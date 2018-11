Jimmy Choo - giày 'Lọ Lem' được hoàng gia ưa chuộng

Năm 2000, trong mùa 3 của series Sex and the City, vai Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker đóng) có khoảnh khắc “Lọ Lem” nổi tiếng lúc chạy lên phà Staten Island (New York) và thốt lên: “Tôi rơi đôi ‘Choo’ của mình rồi!”.