Tuổi Dậu năm Đinh Dậu

Sự tác động từ sao Thái Tuế gây ảnh hưởng đáng kể cho đời sống người tuổi Dậu trong năm này.

Về công danh, sự nghiệp, tiền tài:

Năm Đinh Dậu không đem lại nhiều may mắn cho cá nhân tuổi Dậu, tuy nhiên so với các con giáp khác, bạn không bị rơi vào tình trạng "nghèo đói", mọi việc giữ ở mức trung bình khá. Vận may không được cải thiện đáng kể, thậm chí một vài thời điểm bạn rơi vào tình trạng “nghẽn cổ chai” trong sự nghiệp hoặc tổn hao tài sản một cách bất ngờ. Hãy sẵn sàng cho những thay đổi trong cuộc sống.

Sự tác động của các vì sao may mắn không giải quyết được toàn bộ các vấn đề rắc rối do ảnh hưởng của sao xấu. Do đó, bạn không nên có những quyết định to lớn mang tính bước ngoặt về sự nghiệp trong năm này. Đừng chuyển công việc một cách vội vã, có thể bạn sẽ mất việc do những tình huống không mong đợi. Cộng vào đó, bạn có thể đối mặt với những khó khăn trong môi trường làm việc mới, và dưới tác động của sao Thái Tuế, bạn dễ mâu thuẫn với các đồng nghiệp, thậm chí cả cấp trên. Hãy nghĩ thật kỹ trước mọi "ngã rẽ" của cuộc sống. Trong năm, người làm kinh doanh có thể không có được nhiều vận may, vì thế đừng liều lĩnh đưa ra những quyết định có thể làm ảnh hưởng tới cả bạn và nhân viên cấp dưới.

Thu nhập của người tuổi Dậu trong năm này không khởi sắc, nguồn thu duy trì ở mức ổn định. Dù bạn có thể xây dựng được kết nối với mọi người xung quanh, nhưng nếu không coi trọng, vun đắp nó, bạn sẽ tự đánh mất cơ hội của mình. Trong mối quan hệ, hãy cố gắng tôn trọng, lắng nghe đối phương thay vì chủ nghĩa cái tôi là cao nhất. Nếu bạn tham gia một sự kiện vui vẻ nào đó trong ngày đầu năm, bạn có thể cải thiện được phần nào ảnh hưởng sao xấu chiếu tới mình.

Về chuyện tình cảm:

Năm này chứa đựng những cảm xúc xấu cho người tuổi Dậu, bạn dễ buồn bã và nghi ngờ mọi thứ khi công việc diễn ra chẳng "xuôi chèo mát mái". Chính vì tâm lý dễ biến động, bạn hay cáu gắt với người thương, làm mối quan hệ càng bị ảnh hưởng.

Năm này có thể đem đến một số cơ hội gặp gỡ nhất định, nhưng may mắn để đi xa hơn trong chuyện tình cảm lại là điều cần phải xem xét. Một vài thời điểm, áp lực khiến bạn chẳng còn tâm trí đâu cho chuyện yêu đương. Vì vậy, kết hôn không phải là nguyện vọng, cũng không có dấu hiệu rõ rệt trong năm này. Với người đã lên kế hoạch làm đám cưới, đây là năm bạn cần phải vượt qua nhiều áp lực, và nên cố gắng chọn thời điểm kết hôn là trước ngày 27/1.

Về sức khỏe:

Sức khỏe của bạn trong năm này ở mức trung bình khá. Tránh các hoạt động vận động mạnh, có thể gây tổn hại cho bản thân. Ngoài ra, bạn nên quan tâm hơn tới sức khỏe các thành viên trong gia đình mình, đặc biệt là người già.

"Mách nước" cho người tuổi Dậu: Hướng thuận: Tây Nam, Đông Bắc, tránh hướng Tây Bắc

Màu may mắn: Đen, Trắng, tránh màu Đỏ

Con số may mắn: 2, 6

Người hợp tuổi: Sửu, Thìn

Người khắc tuổi: Dậu, Mão, Tuất

Hướng thuận cho chuyện tình cảm: Nam

Hướng thuận cho sự nghiệp: Nam

Hướng thuận cho tài lộc: Đông Bắc

Hướng thuận cho học hành: Nam

