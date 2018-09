Vận may của bạn tháng thứ tám (từ 8/9 đến 7/10)

Nếu bạn là người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn hay Tỵ thì tháng mới của bạn sẽ rất may mắn và gặp nhiều thuận lợi.

Tuổi Tý

Ngôi sao Thiên vận #6 xuất hiện kép trong cung tử vi của tuổi Tý, mang lại rất nhiều may mắn. Năng lượng Kim tích cực của tháng cũng giúp củng cố hành Thủy của con giáp Tý. Bạn có thể đảm đương rất nhiều việc mà không hề khó nhọc. Người tìm kiếm sự bứt phá có thể đạt được điều đó trong tháng này. Ngôi sao Đại cát tại 24 Sơn vị của tuổi Tý có đầy đủ cơ hội hiện thực hóa. Đây là tháng hết sức may mắn, hãy tận dụng triệt để cơ hội này, dũng cảm tiến lên, phần thưởng chờ bạn sẽ rất lớn. Đây cũng là thời điểm tốt để nối lại các mối quan hệ cũ, kết thêm bạn mới và mở rộng mạng lưới của mình. Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi để củng cố năng lượng tốt lành.

Sự nghiệp của người tuổi Tý tháng này hết sức sáng sủa. Có vận may Quý nhân phù trợ. Một người có uy tín hay giàu kinh nghiệm có thể đứng ra bảo trợ cho bạn. Tận dụng thời gian này để gây dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp và cấp trên. Hãy sẵn sàng học thêm những điều mới, kể cả nếu bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Thời thế thay đổi và thông tin mới xuất hiện với tốc độ chóng mặt, vì vậy những người không cố gắng học hỏi sẽ tụt hậu rất nhanh.

Một tháng tốt lành cho công việc kinh doanh, xuất hiện rất nhiều cơ hội mới. Khi đưa ra quyết định, hãy tin ở trực giác của mình. Bạn bị lôi cuốn vào hết việc này đến việc khác nhưng ôm đồm quá có thể khiến bạn không thể hoàn thành tốt việc nào. Hãy tập trung vào vài việc quan trọng, rồi bạn sẽ thấy kết quả đến rất nhanh.

Cuộc sống tình cảm hứa hẹn nhiều điều tốt lành. Một số người tuổi Tý muốn đưa quan hệ tình cảm tiến xa hơn trong tháng này. Sự xuất hiện kép của sao Thiên vận rất thuận cho việc công khai quan hệ hay tổ chức ăn hỏi, cưới xin. Tuổi Tý độc thân dễ dàng tìm được người khiến bạn rung động, có tiến xa hơn hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào bạn.

Tuổi Sửu

Một tháng đầy hứa hẹn cho tuổi Sửu. Tâm trạng bạn được cải thiện, các mối quan hệ cũng trở nên dễ chịu hơn. Sức mạnh của bạn tháng này nằm ở khả năng hòa đồng rất tốt với mọi người. Có thể có thêm nhiều bạn bè mới. Người tìm kiếm tình yêu sẽ mau chóng đạt điều mong muốn. Vòng nối của bạn được mở rộng. Bạn thích gần gũi mọi người và những người khác cũng thích ở gần bạn. Trong khi mang lại các cơ hội lãng mạn mới cho người độc thân, ngôi sao #4 cũng đồng nghĩa với cám dỗ cho tuổi Sửu đã có gia đình hạnh phúc. Năng lượng của tháng thuận lợi cho học sinh, sinh viên hoặc những người có kế hoạch học thêm kỹ năng mới hay cải thiện các kỹ năng hiện có. Bạn hấp thu kiến thức mới với tốc độ nhanh chóng và đạt được nhiều thành tích, được mọi người nhìn nhận.

Tuổi Sửu đạt được những tiến bộ đáng kể trong công việc, nhất là nếu nghề của bạn đòi hỏi sự sáng tạo. Các ý tưởng của bạn được mọi người vui vẻ tiếp nhận. Hãy chia sẻ chúng vì lợi ích chung chứ không vì mục đích đề cao bản thân. Năng lượng của tháng thuận cho làm việc nhóm và bạn có thể trở thành nhân vật trung tâm của bất kỳ đội nào. Hãy sử dụng tài ngoại giao của mình để kết nối các mảnh ghép, tạo nên môi trường làm việc thành công và hiệu quả. Tận dụng thời gian này để gây dựng đồng minh, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Tuổi Sửu dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác và dành được lợi thế trong các cuộc thương thảo. Tránh dính líu vào chuyện tình nơi công sở, điều rất có thể xảy ra do ảnh hưởng của sự xuất hiện kép của sao Đào hoa trong cung tử vi của bạn.

