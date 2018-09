Jessica Alba: Từ tuổi thơ bệnh tật đến bà chủ công ty tỷ USD

Sau thành công ở Hollywood, Jessica Alba bắt tay vào khởi nghiệp, dù không biết chút gì về kinh doanh và không được người thân ủng hộ.

Jessica Alba sinh năm 1981 tại bang Californi, Mỹ, trong một gia đình trung lưu. Khi Jessica còn bé, công việc của cha cô phải di chuyển nhiều nơi nên gia đình thường xuyên phải chuyển chỗ ở, từ California đến Del Rio, Texas và sau đó lại trở lại California.

Tuổi thơ của Jessica gắn liền với bệnh tật. Ngay từ khi sinh ra, cô đã yếu ớt và mắc một loạt bệnh như: Viêm phổi cấp tính, viêm ruột thừa và u nang bẩm sinh. Bệnh tật và phải di chuyển chỗ ở nhiều khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn. Cô hầu như không có bạn bè và thường xuyên bị cô lập tại trường.

Không chỉ thành công tại Hollywood, Jessica Alba còn gặt hái được thành quả ở lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: Us Weekly.

Trải qua nhiều khó khăn và thử thách nhưng Jessica luôn là người lạc quan, nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Khi mới lên 5, Jessica luôn ao ước trở thành diễn viên, vì vậy, cô đã tham gia nhiều chương trình tuyển chọn diễn viên nhí. Mãi đến năm 13 tuổi, cô mới có dịp xuất hiện lần đầu trên truyền hình trong bộ phim The Secret World of Alex Mack.

Sau đó Jessica Alba liên tiếp nhận được nhiều vai diễn và trở nên nổi tiếng qua các bộ phim như: Good Luck Chuck, Into the Blue, Fantastic Four, Sin City. Không chỉ dừng lại ở thành công của một ngôi sao nhí, Jessica tiếp tục học tập và đầu quân cho công ty điện ảnh Atlantic Theater để rèn luyện thêm về diễn xuất và thể hiện tài năng.

Tên tuổi của Jessica Alba nổi tiếng toàn cầu với vai Max trong bộ phim truyền hình Thiên thần bóng tối của đạo diễn tài ba James Cameron. Vẻ đẹp ngọt ngào của Jessica chinh phục hàng triệu trái tim khán giả.

Hiện nay không còn tham gia diễn xuất và xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng cái tên Jessica Alba vẫn được người hâm mộ quan tâm. Đặc biệt cô vẫn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của Hollywood, khi giữ được sắc vóc và vẻ đẹp nóng bỏng ở tuổi 37, dù đã qua ba lần sinh nở.

Thành công trên thương trường với công ty tỷ USD

Năm 2012, Jessica Alba và Brian Lee đồng sáng lập công ty Honest, chuyên cung cấp các sản phẩm tiêu dùng trực tuyến. Đến nay công ty này có hơn 100 loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân, đồ dùng gia dụng, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.

Jessica xây dựng ý tưởng kinh doanh lần đầu tiên vào năm 2008, với dòng sản phẩm gia dụng gia đình và không độc hại cho trẻ em. Tuy nhiên, cô không nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Mọi người khuyên cô nên trở thành gương mặt đại diện của một hãng mỹ phẩm nào đó, thay vì tự đứng ra kinh doanh đầy rủi ro.

Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn, Jessica kể: "Tôi không hiểu về kinh doanh, cũng không hiểu về lập trình, tôi chỉ là một người mẹ biết chăm sóc gia đình và con cái. Vì vậy, rất nhiều người hoài nghi ý tưởng của tôi, ngay đến cả ông xã cũng cho rằng việc này quá táo bạo. Tôi đã mất ba năm để tìm kiếm các cộng sự và thành lập nên Honest năm 2012".

Jessica Alba và Brian Lee, đồng sáng lập công ty thương mại điện tử Honest. Ảnh: Fortune.

Khó khăn tiếp theo của Jessica khi thành lập công ty là kêu gọi vốn đầu tư. Nhiều nhà đầu tư cho rằng ý tưởng kinh doanh của công ty thiếu tính thực tế. Bằng sự nỗ lực và nghiên cứu tạo ra những sản phẩm tiêu dùng tốt cho sức khỏe, mô hình kinh doanh trực tuyến Honest nhận được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Năm 2015, công ty huy động được 222 triệu USD từ các nhà đầu tư mạo hiểm và trở thành unicorn (các công ty startup có giá trị vốn hóa vượt tỷ USD) và được định giá khoảng 1,7 tỷ USD. Đến tháng 11/2016, doanh số của The Honest đạt 222 triệu USD.

Các sản phẩm của Honest có mặt trên khắp nước Mỹ thông qua hai website đặt hàng trực tuyến là Honest.com và HonestBeauty.com. Đồng thời, để tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp, công ty còn phân phối sản phẩm đến hơn 6.000 điểm bán lẻ ở Bắc Mỹ.

Hiện nay, Jessica Alba giữ vai trò Giám đốc Sáng tạo của công ty Honest. Cô nắm giữ 20% cổ phần tại công ty và thường xuất hiện trong các buổi thuyết trình về sứ mệnh của Honest. Sứ mệnh của công ty là truyền cảm hứng và cuộc sống khỏe mạnh đến mọi người.

Ngoài vai trò diễn viên, doanh nhân Jessica còn tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, viết sách. Cô từng được Fortune bình chọn là một trong 10 Nữ doanh nhân quyền lực nhất nước Mỹ và đoạt giải Phụ nữ của năm ở hạng mục Doanh nhân (2016), do tạp chí danh tiếng Glamour bình chọn.

Thảo Nguyên

Theo Inc