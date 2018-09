Mua sắm tại Robins giá ưu đãi dịp hè

Khách hàng được giảm giá đến 50%++ nhiều sản phẩm trong chương trình Summer Sales, diễn ra lúc 10h-22h ngày 20-22/4 tại Crescent Mall, TP HCM.

Hè là thời điểm của những chuyến du lịch thú vị. Dịp này, những mẫu bikini, váy hoa, maxi tha thướt xuống biển hoặc áo khoác, khăn choàng để đến những miền cao... được nhiều người ưu tiên chọn mua. Các loại mỹ phẩm như kem chống nắng, dưỡng da cũng được cập nhật để phù hợp cho thời tiết nắng nóng. Những đợt khuyến mãi lớn thường tổ chức vào đầu mùa hè nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và để khuấy động một mùa mới rộn ràng hơn.

Khởi động mùa hè với chương trình Summer Sales của Robins

Từ ngày 20 đến 22/4, chương trình Summer Sales của Robins sẽ diễn ra tại trung tâm thương mại Crescent Mall, TP HCM. Khách hàng có thể lựa chọn đủ loại mặt hàng yêu thích và cần thiết như trang phục quần áo, vali túi xách, phụ kiện làm đẹp cho đến mỹ phẩm, trang sức, đồ tiêu dùng tại các gian hàng ở đây với giá giảm đến 50%++.

Ngoài chương trình giảm giá, Robins còn tặng kèm voucher theo hóa đơn mua hàng cho khách. Cụ thể, với hóa đơn 700.000 đồng, khách hàng được tặng voucher 50.000 đồng; hóa đơn 1,2 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận voucher 100.000 đồng. Khách hàng được cộng gộp tối đa 3 hóa đơn (Không áp dụng cho Pandora, TGTG, TGKC, Đồng Việt, PNJ, Komonoya).

Nhiều dịch vụ hấp dẫn và bốc thăm trúng thưởng

Bên cạnh khuyến mãi, Summer Sales còn là ngày hội mua sắm với nhiều sự kiện bốc thăm trúng thưởng 100% quà tặng từ Robins và nhãn hàng. Theo đó, với hóa đơn từ 1,2 triệu đồng, khách hàng sẽ tham gia bốc thăm trúng nhiều giải thưởng giá trị như: voucher 2 đêm nghỉ tại Resort Fusion Đà Nẵng và Resort Alma Oasis Long Hải, Smart TV Samsung… Đặc biệt, khách hàng đăng ký mới thẻ thành viên The One Card (T1C) sẽ nhận quà tặng là bình nước Robins.

Khách hàng có cơ hội mua sắm thỏa thích với ưu đãi và quà tặng từ các đối tác của Robins.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội mua sắm thỏa thích với ưu đãi và quà tặng từ các đối tác của Robins như: Gucci, L'occitane, The Body Shop, Hnoss, Lovell, Jina In Ny, Zun The Label, Koss Shop, Milvus, Akemi...

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng còn được phục vụ trà sữa Britea từ Delivery Now khi có hóa đơn mua sắm tại Robins từ 12h đến 21h.