Sức mạnh của bạn nằm ở khả năng hòa hợp tốt với mọi người và tạo ấn tượng tốt. Hãy tận dụng các ưu thế này để mở rộng mạng lưới kinh doanh. Vận may tài chính tốt và có nhiều cơ hội mang lại lợi nhuận. Đừng để mình rơi vào lối mòn của sự quen thuộc, hãy dám làm những điều khác lạ nếu bạn muốn tiến bộ nhanh. Đây là lúc bạn được phép mạo hiểm đôi chút. Vũ khí của bạn tháng này chính là khả năng sáng tạo để suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ và kỹ năng truyền đạt ý tưởng. Đây là thời điểm tuyệt vời để ký kết hợp đồng, tìm kiếm các dự án mới hay thỏa thuận để đạt được những điều kiện tốt hơn cho các dự án bạn đang thực hiện.

Một tháng thuận lợi cho tuổi Sửu độc thân muốn tìm kiếm tình yêu. Mọi việc sẽ tiến triển khá nhanh, không khó để tìm được ai đó khiến con tim bạn đập rộn ràng hơn. Tuy nhiên, với tuổi Sửu đã có người yêu, đây lại là khoảng thời gian nguy hiểm, đừng xem nhẹ chuyện tình cảm, một cuộc hẹn hò vô hại có thể dẫn đến những điều khiến bạn phải hối tiếc. Người đã có gia đình cần quan tâm nhiều hơn tới bạn đời của mình. Có nguy cơ phản bội. Năng lượng của tháng có thể làm gia tăng các quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, vì vậy hãy cảnh giác.

Tuổi Dần

Sự xuất hiện kép của sao Học vấn #4 tạo thuận lợi cho tuổi Dần muốn học hỏi các kỹ năng mới. Trí tuệ bạn sắc bén, vì vậy đừng ngại học các môn khó. Hãy khát khao kiến thức. Điều này không chỉ đúng với học sinh tuổi Dần mà còn có thể áp dụng cho người đã đi làm. Hãy tìm cách hoàn thiện bản thân bằng cách đăng ký một khóa học nào đó hoặc đơn giản là tăng cường đọc sách khi rỗi rãi. Một thế mạnh nữa của tuổi Dần trong tháng này là khả năng hòa hợp rất tốt với mọi người. Ngôi sao #4 khiến bạn được mọi người hết sức ưa chuộng. Tranh thủ thời gian này để củng cố tình bạn và các mối quen biết. Một tháng tốt lành cho những người tìm kiếm tình yêu.

Tại công sở, mọi việc cũng êm thấm hơn nhiều so với tháng trước. Tuy phải cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ nhưng bạn vẫn có khả năng hoàn thành mọi việc đâu vào đấy. Đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ bạn. Tuổi Dần tràn trề năng lượng và suy nghĩ hết sức tích cực. Hãy tin ở khả năng của mình và đó chính là chìa khóa đưa bạn tới thành công tháng này. Hãy linh hoạt trong xử lý vấn đề, nếu cách này bế tắc thì hãy chuyển sang cách khác.

Các ý tưởng mới xuất hiện liên tục. Kể cả nếu bạn nghĩ mình có đủ khả năng làm hết mọi việc thì sự đóng góp của tập thể vẫn giúp đạt được thành công đáng kể hơn. Tháng này, tài năng thực thụ của bạn nằm ở khả năng tạo cảm hứng cho những người cùng làm việc. Nếu có thể tổ chức vài nhóm cùng phối hợp làm việc thì thành công sẽ càng lớn. Đây là thời gian để chuẩn bị và lập kế hoạch, đặt nền tảng vững chắc để xây dựng công trình cho tương lai sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất.

