Nhiều ưu đãi khi mua nhà vườn Pandora

Mừng xuân Đinh Dậu, ngày 15/1, chủ đầu tư và sàn bất động sản Queen Land sẽ tổ chức sự kiện 'Đón xuân sum vầy tại Pandora' với nhiều ưu đãi.

Theo đó, khi mua nhà vườn Pandora tại sự kiện, khách sẽ nhận ngay một cây vàng tài lộc và một gói dịch vụ 3 năm. Ngoài ra, người mua còn được chiết khấu 5% giá trị căn nhà vườn khi thanh toán ngay; hỗ trợ vay 70% giá trị căn nhà vườn, lãi suất 0% trong 12 tháng. Đây là lời tri ân và chúc năm mới tài lộc sung túc mà chủ đầu tư gửi tới các chủ nhân tương lai của khu đô thị Pandora. Ngoài ra, khách mua nhà vườn Pandora sẽ có ngay sổ đỏ khi nhận nhà.

Các căn nhà vườn Pandora có diện tích sử dụng lên tới 450m2.

Tọa lạc tại 53 Triều Khúc, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Pandora sở hữu vị trí đắc địa ngay ở trung tâm quận Thanh Xuân. Dự án gồm 104 căn nhà vườn mang phong cách châu Âu sang trọng được chủ đầu tư là Công ty TNHH liên doanh ôtô Hòa Bình (VMC) dành nhiều tâm huyết quy hoạch bài bản, thiết kế đồng bộ, tiện ích đẳng cấp cùng môi trường sống xanh yên bình.

Được thiết kế bởi West Green Design - đơn vị danh tiếng Canada, Pandora nổi bật với lối thiết kế xanh cùng nhiều tiện ích cao cấp. Dự án dành đến 70% diện tích cho cây xanh và hệ thống tiện ích nội khu như vườn nướng BBQ, vườn Nhật, đài phun nước, phố đi bộ, giàn hoa, đồi cảnh quan, sân chơi trẻ em... Với tiêu chí xây dựng không gian sống đẳng cấp cho cư dân ngay trong khu đô thị, Pandora còn tích hợp đầy đủ các tiện ích thể thao hiện đại như: sân chơi cầu lông, phòng tập gym, bể bơi bốn mùa, hệ thống trường học liên cấp cùng trung tâm thương mại hiện đại.

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, Pandora là nơi an cư mới cho cư dân thủ đô.

Ngoài ra, vấn đề an ninh an toàn tại khu đô thị cũng được chủ đầu tư coi trọng. Đại diện chủ đầu tư cam kết, tại Pandora, an ninh luôn được đảm bảo suốt 24 tiếng mỗi ngày với hệ thống tường bao, camera giám sát hiện đại, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Các nhà vườn Pandora được xây dựng với thiết kế 5 tầng, mặt tiền rộng 7m, diện tích sử dụng lên đến 450m2, có sân vườn trước và sau khiến cho căn nhà thêm thoáng đãng, xanh mát và ngập tràn ánh sáng. Bên trong mỗi ngôi nhà đều bố trí sẵn nơi đặt thang máy, đảm bảo sự di chuyển thuận lợi cho các thành viên trong gia đình.

Hiện nay, dự án đã hoàn thiện các hạng mục nhà vườn và tiện ích đồng bộ. Trong quý I/2017, giai đoạn 2 của dự án cũng sẽ được triển khai gồm hai trường học cùng một tòa nhà hỗn hợp 27 tầng với nhiều loại hình dịch vụ, công năng, trung tâm thương mại, thể thao, căn hộ, văn phòng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, đồng thời bổ sung thêm nhiều tiện ích. Với ưu điểm về vị trí, tiện ích, lối thiết kế sang trọng, đẳng cấp và an ninh an toàn trong khu đô thị, nhà vườn Pandora sẽ là lựa chọn mới cho cư dân tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên hệ nhận thông tin dự án và thư mời tham dự sự kiện "Đón xuân sum vầy tại Pandora” vào Chủ nhật, ngày 15/1. Tham gia chương trình, khách hàng được tặng một cây vàng tài lộc khi đặt mua căn nhà vườn, tặng gói dịch vụ 3 năm; giảm 5% giá trị căn nhà vườn khi thanh toán ngay, đồng thời, được hỗ trợ vay 70% giá trị căn nhà vườn, lãi suất 0% trong 12 tháng. Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bất động sản Queen Land.

Hotline: 096. 168. 8828

Website: www.duanpandora.vn

(Nguồn: Queen Land)