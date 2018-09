'Thiên đường' mua sắm và dịch vụ dành cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi này tọa lạc tại Vincom Center Đồng Khởi - 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM.

Khai trương ngày 25/4, Kids World mở ra mô hình mua sắm, dịch vụ chất lượng cao phù hợp với khả năng của nhiều gia đình Việt. Tiếp nối thành công của Kids World Times City - Hà Nội, Kids World Đồng Khởi có quy mô hơn 5.000m2 với phong cách thiết kế độc đáo dành riêng cho các “thượng đế nhí”. Điểm khác biệt mang tính ưu việt của Kids World là tất cả các sản phẩm, dịch vụ tại đây đều được cung cấp với sự tư vấn kỹ lưỡng của các chuyên gia, được đảm bảo về chất lượng với mức chi phí hợp lý.

Kids World gồm khu nhà kẹo Sweet Land với hàng trăm loại bánh kẹo đa dạng, đầy màu sắc; Thế giới Toy World hội tụ hàng nghìn sản phẩm đồ chơi thông minh, an toàn từ các thương hiệu như: Hape, Hello Kitty, Barbie, Disney, Thomas and Friends, Fisher Price, Auldey, Hasbro, Gund…;Thành phố sách Book City độc đáo với thiết kế của một thành phố thu nhỏ, mở ra kho tàng tri thức hơn 10.000 đầu sách và băng đĩa…

Khu vui chơi cũng đáp ứng được tối đa nhu cầu “dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con” của cha mẹ với Thế giới nội thất Home Sweet Home cao cấp và tiện dụng; Thế giới sữa cung cấp các lựa chọn và giải pháp dinh dưỡng; Khu quà tặng Gift Hill với những món quà tặng xinh xắn độc đáo và đặc biệt là Khu thời trang Style Zone - hội tụ các thương hiệu thời trang quốc tế dành cho các độ tuổi từ 1 đến 14 như: Absorba, Chipie, 3pommes, Beckaro, Plum, Enfant, Poney, Cadeau, Geox…

Bên cạnh không gian vui chơi, mua sắm và giải trí hấp dẫn, Kids World còn có phòng khám và tư vấn y tế Vinmec cung cấp kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, bổ sung cho mô hình độc đáo dành riêng cho các công dân nhí.

Nhân dịp khai trương, Kids World Đồng Khởi triển khai các hoạt động hấp dẫn như: tặng kẹo miễn phí cho trẻ em tại quầy kẹo Rock Candy của Sweet Land; miễn phí các game show hoạt náo được tổ chức tại Toy World, bao gồm: đua xe tại Đấu trường thể thao, Trổ tài bóng rổ, Nhảy dây siêu hạng…

Song song với các hoạt động mừng ngày khai trương, từ ngày 25/4 đến 8/5, khách hàng sẽ được hưởng những chương trình ưu đãi hấp dẫn với hầu hết các mặt hàng được giảm giá lên đến 50%. Cùng với thiên đường mua sắm Vincom Center Đồng Khởi, Kids World đã tạo nên một tổ hợp mua sắm - giải trí độc đáo với quy mô lớn tại TP HCM nói riêng, đồng thời đem sự lựa chọn đa dạng cho các gia đình tại thị trường phía Nam nói chung.