Tuổi Dần tìm kiếm tình yêu có thể nhận được nhiều hơn những gì mong đợi. Bạn không thiếu người hâm mộ và mọi việc tiến triển đúng như mong muốn. Hãy là chính mình và đừng cố gắng tạo ấn tượng. Nếu muốn gây dựng mối quan hệ dài lâu, hãy cho mình tự do là chính mình ngay từ đầu. Tuy nhiên, tuổi Dần đã có gia đình lại cần thận trọng. Ngôi sao #4 mang lại tình yêu, đam mê và lãng mạn, nhưng nếu bạn không đạt được những điều này từ cuộc hôn nhân thì có nguy cơ lớn là cám dỗ sẽ xuất hiện từ bên ngoài. Nếu gia đình là quan trọng đối với bạn thì hãy cố gắng hâm nóng lại ngọn lửa tình yêu với bạn đời. Kiểm soát cảm xúc và dự định của mình trước khi dấn thân vào con đường bạn có thể phải hối tiếc.

Tuổi Mão

Sự xuất hiện kép của sao tháng và sao năm #8 tạo nên tổ hợp may mắn, mang lại nhiều của cải vật chất. Những điều tốt đẹp đến trong tháng này hứa hẹn sẽ bền lâu. Đây là lúc phải làm việc cật lực, dốc hết sức cho từng việc bạn phải làm. Hãy phân bổ thời gian và nguồn lực một cách thông minh và tỏ ra thực tế khi đề ra mục tiêu.

Cuộc sống nơi công sở cũng ổn thỏa, bạn có thể nhìn thấy rõ hơn con đường sự nghiệp tương lai của mình. Nếu muốn thăng tiến, tuổi Mão cần nỗ lực từ bây giờ. Bạn làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết và phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp. Điều này rất quan trọng vì để được thăng tiến, bạn cần gây ấn tượng tốt với cả cấp trên và những người xung quanh. Tuổi Mão cảm thấy hào hứng và muốn nhận thêm nhiều phần việc. Điều này có thể khiến bạn mệt mỏi vào cuối ngày nhưng đó là sự mệt mỏi rất dễ chịu.

Tháng này bạn có thể mạnh dạn đầu tư, và một khi đã quyết định thì đừng ngoái trở lại. Đừng lo lắng vì không thể sớm thu được lợi nhuận, hãy nhớ rằng vận may của bạn mang tính dài hạn. Năng lượng của tháng cũng thuận cho việc bắt tay với các đối tác chiến lược. Liên minh này có thể kéo dài và mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Một tháng tốt lành cho người tuổi Mão, hạnh phúc đến một cách dễ dàng. Bạn vui mừng vì những điều nhỏ nhặt nhất, điều này khiến ai cũng muốn được gần bạn. Đây là thời gian tốt đẹp để phát triển tình yêu, tình bạn và tình gia đình. Bạn là con người của xã hội và năng lượng tích cực từ bạn lan tỏa, sưởi ấm những người xung quanh. Và phần thưởng mà bạn nhận lại cũng sẽ không hề nhỏ. Hãy tận hưởng một tháng hết sức tốt lành.

Tuổi Thìn

Sự xuất hiện kép của sao Thịnh vượng tương lai #8 khiến mọi việc tiến nhanh chóng mặt. Bạn bận rộn từ sáng tới tối và liên tục phải tự hãm tốc độ của chính mình. Hãy đều đặn tạm rút lui khỏi cuộc sống náo nhiệt để tĩnh tâm, có cái nhìn tổng thể. Đây là thời điểm tuyệt vời để đặt nền móng cho tương lai. Đừng tìm cách kiếm lời nhanh, thay vào đó hãy hướng tới thành công trong tương lai xa.

Tại công sở, tuổi Thìn cảm thấy vô cùng phấn khích và sẵn sàng tham gia đủ thứ việc. Bạn muốn đảm đương thêm rất nhiều nhiệm vụ, nhưng cẩn thận để không hứa hẹn quá nhiều đến mức thất hứa. Hãy giảm tốc độ và ghi nhớ rằng chất lượng công việc có thể giảm sút khi khối lượng việc gia tăng. Hăng hái quá có thể đẩy bạn tới chỗ làm hỏng mọi việc. Khi xung phong làm thêm việc của người khác, cũng nên khéo léo để không bị hiểu nhầm.

Tuổi Thìn làm kinh doanh hết sức bận rộn trong tháng này. Đừng tìm cách tự mình làm hết mọi việc, hãy trao thêm quyền hạn và sự linh hoạt cho các thành viên của nhóm. Tập trung vào công tác quản lý và điều phối, thành công đạt được sẽ lớn hơn nhiều. Dành thời gian động viên các nhân viên của mình. Sự nhiệt thành của bạn sẽ thổi niềm tin vào toàn đội. Hãy là tấm gương và nguồn cảm hứng cho các nhân viên của bạn. Dành một phần thời gian để phát hiện và đào tạo nhân tài. Bạn sẽ thấy công việc này mang lại những phần thưởng bất ngờ.

