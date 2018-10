Tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí dưới biển

Đội tuần tra sẽ theo dõi 12 hải lý từ Mũi Kỳ Vân ra Mỏ Bạch Hổ theo hệ thống đường ống dẫn khí Cửu Long và Nam Công Sơn.

Triển khai kế hoạch phối hợp bảo vệ an toàn hệ thống đường ống dẫn khí trên biển, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN), Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện chương trình tuần tra vùng biển Đông Nam Bộ, từ Mũi Kỳ Vân ra khu vực Mỏ Bạch Hổ, để nắm bắt tình hình, hỗ trợ ngư dân khi cần thiết.

Theo đó, kế hoạch sẽ thực hiện trong phạm vi 12 hải lý từ Mũi Kỳ Vân ra khu vực Mỏ Bạch Hổ, dọc theo hệ thống đường ống dẫn khí Cửu Long và Nam Công Sơn với định kỳ ít nhất 5 chuyến tuần tra một tháng. Ngoài ra, trong năm sẽ có một số chuyến tuần tra ngoài phạm vi 12 hải lý, thực hiện các nội dung bảo vệ chủ quyền vùng biển, bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển.

Tàu biên phòng thực hiện tuần tra dọc theo tuyến ống dẫn khí.

Trong đợt tháng 9 - 10, tàu biên phòng mang số hiệu 13-19-01 đã thực hiện tuần tra dọc theo tuyến ống dẫn khí đến khu vực mỏ các Bạch Hổ, Tê Giác Trắng, Rạng Đông và Sư Tử Vàng cách Vũng Tàu khoảng 80m về hướng Đông Nam. Qua quá trình tuần tra, tổ phát hiện 18 tàu vi phạm hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí với các hành vi neo đậu, hoạt động đánh bắt hải sản trái phép, đưa ra hình thức xử lý và nhắc nhở.

Trong hai ngày 2 và 3/10, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra dọc hành lang tuyến ống khí Nam Côn Sơn từ km22 đến km290 và ngược lại. Theo đó, tổ tuần tra phát hiện 16 vụ việc với 21 phương tiện vi phạm hành lang an toàn tuyến ống với các hành vi neo đậu, đánh bắt hải sản trái phép trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Các phương tiện vi phạm thuộc các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân.

Cũng trong đợt tuần tra, các tổ tuần tra đã phát tờ rơi in bản đồ, tọa độ tuyến ống dẫn khí, tuyên truyền với ngư dân về Nghị định 97/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Các tài liệu và việc truyền thông trực tiếp trên biển này sẽ giúp ngư dân nhận thức tốt hơn về các quy định của Nhà nước và những mối nguy hiểm khi hoạt động trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí; góp phần giữ vững chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh, an toàn các đường ống dẫn khí Đông Nam bộ dưới biển.

