Khaisilk đóng toàn bộ cửa hàng, thu hồi sản phẩm

Khaisilk đã đóng toàn bộ cửa hàng và nhận thu hồi sản phẩm, trong khi ông Hoàng Khải cũng rút khỏi một chương trình startup.

Sau khi cửa hàng số 113 Hàng Gai, Hà Nội đóng cửa để cơ quan chức năng kiểm tra, đến ngày 27/10, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ thương hiệu Khaisilk đã ngừng hoạt động.

Tại TP HCM, cửa hàng chính tại số 101 Đồng Khởi, quận 1 đã đóng cửa và dán thông báo "Chúng tôi xin đóng cửa để kiểm tra và điều chỉnh hàng hóa". Trước đó, một cửa hàng khác của Khaisilk đặt trong khách sạn Lotte Legend trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1 cũng đóng cửa từ chiều 26/10.

Công ty Khải Đức - đơn vị vận hàng thương hiệu Khaisilk - cho biết sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra, cửa hàng số 113 Hàng Gai (Hà Nội) đã bắt đầu tiếp nhận thu hồi sản phẩm và hoàn trả tiền cho khách. Tại TP HCM, việc tiếp nhận đổi trả hàng sẽ diễn ra từ ngày 10/11 tại địa chỉ số 34 Võ Văn Tần, quận 3. Việc thu hồi sẽ diễn ra từ 16h đến 18h hằng ngày, kéo dài trong 30 ngày.

Cửa hàng Khaisilk tại 101 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM đang đóng cửa. Ảnh: Viễn Thông

"Hiện các cửa hàng Khaisilk tại TP HCM tạm đóng cửa để cơ quan chức năng kiểm tra. Do đó, công ty chỉ nhận đổi trả tại địa chỉ bên đường Võ Văn Tần. Khi nào cơ quan chức năng kiểm tra xong và có kết luận chính thức, các cửa hàng mới có kế hoạch hoạt động lại", nhân viên trực đường dây nóng của Khaisilk cho biết.

Cùng với những lùm xùm về việc bán khăn lụa "made in China" nhưng không công bố rõ ràng, ông Hoàng Khải - chủ của Khaisilk - đã quyết định rút khỏi chương trình truyền hình thực tế chuyên về gọi vốn cho startup.

"Mới đây, doanh nhân Hoàng Khải, người giữ vai trò một trong những nhà đầu tư khách mời của chương trình Shark Tank Việt Nam đã quyết định rút khỏi chương trình để tập trung vào các công việc của tập đoàn", thông tin xác nhận chính thức được phát đi trưa 28/10 của ban tổ chức chương trình này nêu.

Ông Hoàng Khải xuất hiện tại hôm ra mắt Shark Tank ngày 18/10 vừa qua ở TP HCM.

Trước đó, hôm 26/10, Đội 14 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp với C46 đã có cuộc kiểm tra tại cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai, Hà Nội. Ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường, cho biết đã phát hiện gian lận thương mại, làm giả nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm tại cửa hàng này. Chi cục đã thu giữ số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm với giá trị 30 triệu đồng từ cửa hàng.

Sau đó, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin liên quan tới việc Tập đoàn Khaisilk bán khăn nhãn mác "made in China".

Khủng hoảng của Khaisilk xuất phát từ hôm 23/10. Trang Facebook cá nhân Đặng Như Quỳnh phản ánh sự việc mua phải khăn lụa Khaisilk có gắn mác "Made in China". Theo anh Quỳnh, ngày 17/10, công ty của gia đình anh đã đặt mua 60 chiếc khăn lụa với giá 644.000 đồng mỗi chiếc tại cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hà Nội) với tổng giá trị đơn hàng là 38.640.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, công ty phát hiện trong lô hàng có một chiếc khăn vừa có mác "Khaisilk - Made in Vietnam", vừa có mác "Made in China". Công ty cho kiểm tra toàn bộ lô hàng và phát hiện trong số còn lại có nhiều sản phẩm có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn.

Trước sự việc trên, ông Hoàng Khải - Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk - sau đó đã thừa nhận với truyền thông "bán 50% lụa 'made in China' trong hệ thống của mình" và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.

Theo VnExpress