Cảm xúc tháng này đặc biệt mạnh mẽ, và mọi việc tiến triển rất nhanh cho tuổi Thìn đang yêu. Bạn có thể cảm thấy cuồng si vì ai đó và rất khó kìm cương cảm xúc. Lửa lãng mạn có thể khiến bạn tiến quá nhanh trong các mối quan hệ tình cảm. Hãy sẵn sàng cho những phút thăng hoa nhưng cũng đừng để xảy ra những điều dại dột khiến bạn phải hối tiếc. Tốt nhất hãy giữ mọi thứ ở mức độ chừng mực và đợi thêm một thời gian trước khi công khai mọi chuyện. Tuổi Thìn đã có gia đình có thể bị thu hút bởi sức hấp dẫn ngoài hôn nhân. Hãy tránh xa cám dỗ, tai họa có thể ập đến nhanh hơn bạn tưởng rất nhiều.

Tuổi Tỵ

Sự xuất hiện kép của sao Thịnh vượng tương lai #9 mang tới những may mắn dài hạn. Mọi việc tiến triển rất nhanh nhưng Tỵ sẽ nhanh chóng tìm được nhịp độ mới phù hợp. Bạn cảm thấy mệt mỏi khi mọi việc diễn ra quá chậm chạp nhưng sẽ vô cùng thoải mái khi công việc dồn dập. Đôi khi bạn cũng thấy quá sức nhưng lại tiếc rẻ, không muốn bỏ bớt việc. Hãy lập kế hoạch từng ngày để có thể thực hiện tối đa những điều bạn muốn làm.

Công việc nhiều nhưng vẫn trôi chảy và bạn không cảm thấy chút áp lực nào. Tinh thần lạc quan của bạn lây lan sang các đồng nghiệp. Tình đồng đội lớn mạnh hơn bao giờ hết, ai cũng phấn chấn, vui vẻ. Mọi người thích ở bên bạn và dành rất nhiều lời khen ngợi cho bạn. Có cơ may thăng tiến, nhưng tiến nhanh tới mức độ nào là tùy thuộc hoàn toàn ở những nỗ lực của bạn.

Hãy sử dụng nguồn năng lượng mới mẻ của tháng để tiếp tục tiến về phía trước. Dành thời gian động viên các nhân viên của mình. Sự nhiệt thành của bạn sẽ thổi niềm tin vào toàn đội. Bạn có thể phải tham gia vào vài dự án khác nhau, vì vậy cần tổ chức tốt đội ngũ nhân viên cho từng dự án. Đừng tìm cách tự làm mọi việc, hãy tin tưởng và trao bớt vai trò lãnh đạo cho những nhân viên mà bạn tin tưởng. Muốn mở rộng quy mô của doanh nghiệp, bạn cần buông bỏ bớt quyền lực. Khi tin tưởng ở ai đó, bạn sẽ nhận lại được niềm tin.

Tuổi Tỵ tràn đầy tình yêu thương trong tháng này và được nhiều người yêu quý. Bạn giao tiếp rộng hơn, tham dự nhiều tiệc tùng hơn và có nhiều cơ hội gặp gỡ những người đặc biệt. Tuy nhiên, dù rất được ưa chuộng, bạn vẫn khó tìm được điều mình thực sự mong muốn trong tháng này. Đừng vội chấp nhận một mối quan hệ mà bạn chưa vừa ý. Khi tình yêu thực sự gõ cửa, con tim sẽ mách bảo bạn.

Tuổi Ngọ

Sự xuất hiện kép của Ngũ hoàng #5 tại cung tử vi của tuổi Ngọ khiến người tuổi Ngọ cần cảnh giác trong tháng này. Hơn nữa, năng lượng Hỏa của con giáp Ngọ cũng làm gia tăng năng lượng Thổ của Ngũ hoàng, khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Trở ngại có thể xuất hiện từ mọi phía. Rất may sự phối hợp của hai sao #5 tạo nên tổ hợp 10, mang lại vận may hoàn thành công việc và nhiều may mắn khác. Hãy để ý tìm kiếm và nắm bắt cơ hội. Đừng để những khó khăn tạm thời khiến bạn rời bỏ mục tiêu ban đầu. Hãy cẩn thận trong từng bước đi. Nếu khéo chèo chống, bạn có thể gặt hái nhiều trong tháng này. Tăng cường mặc đồ màu trắng màu ghi, đeo trang sức vàng bạc để giảm thiểu năng lượng thù địch. Tránh mặc đồ mang tính Hỏa như màu đỏ, tím, da cam.

