khang, Thủy Anh - Đăng Khôi vào ngày 26/8 với chủ đề “Tình yêu màu hồng - hôn nhân màu gì?” giúp cặp đôi có thêm kinh nghiệm giữ lửa ga đình bền chặt.

Từ 9-12h và 19h-20h30 ngày mai cũng sẽ diễn ra lễ bốc thăm nhận các phần thưởng giá trị cho khách tham dự sự kiện. Trong đó có chiếc Smart TV màn hình cong 4K QLED 65 inch Q8C 2018 của Samsung trị giá gần 100 triệu đồng. Ưu đãi áp dụng cho tất cả khách tham dự triển lãm.

Báo Ngôi Sao