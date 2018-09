Tuổi Mùi năm Ất Mùi

May mắn mỉm cười với tuổi Mùi cả ở lĩnh vực sự nghiệp lẫn đời tư, giúp bạn gặt hái những thành quả giá trị.

Người tuổi Mùi nổi tiếng linh hoạt, cuốn hút. Phần lớn họ có vóc dáng mảnh mai (kể cả nam lẫn nữ), đặc biệt phụ nữ tuổi này gợi cảm và nữ tính. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào giờ khác nhau lại có tính cách khác biệt.

Tuổi Mùi sinh vào buổi sáng khá thụ động, bảo thủ, thiếu tự tin. Tuy nhiên, điểm mạnh là họ đáng để tin cậy, bởi họ không quyết định thứ gì vội vàng, hấp tấp, dù bị ai đó thúc giục. Phụ nữ hướng tới gia đình, yêu thích nấu ăn, cắm hoa, decor nhà cửa và thường quan tâm tới những việc nhỏ nhặt.

Tuổi Mùi sinh vào buổi trưa, chiều hay nóng nảy, tính cách dễ thay đổi. Họ thường bị phấn khích bởi những thành công nhỏ, nên khi gặp thất bại, họ dễ chán nản. Cuộc sống của họ vì thế bấp bênh. Người tuổi Mùi sinh vào buổi tối trong khi đó là những người chăm chỉ, chịu khó, và vì không xuất sắc ở kỹ năng tương tác xã hội, họ thích thú với công việc ổn định, ít giao tiếp. Phụ nữ tuổi này giỏi quán xuyến gia đình, chăm sóc nhà cửa, con cái.

2015 báo hiệu một năm đầy hứa hẹn với các cá nhân tuổi Mùi. Đây là thời điểm để bạn tỏa sáng, bởi đường công danh, các mối quan hệ, các mục tiêu sự nghiệp... đều trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, tự phụ có thể là con dao hai lưỡi khiến cho bạn gặp rắc rối.

Đây cũng là năm mà bạn nhận ra rằng bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, bạn chinh phục được mọi cái đích tưởng chừng "bất khả thi" trong những năm trước. 2015 mang đến cho bạn cơ hội được sống trọn vẹn, đầy đủ cả khía cạnh vật chất, tinh thần, bởi bạn xác định được điều bản thân mong muốn và sẽ đeo đuổi bằng cả nhiệt huyết, trái tim.

Trong năm, bạn khó tránh khỏi những cuộc đối đầu, áp lực và thách thức. Đừng quên khi khó khăn, bạn có thể tìm đến những người có hiểu biết, kinh nghiệm để nhận được sự giúp đỡ. Vì công việc, bạn có thể sẽ cần phải giao lưu, trao đổi, nhưng nên giữ thái độ thận trọng, tránh quan tâm quá nhiều tới những việc "không liên quan" tới mình, hạn chế tối đa mâu thuẫn, cãi vã.

Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, hãy giữ thái độ nhũn nhặn và tìm kiếm sự ủng hộ thay vì đối đầu, điều này chính là chìa khóa cho một năm sự nghiệp êm xuôi. Thành công mà bạn đạt được có thể làm nảy sinh những ghen tị không đáng có, hãy cố gắng khiêm tốn để tạo bầu không khí dễ chịu.

Về sự nghiệp và tài chính:

May mắn mỉm cười với tuổi Mùi cả ở lĩnh vực sự nghiệp lẫn đời tư, giúp bạn gặt hái những thành quả giá trị. Đây cũng là năm mà giấc mơ có thể sẽ trở thành sự thật, khi bạn đủ bản lĩnh và sự tự tin. Năm này cho bạn rất nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và xây dựng những kết nối mới. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tìm được người bạn tâm giao, hay đối tác làm ăn tốt, đừng vội vàng. Một lời khuyên quan trọng cho bạn: không nên vì kết giao người mới mà thờ ơ người cũ.

May mắn và nỗ lực chính là chìa khóa cho thành công của tuổi Mùi trong 2015 này, và bạn có thể tự thưởng cho bản thân một chút sau những gì mình kiếm được (nhưng đừng vung tay quá trán). Một vài người có thể nhận được món quà tặng (liên quan đến tiền bạc) bất ngờ.

So với 2014, đây là năm mà bạn tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, chi phí cho các chương trình này cũng tăng lên. Cố gắng để chi tiêu hạn chế, tránh việc vay mượn quá nhiều và gây mất đoàn kết, phá hỏng tình bạn.

Đây là năm mà tài chính ổn định, nhưng không phải là năm tài lộc dồi dào, nguyên nhân là từ những khoản chi tiêu bất ngờ, không đoán trước. Nên tìm người có kinh nghiệm để có được những lời khuyên hữu ích trong việc quản lý tài chính. Đây cũng không phải lúc để bạn đầu tư những khoản lớn mà chưa biết kết quả ra sao. Nếu bạn muốn đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, hãy kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm mùa đông.

Với chuyện tình cảm:

2015 đem lại cho bạn nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm. Nếu bạn đơn lẻ, dường như đây là năm mà bạn xông xáo hơn để tìm "một nửa" và sẵn sàng thử dấn thân vào một mối quan hệ mới. Với phái nữ cô đơn, bạn có thêm nhiều cơ hội gặp người khác phái, nhưng để tìm được một nửa đích thực, bạn sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong khi đó, phái nam có nhiều cơ hội vào khoảng các tháng 8, 9, 11 và 12.

Với người đang yêu, đừng cố gắng thống trị hay lấn lướt người ấy, nếu bạn muốn mối quan hệ bền vững.

Với những người đã kết hôn, một vài dấu hiệu cho thấy bạn và người ấy có thể xảy ra cãi vã. Thay vì tập trung quá nhiều cảm xúc cho chuyện gia đình, hãy hướng đến công việc và sắp xếp tài chính. Một vài dấu hiệu cho thấy đây là năm mà mâu thuẫn có thể nổ ra nếu bạn vô tâm và làm tổn thương đối tác, thậm chí có đôi đi đến quyết định chia tay. Dường như đây là năm không dễ dàng với các đôi đã kết hôn, và để tránh những kết thúc buồn, tốt hơn hai phía nên ngồi lại, thẳng thắn trò chuyện để tìm tiếng nói chung.

Về sức khỏe:

Một năm sức khỏe dồi dào với cá nhân tuổi Mùi, tuy nhiên bạn nên thận trọng với vấn đề cân nặng.

Bạn có thể sẽ trải qua một vài trận cảm mạo nhưng mau chóng hồi phục và lấy lại phong độ. Thăm khám định kỳ là cách để bạn giữ sức khỏe ổn định. Tránh lái xe đường dài hay tham gia các môn thể thao mạo hiểm.

Tháng may mắn: Tháng 7, 8, 9, 10, 11 và 12

Con số may mắn: 4, 9, 17, 20, 24, 36

Màu may mắn: xanh, đỏ, tím

Nguyễn Hương