Trong công việc, bạn có thể đột nhiên cảm thấy thiếu tự tin nhưng đừng để điều này ảnh hưởng quá nhiều. Cố gắng không để nhận xét của người ngoài khiến bạn buồn chán. Hãy học cách bỏ qua những lời chỉ trích không mang tính xây dựng và hạn chế tiếp xúc với những người khơi dậy cảm xúc tiêu cực nơi bạn. Hãy gần gũi những người khiến bạn cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Vận may đang ở bên bạn và nếu kiên định theo đuổi mục tiêu đề ra, bạn sẽ về đến đích. Điều quan trọng nhất tháng này là duy trì niềm tin ở bản thân.

Trong kinh doanh, mọi việc không còn trôi chảy nữa, có thể có sự cạnh tranh khốc liệt hay các cuộc chiến bất ngờ. Đây không phải lúc đón nhận thách thức hay tìm cách đáp trả đối thủ. Hãy đợi đến tháng sau nếu bạn thực sự muốn ra tay. Lúc này, thay vì quan tâm tới hoạt động của các đối thủ cạnh tranh, hãy tập trung vào công việc nội bộ của công ty, hướng tới gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Có thể có xung đột giữa các nhân viên cần bạn xử lý. Hãy giao cho họ những nhiệm vụ khác, kéo họ ra khỏi vùng an toàn của mình. Đôi khi những thay đổi này có thể giúp đưa mọi việc trở về quỹ đạo.

Một tháng tốt xấu lẫn lộn cho quan hệ tình cảm. Tâm trạng bạn kém ổn định nhưng về tổng thể mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đừng quá nhạy cảm hay suy diễn quá nhiều. Hãy học cách tận hưởng từng khoảng khắc của cuộc sống. Nếu bạn đang hẹn hò và muốn đẩy nhanh mối quan hệ, hãy làm bộ lạnh lùng. Đừng tỏ ra quá nồng nhiệt. Hãy để người kia đuổi theo bạn. Ngọ không phải con giáp thích chơi trò vờn đuổi nhưng tháng này chiến lược đó sẽ thành công. Tăng cường vận may Đào hoa bằng cách bày hình tượng Thỏ đào hoa tại cung Đông phòng ngủ của bạn.

Tuổi Mùi

Đây là tháng của những băn khoăn, lo ngại, khi sao tháng và sao năm #7 mang tới năng lượng bạo lực, mất mát và lừa đảo. Tuyệt đối tránh mạo hiểm và hết sức cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Đừng dễ tin người trong tháng này. Một cách tốt để giảm thiểu ảnh hưởng xấu của sao #7 là đóng góp tiền làm từ thiện. Hãy tìm một dự án bạn thực sự muốn tham gia và đóng góp vào đó. Số tiền bạn đóng không cần lớn, chỉ cần vừa sức và khiến bạn cảm thấy dễ chịu là được. Ngôi sao #7 cũng mang tới nguy cơ cướp bóc, bạo lực. Tránh đi ra ngoài muộn về đêm hoặc lui tới những nơi vắng vẻ. Đóng chặt cửa ngõ đề phòng trộm cắp. Tăng cường sự hiện diện của nước ở cung Tây Nam ngôi nhà của bạn. Mặc đồ màu đen, tím than, xanh nước biển để hóa giải năng lượng Kim của sao #7.

Cẩn thận với trò chọc ngoáy nơi công sở. Kẻ thù có thể xuất hiện hết sức bất ngờ, những người này thậm chí có thể từng được coi là bạn bè tốt của bạn. Tháng này tốt nhất nên tránh gần gũi quá mức với đồng nghiệp. Không đưa chuyện gia đình tới cơ quan vì điểm yếu của bạn có thể bị lợi dụng để phản lại bạn. Có thể có sự cạnh tranh khốc liệt từ chính những người vốn là đồng minh của tuổi Mùi.

