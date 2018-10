Kiếm triệu đô nhờ phát minh áo lót treo cho người ngực khủng

Không tìm được áo lót phù hợp với bộ ngực quá cỡ, cô gái Mỹ Eric Robertson quyết định tự may và bán với giá 45 USD một chiếc.

Một ngày hè nắng nóng năm 2015, Eric Robertson lên đồ sẵn sàng để đi hẹn hò. Nhưng có một sự cố nhỏ khiến cô cảm thấy không thoải mái là việc liên tục đổ mồ hôi khi ra khỏi phòng tắm, đặc biệt là ở ngực. Với size ngực lớn như Eric, áo lót truyền thống càng làm cho vấn đề này trở nên rắc rối. Như nhiều lần trước, cô phải dùng tới phấn rôm để làm ngực khô thoáng song không mấy hiệu quả.

Cuối cùng Eric quyết định giải quyết vấn đề bằng cách may một chiếc áo lót dạng treo làm từ chính khăn mặt để tăng độ thấm hút mồ hôi so với những kiểu áo nịt ngực khác với tên gọi Ta-Ta Towel. Eric tự mày mò học may trên Youtube và thiết kế các kiểu áo ngực dạng treo. Cô quyết định nghỉ việc, mở công ty kinh doanh sản phẩm này. Chỉ trong vòng 12 tháng, doanh thu của công ty cô đã đạt 1,1 triệu USD.

Áo ngực Ta-Ta Towel giúp những chị em phụ nữ có size ngực lớn cảm thấy thoái mái hơn trong các hoạt động hàng ngày. Ảnh: Business Insider.

Vừa qua, Eric Robertson, nhà sáng lập thương hiệu áo lót Ta-Ta Towel đến từ thành phố Los Angeles, gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Shark Tank Mỹ mùa 10 và kêu gọi đầu tư 200.000 USD để đổi lấy 10% cổ phần công ty. Chiếc áo ngực có dạng vắt qua cổ và không có dây quai ngang cả trước lẫn sau được làm từ loại vải bông chuyên may khăn mặt thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong chương trình.

Eric Robertson chia sẻ: "Trước khi thực hiện dự án kinh doanh này, tôi từng là một trợ lý trong 13 năm. Lúc mới bắt đầu ý tưởng kinh doanh, tôi thậm chí còn không biết xỏ chỉ vào kim. Tôi đã tìm kiếm trên YouTube cách may vá và bắt đầu thiết kế những chiếc áo Ta-Ta Towel đầu tiên".

Kiểu áo lót có kết cấu độc đáo phù hợp với những chị em có kích cỡ ngực lớn, đặc biệt là các bà mẹ đang cho con bú. Những chiếc áo ngực này thấm hút sữa thừa, giúp các bà mẹ không còn cảm giác nhớp dính, ngứa ngáy.

Mỗi áo ngực dạng treo Ta-Ta Towel có giá tới 45 USD. Mặc dù trông không bắt mắt, áo ngực dạng treo nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều chị em và lan truyền trên mạng, giúp doanh thu của công ty tăng vọt lên con số triệu USD.

Eric Robertson đã đăng ký bản quyền sáng chế cho thiết kế áo ngực Ta-Ta Towel và đặt mục tiêu doanh thu 2 triệu USD trong năm 2018. Tuy nhiên các "cá mập" trong chương trình tỏ ra nghi ngờ về doanh thu dự kiến của Ta-Ta Towel.

Eric Robertson (35 tuổi, áo xanh, đứng), nhà sáng lập thương hiệu áo lót Ta-Ta Towel tại chương trình Shark Tank mùa 10 phát sóng trên đài ABC. Ảnh: CNBC.

Nhà đầu tư Mark Cuban nói: "Bạn từng tạo ra hiệu ứng lan truyền, điều đó giúp thúc đẩy doanh số bán hàng lên tới 1 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, năm nay bạn không tạo ra được hiệu ứng đó và doanh số bán hàng cũng sẽ đi xuống".

Cuối cùng "cá mập" Lori Greiner, người được mệnh danh là nữ hoàng của kênh bán hàng qua truyền hình QVC-TV, quyết định đầu tư vào Ta-Ta Towel với lời đề nghị đầu tư 200.000 USD đổi lấy 40% cổ phần công ty.

"Sau khi có cơ hội được lên Shark Tank và nhận được lời mời hợp tác với Lori, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn về những gì đã xảy ra. Nhờ hiệu ứng chương trình, việc bán hàng đang tăng lên", Eric Robertson cho hay.

Đây không phải là sản phẩm kỳ lạ đầu tiên xuất hiện trên Shark Tank Mỹ. Ở mùa trước, nhà đầu tư Cuban rót 200.000 USD vào một ứng dụng hẹn hò dựa trên những điều bạn ghét và O’Leary đầu tư 150.000 USD vào sản phẩm đồ lót độn dáng dành cho nam giới.

Sơn Nam

Theo CNBC