Những ngôi sao giải trí thành công khi 'lấn sân' thời trang

Jessica Simpson, Victoria Beckham, Stella McCartney... vừa nổi tiếng trong làng giải trí vừa ghi điểm ở lĩnh vực kinh doanh.

1. Mary-Kate và Ashley Olsen

Có thể sự nghiệp diễn xuất của chị em Mary-Kate và Ashley Olsen đã phai mờ, nhưng sự nghiệp kinh doanh thời trang của họ lại phát triển thần tốc. Thương hiệu The Row do cả hai cùng sáng lập và điều hành đã trở nên nổi tiếng đối với giới yêu thời trang toàn cầu nhờ phong cách tối giản, thoải mái nhưng vẫn đầy phong cách. Tại các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới mỗi năm, có rất nhiều ngôi sao chọn trang phục của The Row cho những lần xuất hiện trên thảm đỏ.

Xa rời màn ảnh, hai chị em Mary-Kate (bên trái) và Ashley Olsen (bên phải) vẫn có một đế chế thời trang thành công. Ảnh: WSJ

The Row ra mắt vào năm 2006, nhưng suốt 3 năm sau đó, hai chị em nhà Olsen không nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào để chia sẻ về thương hiệu riêng. Chiến lược thông minh này đã giúp The Row có được sự phát triển chắc chắn, khẳng định vị trí nhờ phong cách thời trang khác biệt, tính ứng dụng cao thay vì dựa vào ánh hào quang của những người sáng lập. Mary-Kate và Olsen đều muốn đưa The Row nhanh chóng thoát khỏi định kiến là "thương hiệu của người nổi tiếng”. Xa rời màn ảnh, hai chị em Mary-Kate và Ashley Olsen vẫn có một đế chế thời trang thành công.

Các thiết kế của chị em nhà Olsen đi theo phong cách tối giản, monochrome (đơn sắc). Ảnh: Net-a-porter

Vào năm 2012, họ nhận được giải Thiết kế thời trang nữ của năm cho những trang phục sáng tạo và tinh tế của mình, đồng thời làm vững chắc thêm vị trí của The Row trong nền công nghiệp thời trang Mỹ.

Bên cạnh The Row, Mary-Kate và Ashley cũng sở hữu thương hiệu Elizabeth and James, một nhãn hiệu thời trang giá rẻ dành cho đối tượng khách hàng trẻ tuổi.

2. Victoria Beckham

Victoria Beckham đã chuyển mình từ một ngôi sao nhạc Pop thành vợ của một siêu thủ và giờ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Việc có thể khẳng định mình trong thế giới thời trang đầy khắc nghiệt đã nói lên tất cả sự quyết đoán, chăm chỉ của cô cũng như sự xuất sắc trong từng bộ sưu tập.

Thương hiệu Victoria Beckham ra đời từ năm 2008 và vẫn đều đặn ra mắt các bộ sưu tập mới trong 10 năm qua. Ảnh: New York Times.

Sau hàng loạt những thiết kế nhỏ lẻ, bao gồm cả thương hiệu quần jean DVB, năm 2008, Victoria chính thức ra mắt thương hiệu thời trang riêng với tên gọi Victoria Beckham. Khác với chị em nhà Olsen, thay vì lui về đứng sau các thiết kế, Victoria đã sử dụng tinh tế giá trị thương hiệu của mình để "thúc đẩy" hãng thời trang phát triển.

Năm 2014, Victoria mở cửa hàng riêng tại Dove Street, London có giá trị ước tính khoảng 3 triệu USD. Năm 2017, cô hợp tác cùng Target - một hãng thời trang bình dân để cho ra mắt các trang phục với mức giá dễ chịu hơn. Mới đây, bà Becks cũng tuyên bố đang nghiên cứu và làm việc với những nhà sản xuất hàng đầu để chuẩn bị cho ra mắt dòng mỹ phẩm chăm sóc da trong năm 2018.

Thiết kế trong bộ sưu tập Xuân Hè 2018 của Victoria Beckham. Ảnh: Coolchicstyle

Với việc gọi vốn thành công 30 triệu USD từ NEO, thương hiệu thời trang của Victoria được định giá 100 triệu USD. Số tiền từ nhà đầu tư sẽ được sử dụng để mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh sang lĩnh vực thương mại điện tử.

3. Stella McCartney

Stella không hẳn là một siêu sao khởi nghiệp để có thể nằm trong danh sách này. Sự nổi tiếng của cô không đến từ các hoạt động trong làng giải trí, người ta biết đến cô với tư cách con gái của thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles. Tuy nhiên, Stella là đại diện cho câu trả lời, một người nổi tiếng có thể làm gì để thách thức những định kiến của giới thời trang.

Giờ đây người ta nghĩ đến Stella McCartney với tư cách một nhà thiết kế tài năng, danh tiếng thay vì tên gọi "con gái của Paul McCartney - The Beatles". Ảnh: Hypebeast

Stella McCartney bắt đầu trở thành thực tập sinh trong môi trường thời trang từ năm 16 tuổi cho Christian Lacroix và làm việc cho một số nhà thiết kế nổi tiếng vài năm trước khi chính thức học về thời trang tại Học viện Central Saint Martin. Kate Moss và Naomi Campell đã mặc các thiết kế của Stella trong buổi biểu diễn tốt nghiệp.

Các thiết kế của Stella McCartney. Ảnh: Stella McCartney

Trong vòng 4 năm sau khi tốt nghiệp, cô trở thành giám đốc sáng tạo cho Chloe. Stella quyết định ra mắt dòng thời trang riêng vào năm 2001 và nhận về vô số lời tán dương với những thành công kinh doanh ngoài mong đợi. Từ đó đến nay, Stella McCartney đã trở thành thương hiệu lớn mạnh, tự hào với chuỗi 17 cửa hàng kinh doanh, thời trang trẻ em, thời trang nam, đồ lót, đồ thể thao...

4. Jessica Simpson

Jessica Simpson có thể không phải là cái tên đầu tiên hiện ra khi bạn nghĩ đến một thương hiệu thành công về mặt lợi nhuận. Nhưng đừng đánh giá thấp, tuy không vươn lên hàng thời trang cao cấp nhưng thương hiệu này rất thành công về mặt tiêu thụ sản phẩm.

Bộ sưu tập giày và sandal của thương hiệu Jessica Simpson năm 2017. Ảnh: Jessica Simpson

Từ năm 2010, mỗi năm, Jessica Simpson đều thu về mức doanh số 1 tỷ USD và là hãng thời trang đầu tiên của một người nổi tiếng đạt được điều này. Hiện giờ thương hiệu của Jessica Simpson đang bán khoảng 30 dòng sản phẩm khác nhau trong các trung tâm thương mại lớn trên khắp nước Mỹ.

Với việc hoạt động ổn định suốt 12 năm qua và doanh thu chua hề đi xuống, Jessia Simpson đã thành công trong việc chứng minh rằng thương hiệu của người nổi tiếng cũng có thể đứng vững trước thử thách của thời gian.

Vi Vũ (Theo Harper’s Bazzar)