Trong kinh doanh, mọi việc có thể không giống như những gì bạn nhìn thấy. Hãy tỏ ra linh hoạt, sẵn sàng thay đổi đường đi khi cần. Ngoại cảnh không cố định và các trở ngại bất ngờ có thể xuất hiện, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Đừng để những bất trắc tạm thời này khiến bạn bị tê liệt. Nếu cho mình đủ thời gian để lập chiến lược, các giải pháp sẽ tự chúng xuất hiện. Không cần phản ứng ngay tức thì với mọi tình huống. Hãy cho mình thời gian. Tuổi Mùi làm kinh doanh là một nhà chiến lược tài tình, hãy tận dụng ưu thế này của bạn. Cạnh tranh trên thương trường tháng này sẽ rất khốc liệt, đối thủ có thể dở trò xấu. Hãy tập trung vào công việc của mình thay vì tìm cách phản ứng với mỗi động thái của kẻ cạnh tranh. Nếu bạn có thể dành được cơ hội bước lên trước một bước, bạn sẽ luôn dẫn trước một bước tại mỗi nút thắt. Một tháng không quá tồi cho việc kinh doanh nhưng đòi hỏi bạn phải luôn đạt phong độ cao nhất, nếu không muốn tụt lại đằng sau.

Trong tình yêu, hãy cảnh giác với người thứ ba muốn phá vỡ hạnh phúc của bạn. Đừng để người ngoài chi phối quan hệ tốt đẹp giữa bạn và người mình yêu. Hãy gần gũi bạn đời nhiều nhất có thể. Hiểu nhầm có thể xảy ra, và chủ yếu là do tác động từ những kẻ thiếu thiện chí. Hãy canh giữ cẩn mật vùng lãnh thổ của mình và nếu cần thì cũng đừng ngại giương móng vuốt để xua đuổi những kẻ muốn quấy nhiễu gia đình bạn. Cũng vậy, đừng để người khác khiến bạn nghĩ xấu về bạn đời hay người yêu của mình. Đào hào ngăn cách giữa hai người đang yêu là chiêu bài cũ rích nhưng vẫn có thể phát huy tác dụng, đừng để mình trở thành nạn nhân của trò này.

Tuổi Thân

Sao tháng Bạo lực #7 kết hợp với sao #7 của năm khiến tháng này trở nên đặc biệt nguy hiểm. Tuổi Thân cần đặc biệt thận trọng, không quá tin người vào lúc này. Sẽ rất dễ bị chơi khăm nếu bạn thiếu cảnh giác. Có nguy cơ mất tiền bạc, vì vậy cần tránh mạo hiểm. Dùng tiền làm từ thiện có thể góp phần giảm thiểu năng lượng mất mát của tháng. Sự xuất hiện kép của sao #7 mang theo nguy cơ trộm cướp, bạo lực. Tránh lui tới những khu vực vắng vẻ hay ra ngoài quá muộn về đêm. Đóng chặt cửa ngõ đề phòng trộm cắp.

Chọc ngoáy nơi công sở có thể trở nên nghiêm trọng, khiến bạn phải đau đầu. Cố gắng đứng ngoài mọi chuyện bàn tán thị phi. Đừng thu hút sự chú ý của mọi người, hãy ẩn mình để tránh trở thành mục tiêu tấn công của kẻ khác. Hãy tìm cho mình các đồng minh nếu có. Không nên tiết lộ quá nhiều với mọi người về cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Hãy giữ những điều này cho riêng mình. Những điều bạn nói lúc này có thể bị bóp méo và sử dụng để tấn công bạn. Càng nói ít càng tốt. Tránh khoe khoang thành tích của mình vì làm vậy sẽ hại nhiều hơn lợi. Có những cặp mắt đố kỵ đang nhìn theo bạn.

Tuổi Thân làm kinh doanh nên giữ hoạt động ở mức tối thiểu trong tháng này. Tránh những thay đổi lớn hay bất kỳ điều gì có thể gây mất thăng bằng. Nếu mọi việc đang ổn thì đừng tìm cách sửa chữa. Hãy dành dự định hoàn thiện công ty cho một thời điểm khác. Cố gắng trì hoãn các cuộc họp quan trọng cho tới tháng sau. Nếu nhất thiết phải tham dự, bạn có thể nhờ đại diện khác của công ty thay thế. Cẩn thận với nguy cơ hai mặt từ nội bộ, bạn có thể bị lừa dối bởi chính những người mình vẫn tin tưởng.

