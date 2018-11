Hôn thê quyền lực người Ấn Độ của Nick Jonas

Priyanka Chopra là một trong những diễn viên Ấn Độ được trả lương cao nhất ở Hollywood và người phụ nữ ảnh hưởng quan trọng lên thế giới.

Nick Jonas sắp cưới một trong những phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Hôn thê Priyanka Chopra hơn anh 10 tuổi, là diễn viên kiêm ca sĩ người Ấn Độ và Hoa hậu Thế giới năm 2000. Cô là đại sứ và điều hành một loạt tổ chức hoạt động vì cộng đồng và điện ảnh, bên cạnh việc là một trong những diễn viên Ấn đắt giá nhất ở Hollywood. Chopra thu nhập 10 triệu USD năm 2017.

Time liệt Chopra trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016. Và năm sau đó, Forbes vinh danh cô trong top 100 phụ nữ quyền lực vì những đóng góp đa dạng trong và ngoài nghệ thuật.

Nếu Jonas và Chopra về chung một nhà, cả hai sẽ đồng sở hữu gia tài hơn 50 triệu USD.

Chopra là diễn viên Ấn Độ đầu tiên thủ vai chính phim truyền hình Mỹ. Ảnh: Reuters.

Priyanka Chopra tự hào đôi chân mình sải bước cho 12-15 thương hiệu kinh doanh khác nhau. Cô sở hữu nước da tối màu, từng chịu tổn thương hồi nhỏ vì bị đem so bì với những bạn gái khác. Cô kể bản thân từng rất thích thú với mô tuýp truyện "Cô bé Lọ Lem" cho đến khi được cha răn dạy: "Con không nên mong xỏ vào giày thủy tinh người khác trao, hãy đập vỡ chính các vách ngăn bằng kính", Chopra nhìn vào hình xăm "Daddy's lil girl" khi nói với Glamour.

Gia đình Chopra chuyển nhà nhiều lần. Cô đi học lớp 10 ở Mỹ và có quãng thời gian ba năm định cư ở đó nên nói tiếng Anh trôi chảy. Tại đây, nữ sinh 16 tuổi bị kỳ thị vì là người Ấn. Nghe bạn học gọi: "Này da nâu, về nhà đi!" khiến Chopra bắt đầu ý thức mạnh về lòng tự tôn. Trở về quê hương, Chopra bước lên ngôi Hoa hậu Ấn Độ, rồi sau đó chinh phục Hoa hậu Thế giới với sự tự tin của tuổi 18.

Là Miss World người Ấn Độ thứ năm, Chopra tạo ra bước ngoặt cuộc đời cho mình. Cô bén duyên với điện ảnh thay vì theo đuổi ngành kỹ sư hàng không như tâm nguyện ban đầu.

Hồ sơ Forbes ca ngợi Chopra là diễn viên vượt ranh giới Bollywood đến Hollywood thành công nhất. Diễn xuất từ năm 2003, cô đóng khoảng 40 phim Bollywood, được đề cử và nhận nhiều giải thưởng điện ảnh trước khi ra mắt rạp Mỹ năm 2017 trong phim Baywatch.

Trước đó, 33 tuổi, Priyanka Chopra gây chú ý khi góp mặt trong phim truyền hình Quantico của kênh ABC, với tư cách diễn viên Nam Á đầu tiên thủ vai chính một series TV Mỹ. Chopra gia nhập hàng ngũ diễn viên truyền hình được trả lương cao nhất thế giới.

Sở hữu đôi mắt và bờ môi khác biệt, Chopra nằm trong vô số bảng xếp hạng phụ nữ đẹp và gợi cảm của thế giới.

Chopra bên những đứng trẻ nhờ cô được đi học. Ảnh: Glamour.

Ngoài nhan sắc và các hoạt động nghệ thuật, Chopra làm việc đa dạng và chăm chỉ. Cô vận hành tổ chức Priyanka Foudation hỗ trợ trẻ em và trích 10% thu nhập để chạy. Chopra là người trả tiền học và bệnh viện cho 70 trẻ em Ấn Độ, và là tiếng nói quan trọng chống lại nạn giết thai nhi gái bắt nguồn từ văn hóa trọng nam khinh nữ ở quê hương. Qua đó, cô góp phần thay đổi định kiến của quốc gia này về phụ nữ.

Chopra nổi tiếng với vai trò đại sứ UNICEF bảo vệ quyền trẻ em. Nữ diễn viên đại diện cho Liên Hợp Quốc các năm 2006 và 2012. Song song với đó, cô đóng phim và diễn thời trang cho các chiến dịch về bệnh phong và ung thư, là người phát ngôn về vấn đề môi trường, cung cấp điện "sạch" cho 7 ngôi làng Ấn Độ. Chopra cam kết hiến tạng sau khi qua đời.

Hoa hậu Thế giới năm 2000 đang và từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Pepsi, Nokia, Garnier, Nestlé, Guess... Chopra sáng lập và quản lý công ty Purple Pebble Pictures ở Mumbai, chuyên sản xuất và quảng bá phim địa phương cũng như làm bệ phóng cho các diễn viên triển vọng của Ấn Độ. Giống khá nhiều người nổi tiếng ở Hollywood khác, Chopra là nhà đầu tư cho startup công nghệ.

Nick Jonas đính hôn với Priyanka Chopra nhân sinh nhật 36 tuổi của Chopra. Ảnh: Sun.

Một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất Ấn Độ khác là Alia Bhatt nhận xét tinh thần khởi nghiệp của Chopra truyền cảm hứng cho cô. Cô gái 25 tuổi mơ ước trở thành người giống như đàn chị Chopra.

Chopra thậm chí từng có thời kỳ viết báo. Cô chủ bút chuyên mục đứng tên mình ra hàng tuần trên báo Ấn Độ Hindustan Times, nơi đã đăng 50 bài của cô. Ngoài ra, Chopra có chuyên mục riêng trên Elle, có bài đăng các báo The Guardian, The New York Times..., chủ yếu tranh luận về các vấn đề phụ nữ.

Priyanka Chopra và Nick Jonas gặp nhau khi cùng bước trên thảm đỏ cho Ralph Lauren năm ngoái. Họ được phát hiện hẹn hò tháng 5/2018 và chỉ sau đó 2 tháng, Jonas đính ước với cô gái Ấn Độ hơn 10 tuổi bằng nhẫn trị giá 200.000 USD. Hai người qua lại gia đình nhau gần đây và dự kiến làm đám cưới 1/12 tới, theo Sun.

Một trong những khách mời đặc biệt là Nữ công tước Meghan Markle. Markle là bạn thân của Chopra và được bạn hết lời khen ngợi đám cưới với Harry. Hôn lễ Chopra-Jonas sắp tới được dự đoán sẽ lấy một phần cảm hứng từ đám cưới hoàng gia. Đôi tình nhân 26 và 36 tuổi dự định cưới hai lễ, một theo phong cách phương Tây, một theo truyền thống Ấn Độ; địa điểm trao nhẫn đặt tại Taj Umaid Bhawan Palace - cung điện với sân vườn rộng 60.000 m2, gồm 347 phòng, với sự tham gia của dàn sao hạng A sẽ thành tâm điểm của giới săn ảnh.

Priyanka Chopra trong Baywatch (2017) Priyanka Chopra trong phim "Baywatch"

Thanh Tùng