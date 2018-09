Tinh chất collagen ADIVA đạt cúp vàng

Sản phẩm Tinh chất làm đẹp collagen ADIVA đã được trao tặng cúp vàng 'Sản phẩm tin cậy, Dịch vụ hoàn hảo, Nhãn hiệu ưa dùng năm 2015'.

Danh hiệu này dựa trên kết quả của chương trình khảo sát, thẩm định do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo - Cơ quan Trung ương Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức dưới sự hỗ trợ và tư vấn của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam. Dù chỉ là một “tân binh” trong thế giới sản phẩm hỗ trợ làm đẹp nhưng tinh chất collagen ADIVA đã dần khẳng định vị trí của mình với các chị em yêu cái đẹp. Trước đó, tinh chất này cũng đã được bầu chọn là sản phẩm hỗ trợ làm đẹp tốt nhất năm 2014 do tạp chí Đẹp và độc giả bình chọn. Đây cũng là một thành quả đáng khích lệ cho ADIVA. Sự ghi nhận này một lần nữa khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc mang đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt.

ADIVA đã dần khẳng định vị trí riêng với thành phần 100% collagen nhập khẩu từ Đức. Đây cũng là sản phẩm collagen dạng nước đầu tiên tại Việt Nam với thành phần collagen peptide được phân giải thành các phân tử nhỏ giúp cho việc hấp thu dễ dàng. Vì thế, tinh chất làm đẹp collagen ADIVA là một bước đột phá trên thị trường sản phẩm hỗ trợ làm đẹp tại châu Á.

Bằng công thức độc đáo của mình, Collagen ADIVA sẽ đem đến cho phụ nữ những trải nghiệm hữu ích cho làn da lão hóa như: bề mặt da ẩm ướt, săn chắc, mịn màng; cải thiện rõ rệt về các nếp nhăn và độ khô sần của những làn da lão hóa; sắc da trắng hồng lên thấy rõ qua từng thời kỳ... Ngoài ra, các bộ phận còn lại trên cơ thể như tóc, móng, xương khớp, dây chằng hay cơ cũng được củng cố về độ dẻo dai và khỏe mạnh.

Collagen ADIVA có vị trái cây dễ chịu và thơm ngon. Tinh chất loại bỏ chất bảo quản và tạo màu, tạo mùi - an toàn và phù hợp cho tất cả phụ nữ Việt trên 18 tuổi. Theo số liệu nhật ký trải nghiệm “Hành trình vẻ đẹp vượt thời gian 2014” do Nielsen giám sát và thực hiện, 85% phụ nữ ở độ tuổi 35 - 55 đã có những cải thiện đáng kể chỉ sau 7 ngày sử dụng Collagen ADIVA. Điều đó có thể cho thấy, mỗi ngày bổ sung một lọ sản phẩm là phương pháp hỗ trợ làm đẹp hữu hiệu, đơn giản và an toàn, giúp chị em phụ nữ giữ gìn và bảo vệ làn da tươi trẻ của mình, cũng như tái tạo lại làn da lão hóa khi đến tuổi.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

(Nguồn: ADIVA)