Chuyện tình cảm tháng này cũng không mấy trôi chảy. Sự dư thừa năng lượng Kim tạo sức ép căng thẳng cho các mối quan hệ và bạn cần kiểm soát chúng bằng cách kiềm chế cảm xúc. Đừng để mình buồn bực vì những chuyện nhỏ nhặt. Hãy học cách cười vui khi có bất đồng và đừng tiếp nhận điều gì quá nghiêm túc. Người độc thân có thể muốn tránh xa trò hẹn hò trong tháng này. Tham gia quá sâu vào một mối quan hệ tình cảm mới có thể mang lại nhiều buồn bực, thất vọng.

Tuổi Dậu

Sự xuất hiện kép của sao Cãi cọ #3 trong cung tử vi của tuổi Dậu khiến bạn trở nên vô cùng nóng nảy, thiếu kiềm chế. Những người khác cũng có thái độ tương tự với bạn. Hiểu nhầm dễ dàng xảy ra, chuyện nhỏ nhanh chóng bị thổi phồng. Bạn phải gồng mình để có thể giữ bình tĩnh. Tăng cường mặc màu đỏ để hạn chế một phần năng lượng cãi cọ này. Ngoài những cãi cọ và xung đột với bạn bè và người thân, ngôi sao #3 còn mang tới những rắc rối lớn hơn dưới dạng kiện tụng, phiền toái với nhà chức trách. Điều này có thể khiến bạn nhiều đêm mất ngủ, chẳng thể tập trung vào việc gì khác.

Tại công sở, hãy tránh xa việc bàn luận đàm tiếu về người khác, nếu không bạn có thể trở thành nạn nhân của trò thị phi. Giữ kín quan điểm của mình. Nếu có chuyện bức xúc cần giải tỏa thì tuyệt đối đừng trút vào đồng nghiệp. Kể cả bạn bè cũng có thể tiết lộ điều bí mật của bạn. Thay vào đó, hãy chia sẻ buồn vui với vợ/chồng bạn hoặc bạn bè không liên quan gì tới công việc. Tháng này tốt nhất bạn nên nằm yên, tránh thu hút sự chú ý của mọi người. Đừng tìm cách gây ấn tượng với bất kỳ ai vì kết quả thu được có thể trái ngược với những gì bạn mong muốn.

Vận may kinh doanh bị ảnh hưởng bởi tâm trạng đối đầu của bạn. Hãy tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng trước mắt và dành việc ký kết hợp đồng cho một thời điểm khác. Tốt nhất hãy trì hoãn các cuộc gặp mặt quan trọng hay các buổi báo cáo vì cơ hội tạo ấn tượng tốt lúc này rất thấp. Tránh trả lời phỏng vấn báo chí hay bất kỳ hình thức quảng cáo nào. Có thể có những rắc rối hành chính khiến bạn phải đau đầu. Hãy bình tĩnh và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Bạn càng kích động bao nhiêu thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ bấy nhiêu. Tránh tìm người để đổ lỗi, thay vào đó hãy từng bước giải quyết các khó khăn. Hãy tin rằng mọi việc rồi sẽ qua đi.

Một tháng không mấy yên bình cho các đôi, nhất là các cặp vợ chồng. Cãi cọ xảy ra liên tục, bạn cảm thấy thật khó để duy trì hòa bình. Sự xuất hiện kép của sao #3 có thể tạo rất nhiều sóng gió cho quan hệ, khiến bạn lúc nào cũng muốn gây sự với mọi người. Hãy kiềm chế ý muốn đối đầu, nếu không cả hai bên sẽ bị thiệt hại. Tuổi Dậu độc thân tốt nhất nên để chuyện tình cảm cho tháng sau.

Tuổi Tuất

Sự xuất hiện kép của sao #2 trong cung tử vi của tuổi Tuất khiến thời gian này trở nên nguy hiểm với những người đã có vấn đề về sức khỏe. Bính Tuất và Canh Tuất cần đặc biệt cẩn thận. Người già và bệnh nhân tuổi Tuất nên rời khỏi khu vực Tây Bắc của ngôi nhà trong tháng này. Cố gắng tỏ ra điều độ trong công việc và không đẩy mình vượt quá giới hạn chịu đựng. Ngôi sao #2 cũng mang tới nguy cơ tai nạn, vì vậy hãy tránh đi xa nếu có thể, cẩn thận khi đi đường và không nên tham gia các môn thể thao nguy hiểm. Hãy sống chậm lại, tránh phản ứng tức thì hoặc hành động bột phát. Cầu viện sự giúp đỡ khi cần.

