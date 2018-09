Tuổi Sửu năm Ất Mùi

2015 báo hiệu một năm với nhiều thách thức, những chướng ngại vật với các cá nhân tuổi Sửu.

Đứng thứ hai trong bảng 12 con giáp, người tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, thành thật, thận trọng và nhẫn nại. Ngược lại, nhược điểm của họ là chậm chạp, thiếu nhạy bén, đôi khi bỏ qua cơ hội của mình. Tuy đây là tính cách chung của người tuổi Sửu, nhưng cá nhân sinh vào giờ khác nhau, bản tính lại thay đổi đôi chút.

Tuổi Sửu sinh vào buổi sáng nóng nảy, dễ nổi cáu và mất bình tình. Dù tính cách hiền khô, nhưng khi bị dồn vào thế bí, họ trở nên mất kiểm soát và có những hành động không lường trước được. Cũng vì tính cách này, đôi khi cuộc sống của họ không "xuôi chèo mát mái".

Người tuổi Sửu sinh vào buổi trưa, chiều lại là những cá nhân gặp nhiều may mắn trong đời sống hơn cả. Họ hành động thận trọng, khéo léo, không bao giờ ưa mạo hiểm hay liều lĩnh. Giai đoạn tuổi trẻ là thời điểm họ cố gắng phấn đấu, do đó, đến tuổi trưởng thành và ở giai đoạn trung niên, cuộc sống tuổi Sửu khá ổn định, êm ấm. Người tuổi này cũng chi tiêu tiết kiệm, đặc biệt phụ nữ "tay hòm chìa khóa" xuất sắc.

Tuổi Sửu sinh vào tối có phần chậm chạp, ù lì và thụ động. Họ biết nghe lời và dễ dàng cam chịu số phận. So với đồng trang lứa, có thể họ không đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên, điểm nổi trội của những người này lại là sự lạc quan, vui vẻ, không bao giờ hám lợi lộc, tranh giành.

2015 báo hiệu một năm với nhiều thách thức, những chướng ngại vật với các cá nhân tuổi Sửu. Chỉ có sự nhẫn nại, lòng quyết tâm mới giúp bạn vượt qua những khó khăn và khẳng định mình. Năm này, vận may cho tuổi Sửu không lớn, bạn có ít cơ hội đeo đuổi những giấc mơ của mình. Thay vì để đầu óc trên "chín tầng mây", hãy cố gắng lập kế hoạch cụ thể, thực tế và từng bước thực hiện chúng. Đề phòng tiểu nhân lừa gạt, gây tổn hại cho bạn.

Tháng sáu và tháng 12 có thể là thời điểm tâm lý bạn dao động, bạn dễ thay đổi và khiến ai đó phật lòng. Sự thận trọng, linh hoạt là một tính cách cần có. Đồng thời, bạn cũng không nên than thở, kêu ca hay tị nạnh với đồng nghiệp, bởi kết quả sẽ càng tệ.

Về tài chính và sự nghiệp:

Năm này, những thành quả mà bạn mong muốn gặt hái sau những nỗ lực của năm vừa qua đều không được ưng ý. Hơn thế nữa, đây không phải năm để bạn đầu tư dưới mọi hình thức. Với người làm công sở, công việc duy trì nhịp điệu cũ và không có nhiều biến động. Để đề phòng những việc bất ngờ cần đến tiền bạc, hãy tiêu pha dè chừng, không nên sắm sửa những thứ không cần thiết.

Một vài thời điểm (tháng 2 và tháng 12), bạn có thể phải chịu thế thất bại, chấp nhận sự giảm sút (lương, thưởng), nhưng đừng vì thế mà ngã lòng hay cho rằng công sức của mình "đổ sông đổ bể".

Về sự nghiệp, một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp khó khăn trên con đường công danh, và chỉ sự sáng tạo, sẵn sàng thay đổi mới giúp ích cho bạn.

Về chuyện tình cảm:

Một số mối quan hệ đứng trước thử thách, đòi hỏi bạn đầu tư nhiều thời gian, tâm sức hơn trong việc gìn giữ tình cảm. Năm này, các đôi yêu nhau có thể thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, trong khi cơ hội dành cho các bạn còn cô đơn là không cao. Thậm chí bạn rơi vào mối tình sâu nặng với ai đó, nhưng kết quả có thể không trọn vẹn như bạn muốn.

Tuy nhiên, với các cặp đã kết hôn, sợi dây tình cảm được thắt chặt bởi mối quan hệ vợ chồng, gia đình vì thế rất yên ấm. Nhiều khả năng, một số tuổi Sửu sẽ có tin vui trong năm mới.

Về sức khỏe:

Nhìn chung, sức khỏe của tuổi Sửu năm này không tốt, lý do có thể đến từ công việc nặng nhọc, nhiều áp lực. Cố gắng để thả lỏng, thư giãn và tìm đến bạn bè, người thân để có được sự trợ giúp khi gặp khó khăn. Bạn có thể lên kế hoạch đi du lịch với cả gia đình.

Tránh các môn thể dục thể thao mạo hiểm có thể gây thương tích.

Màu may mắn: Xanh, đỏ, màu be,

Số may mắn: 1, 9

Tháng may mắn: tháng tám, tháng chín, tháng mười, 11 và 12.

Nguyễn Hương