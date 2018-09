Tuổi Ngọ năm Bính Thân

Năm Bính Thân hứa hẹn là năm nhiều may mắn với cá nhân tuổi Ngọ.

Một năm bận rộn và nhiều trách nhiệm với các cá nhân tuổi Ngọ, tuy nhiên, nhờ vậy, thu nhập của bạn tăng lên rõ rệt, nhất là khi bạn đổ nhiều tâm huyết cho công việc. Với những cá nhân muốn tìm kiếm những vị trí mới, bạn sẽ nhận được những lời đề nghị giá trị, hãy sẵn sàng để đón nhận những đề nghị giá trị. Tháng 5 là khoảng thời gian thích hợp để bắt tay vào các dự án mới, kết giao với đối tác mới nhằm tìm kiếm hướng đi "bước ngoặt" trong kinh doanh. Đừng quên, sự giúp đỡ của bạn bè đóng một vai trò quan trọng với tuổi Ngọ năm này.

Trong năm Bính Thân, tuổi Ngọ sẽ có một tầm nhìn rộng mở và rõ rệt về các mục tiêu của mình trong công việc, đồng thời có những bước đi đúng đắn để cán đích. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, bạn nên cố gắng cải thiện các kỹ năng cần thiết, tham gia các khóa học... nhằm củng cố năng lực. Một vài vấn đề về luật, công nghệ có thể gây rắc rối cho bạn, đòi hỏi bạn có kiến thức để hiểu biết và bảo vệ bản thân. Đứng trước những thử thách, hãy cố gắng thư giãn, suy nghĩ tích cực, tránh việc căng thẳng hóa vấn đề một cách không cần thiết.

Về sự nghiệp và tài chính:

Năm này, bạn có nhiều may mắn trong việc tranh kiện, đòi được tiền bạc cho nợ đọng lâu năm. May mắn đặc biệt được dành cho những cá nhân có điều kiện công tác, học tập xa nhà, bởi bạn có thêm nhiều cơ hội giá trị cho con đường công danh, sự nghiệp. Các hoạt động xã hội mang lại nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp, tài chính, hãy cố gắng củng cố quan hệ của mình.

Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, đây là năm bạn gặp nhiều áp lực, thách thức về tiền bạc, đặc biệt trong khoảng thời gian giữa tháng 2 và tháng 5/2016, hay như giai đoạn tháng 9 -11. Đồng tiền kiếm được hầu như đều được rót vào việc trả nợ cũ, và nếu bạn không kiểm soát tốt việc này, bạn có thể bị thâm hụt nữa. Tốt nhất là tránh các khoản chi tiêu không cần thiết, hạn chế vay mượn. Ngoài ra, lời khuyên quan trọng cho bạn: kín tiếng trong chuyện tiền bạc, tránh việc phô trương không cần thiết để rồi sau đó bị đe dọa, cướp giật, đặc biệt trong khoảng giữa năm.

Sự thay đổi và di chuyển giúp bạn có được vận may trong sự nghiệp, tài chính, và nếu bạn nghĩ về việc tậu nhà cửa, xe cộ... đây là năm thích hợp. Năm này, bạn tiêu tốn khá nhiều tiền cho việc di chuyển, nhưng đó là điều không tránh khỏi.

Về sức khỏe:

Năm này, sức khỏe tinh thần, thể chất của tuổi Ngọ tương đối ổn định, sự tự tin được tăng cường giúp bạn có thêm nghị lực, quyết tâm cho công việc. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là không nên ôm đồm quá nhiều, có thể khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức. Tháng 6 có thể mang tới một vài rắc rối về sức khỏe (cơ, xương, khớp), nhưng tình hình sẽ được cải thiện sau đó. Cố gắng chú ý tới chế độ ăn uống, không nên nạp thực phẩm quá nhiều dinh dưỡng, có thể khiến cơ thể bạn béo phì, gây bệnh tật. Bạn cũng nên tham gia các lớp thể dục, thể thao để tăng cường sinh lực, hạn chế các lời mời tiệc tùng "thâu đêm suốt sáng" để nghỉ ngơi cho hợp lý.

Về chuyện tình cảm:

Một năm xuôi chèo, mát mái với các cá nhân tuổi Ngọ trong chuyện tình cảm. Với những người đang tìm kiếm một nửa, năm này bạn cần tích cực, chủ động hơn trong các mối quan hệ, bởi cơ hội dành cho bạn không phải là ít. Tuổi Ngọ có thể đứng trước áp lực về việc kết hôn, nhưng chớ lấy những lời giục giã làm trọng và rồi cảm thấy stress. Kiên nhẫn để chờ đợi một nửa thích hợp, thay vì vội vã yêu đương chỉ để làm hài lòng bậc cha mẹ.

Một số tuổi Ngọ sẽ phải chấp nhận việc xa cách người yêu vì công việc, cố gắng giữ mình và giữ niềm tin cho "một nửa". Các cặp đôi kết hôn tìm thấy sự hòa hợp, yêu thương nơi tổ ấm.

Năm này, bạn giữ được quan hệ tốt đẹp với các cá nhân tuổi Dần, Mùi, trong khi tình cảm với tuổi Tý, Sửu... có thể không được ổn thỏa như mong đợi.

Con số may mắn của tuổi Ngọ năm Bính Thân:

Màu may mắn: Vàng, xanh, tránh các màu trắng,

Số may mắn: 2, 3, 7, tránh các số 1, 5, 6

Tháng may mắn: tháng 4, tháng 9, tháng 12 âm lịch, tránh các tháng 5, 7, 11

Nguyễn Hương