Tại cơ quan, đừng tìm cách nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, làm vậy có thể ảnh hưởng xấu tới chất lượng công việc. Nếu bạn cảm thấy khó hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn, hãy báo cáo với cấp trên và xin trợ giúp. Sự xuất hiện kép của sao #2 khiến mức năng lượng của bạn bị giảm sút đáng kể. Vì vậy việc lên kế hoạch tỉ mỉ để từng bước tiến tới đích là rất quan trọng. Ưu tiên thực viện các công việc khó hơn vào buổi sáng, khi đầu óc bạn còn minh mẫn. Nhớ dành thời gian nghỉ giữa giờ đều đặn.

Trong kinh doanh, bạn không được nhạy bén như thường lệ. Vì vậy hãy cậy nhờ tới sức mạnh tập thể. Cố gắng làm hết mọi việc sẽ chỉ khiến kết quả cuối cùng tồi tệ hơn mà thôi. Lúc này điều bạn cần là tập trung vào công tác quản lý, trao bớt trọng trách cho nhân viên. Khi cần đưa ra quyết định quan trọng, nếu có quá nhiều ý kiến khác nhau, bạn nên nghe theo trực giác của mình.

Cuộc sống tình cảm có nhiều hứa hẹn. Người độc thân có thể gặp đối tượng khiến đầu óc bạn quay cuồng. Mọi việc tiến triển nhanh hơn nhiều so với những gì bạn từng trải nghiệm. Người đã có quan hệ tình cảm lâu dài có thể muốn ổn định gia đình vào tháng này.

Tuổi Hợi

Sao Bệnh tật #2 của tháng kết hợp với sao #2 của năm khiến tháng này trở nên đặc biệt nguy hiểm, nhất là cho người già và người bệnh. Ất Hợi (1935) và Tân Hợi (1971) cần đặc biệt cẩn thận trong tháng này. Đi khám bác sĩ ngay khi phát hiện những điều bất thường. Rắc rối nhỏ về sức khỏe nếu không được chăm sóc tốt, có thể nhanh chóng trở nên trầm trọng trong tháng này. Sự xuất hiện kép của sao #2 cũng làm tăng nguy cơ tai nạn cho người làm công việc thể lực nặng nề hay tham gia các môn thể thao nguy hiểm. Tránh mạo hiểm với sức khỏe và sự an toàn của bạn trong tháng này. Không nên dành nhiều thời gian ở cung Tây Bắc ngôi nhà, giữ cho khu vực này được yên tĩnh, bày nhiều đồ kim loại để hóa giải năng lượng Thổ của sao #2. Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi, đeo đồ trang sức vàng bạc.

Hãy sớm lên kế hoạch cho công việc của bạn và không nhận việc vượt quá khả năng của mình. Sự mệt mỏi, uể oải khiến chất lượng công việc giảm sút. Căng thẳng là kẻ thù lớn nhất của tuổi Hợi lúc này, vì vậy nếu thấy không đủ khả năng hoàn thành khối lượng lớn công việc đúng hạn, hãy yêu cầu sự giúp đỡ. Hãy nhờ cậy mọi người thay vì tìm cách làm hết mọi việc. Đây có thể là cơ hội tốt để bạn củng cố tình đồng nghiệp. Khi nhìn vào những mặt tích cực của vấn đề, tháng này vẫn có thể mang lại cho bạn những điều tốt lành.

Năng lượng của tháng thuận cho việc liên doanh liên kết. Nỗ lực kết hợp của cả hai bên cùng với sự hòa hợp về chiến lược có thể đưa doanh nghiệp của bạn tiến thêm một bước. Tuy mức năng lượng thể lực của tháng này thấp, tinh thần bạn vẫn vững vàng. Chọn được đối tác tốt có thể giúp bạn đi được rất xa. Các cơ hội tự chúng sẽ xuất hiện, vì vậy hãy luôn sẵn sàng.

Năng lượng tích cực sẽ đến với tuổi Hợi khi gần gũi những người có thể khơi dậy các đức tính tốt ở bạn. Tránh tiếp xúc với những người khiến bạn suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Nguyên tắc này cũng đúng với chuyện hẹn hò. Đừng lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn lý thuyết. Trong tình yêu, những đánh giá bề nổi chẳng có nhiều ý nghĩa. Tuổi Hợi thường thích chọn người có đầy đủ tố chất nhưng tháng này bạn sẽ lắng nghe con tim nhiều hơn khối óc. Và bạn có ít khả năng bị sai.v