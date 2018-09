Tuổi Tý năm Ất Mùi

So với 2014, 2015 mang đến nhiều thuận lợi, thành công cho các cá nhân tuổi Tý.

Đứng ở vị trí đầu trong bảng 12 con giáp là các cá nhân tuổi Tý. Người tuổi này nổi tiếng nhanh nhạy, thông minh, tự tin, sáng tạo và luôn tạo sức hút với người đối diện. Điểm yếu của họ là yêu thích sức mạnh, quyền lực nhưng lại thiếu bản lĩnh, vững vàng cần thiết, đôi khi tỏ ra âu lo, bồn chồn vô cớ. Người tuổi này cũng hay buôn chuyện, tọc mạch.

Người tuổi Tý sinh vào buổi sáng có năng lực và luôn biết cách thể hiện tốt những thế mạnh của mình. Tuy nhiên, họ lại chóng chán, dễ buông xuôi đầu hàng khi mọi việc diễn ra không như ý muốn. Chính vì điều này, họ thường nhảy việc với hy vọng tìm chỗ tốt hơn, nhưng thành công lại không đến như mong đợi. Ít có cá nhân nào sinh ở giờ này thành công lớn trên con đường công danh khi tuổi đời còn trẻ, vận may thường đến với họ vào giai đoạn sau này.

Trong khi đó, tuổi Tý sinh vào buổi trưa, chiều yêu thích sự mạo hiểm. Họ không hành động vội vàng, nhưng luôn chủ động nắm bắt cơ hội, và vì thế, cuộc sống của họ nhiều thành công. Đàn ông tuổi này đam mê sự nghiệp, bận rộn các hoạt động xã hội, nhưng tâm trí không vì thế mà xao lãng gia đình. Trong khi đó, phụ nữ tuổi này ngược lại, họ hướng toàn tâm toàn ý tới tổ ấm, là một bà chủ nhà tuyệt vời.

Tuổi Tý sinh vào buổi chiều tối là những con người ngạo mạn, chỉ cần đạt được một thành công nhỏ, họ cũng có thể lập tức huênh hoang ăn mừng chiến thắng và khinh thường những người xung quanh. Tính cách như vậy khiến họ có nhiều kẻ thù và thường gặp khó khăn trong đời sống. Với người tuổi này, chỉ sự nhẫn nại, khiêm nhường mới giúp cho họ cải thiện vận may. Tuy nhiên, sự bù đắp lớn lao cho người tuổi này chính là sự viên mãn nơi tổ ấm.

2015 báo hiệu sự cải thiện đáng kể trong nhiều địa hạt của đời sống, dựa trên những kỳ vọng, đóng góp của chính bạn. Đây cũng là năm mà sự thay đổi sẽ đến liên tục, đòi hỏi bạn phải không ngừng thích nghi và khẳng định mình. Nửa cuối năm được báo hiệu là tốt đẹp hơn nửa đầu, đặc biệt liên quan đến công việc.

Năm nay, các mối quan hệ có thể đem đến cho tuổi Tý những vấn đề nhỏ, xuất phát từ chính tính cách bộp chộp, thiếu khéo léo của bạn. Suy nghĩ thật kỹ trước khi buông lời để tránh gây sự tổn thương không đáng có cho người đối diện. Đây cũng là năm tuyệt vời để người tuổi Tý nỗ lực đóng góp, cống hiến để đạt được thành quả giá trị, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong chuyện tình cảm. Một lời nhắc nhở mà bạn không nên bỏ qua: hãy quên đi những gì không tốt đẹp trong quá khứ, thay vì mãi đắm chìm trong những cảm xúc chỉ còn là kỷ niệm.

Năm này, những người làm công việc sáng tạo có thể có được những kết quả rất giá trị. Trong môi trường công sở, cá nhân tuổi Tý có thể thể hiện mình tốt nhất thông qua việc chia sẻ ý tưởng, chứng tỏ mình bằng tay nghề, kỹ năng. Những người muốn tìm công việc mới có thể chọn lựa những việc có tính sáng tạo để theo đuổi, đó là môi trường tốt cho bạn. Điều quan trọng chính là đưa ra một mục tiêu trong tầm với, đừng kỳ vọng quá nhiều sau đó rơi vào cảm giác thất vọng.

Về sự nghiệp:

Năm này, các cơ hội sự nghiệp mở ra với các cá nhân tuổi Tý, cho bạn những "sân khấu lớn" để thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên, đây cũng là năm của sự áp lực, đòi hỏi bạn phải nỗ lực, quyết tâm không ngừng khi đứng trước sự chú ý của mọi người. Một vài thời điểm trong năm, bạn có thể khao khát có được sự nhìn nhận, tưởng thưởng nào đó, nhưng thay vì nôn nóng, hãy cố gắng kín đáo và kiên nhẫn hơn một chút.

Năm này, may mắn về tài chính sẽ tiếp diễn, nhưng không mạnh mẽ đến mức kỳ vọng lớn lao. Thậm chí, một vài thời điểm trong năm, bạn có thể bị mất tiền, hoặc phải chi trả cho các dịch vụ y tế, sửa chữa xe cộ, thậm chí bị lừa đảo... Tốt hơn cả là đừng đầu tư mạo hiểm, thận trọng trong chi tiêu.

Về chuyện tình cảm:

So với những năm trước, 2015 mang đến nhiều cơ hội hơn cho các cá nhân tuổi Tý. Với phái nữ còn cô đơn, chắc chắn bạn có nhiều dịp gặp gỡ người khác phái và mở rộng mối quan hệ. Một vài dấu hiệu cho thấy chuyện tình cảm có những biến chuyển đáng kể, tuy nhiên, để có được một kết thúc đẹp, bạn sẽ phải mất không ít thời gian, tâm sức, thậm chí thất vọng.

Trong khi đó, với những người đã kết hôn, đây là năm tốt để thắt chặt tình cảm, hãy khéo léo khi thể hiện suy nghĩ của mình, tránh để đối phương cảm thấy bị tổn thương khi bạn bày tỏ quan điểm một cách quá thẳng thắn. Đặc biệt, tránh cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, và nếu điều này xảy ra, bạn có thể tìm tới người tuổi Hợi để được giúp đỡ hàn gắn.

Đây là một năm khá bận rộn với các cá nhân tuổi Tý, và vì thế, nên hạn chế thời gian cho du lịch, gần gũi hơn với gia đình bất cứ khi nào có thể.

Về sức khỏe:

Công việc áp lực có thể là lý do khiến tinh thần bạn sa sút, hãy ưu tiên yếu tố sức khỏe trong năm này. Dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn, đề cao sự an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng trộm cắp, cướp giật.

Số may mắn: 2, 3, 5, 12, 17, 24, 31, 42

Tháng may mắn: Tháng giêng, tháng hai, tháng năm, tháng bảy và tháng 12

Màu may mắn: Xanh lá cây, xanh da trời

Nguyễn Hương