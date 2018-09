Đêm 16/9, nhận được thông tin hai nạn nhân tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2), Công an Hà Nội xác định những người này đều vừa tham gia đêm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, theo Đại tá Nguyễn Văn Viện (Phó giám đốc Công an Hà Nội).

Tiếp tục rà soát, nhà chức trách nhận được thông tin tại Bệnh viện E có thêm 5 người tử vong, hai người hôn mê sâu. Tại Bệnh viện Bạch Mai cũng ghi nhận hai trường hợp. Tất cả đều được đưa cấp cứu từ lễ hội âm nhạc này.

Công an Hà Nội xác định 7 người tử vong và 5 bệnh nhân đều dương tính với ma túy. Khám nghiệm hiện trường nơi diễn ra lễ hội âm nhạc, cảnh sát thu được "bóng cười", một số viên nén nghi ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng đang xác định xem đó là loại ma túy gì.

Ông Viện cho hay do 7 người đều tử vong nên chưa xác định được họ có đi cùng nhóm hay không. Đại tá Viện phủ nhận việc có thêm người tử vong, ngoài 7 trường hợp nêu trên. Theo đại diện Công an Hà Nội, khi tổ chức đêm nhạc, Công viên nước Hồ Tây có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự như trong hợp đồng đã ký kết với đơn vị tổ chức.

"Công an Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan để khám nghiệm hiện trường, tử thi, từ đó, nhà chức trách sẽ có căn cứ để khởi tố vụ án, làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan", ông Viện nói.

Tại buổi họp báo chiều 17/9, ông Trương Minh Tiến (Phó giám đốc Sở Văn Hoá thể thao Hà Nội) cho biết đơn vị tổ chức chương trình là Công ty Á Châu, từng tổ chức nhiều sự kiện nhạc hội... Theo ông Tiến, toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chương trình lần này có sự tham gia của bốn nghệ sĩ nước ngoài, đã được thành phố cấp giấy phép biểu diễn.

Ông Tiến cũng cho hay, với các sự kiện cấp thành phố đều có sự phối hợp từ Công an Hà Nội, và có những phương án bảo vệ riêng.

Việc xảy ra "đáng tiếc" như trên, Sở rút kinh nghiệm rằng, khi các sự kiện lớn được tổ chức, có khả năng thu hút đông khán giả, sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức phải phối hợp với công an.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho hay sự kiện trên được bán vé và do Công viên nước thực hiện với Công ty Á Châu. Song UBND quận cũng đã chỉ đạo Công an quận, phường phối hợp để đảm bảo anh ninh trật tự.

Trước đêm nhạc diễn ra tại Công viên nước, UBND quận đã phối hợp với các ngành để thực hiện chương trình "chạy thử". Ông Tuấn cho rằng, UBND quận đã làm đúng các trình tự pháp luật.

Theo ông Trần Xuân Hà (Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội) thành phố giao các ban ngành dừng cấp phép các loại hình biểu diễn, tổ chức sự kiện đông người cho đến khi tìm ra nguyên nhân 7 người chết trong đại nhạc hội ở Công viên nước.

Trước đó, tối 16/9, Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây với ước tính gần 5.000 người tham gia. Sau khi kết thúc chương trình, nhiều người có biểu hiện nghi sốc ma túy đã được đưa cấp cứu.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định về tổ chức lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ; xử lý nghiêm vi phạm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 20/9.