Relax thành lập quỹ hỗ trợ người mẫu Duy Nhân

Trước thông tin Duy Nhân mắc phải căn bệnh ung thư máu, Relax đã thành lập quỹ hỗ trợ 'All for One' nhằm giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.