Dược phẩm VHN Bio ứng dụng công nghệ cao Bio - Organic

Với mục tiêu "Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Công ty TNHH Công nghệ sinh học - Dinh dưỡng cộng đồng VHN (VHN Bio) không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng công nghệ sinh học, kỹ thuật tiên tiến để tạo ra những sản phẩm thực phẩm chức năng và thuốc tự nhiên, chất lượng.

Sự khác biệt của công nghệ Bio - Organic

Các chuyên gia nghiên cứu của VHN Bio đã trực tiếp tìm hiểu, nghiên cứu quá trình nảy mầm của hạt, khả năng hoạt hóa vi chất dinh dưỡng của công nghệ Bio-Organic để cho ra đời quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện của Việt Nam từ việc áp dụng công nghệ Mỹ. Công nghệ Bio - Organic sở hữu những ưu điểm vượt trội, được sử dụng ở các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ,...

Công nghệ này khi ứng dụng vào ngành dược phẩm sẽ cho ra nguồn khoáng hữu cơ sinh học chất lượng cao, chứa nhiều vitamins, khoáng chất, enzyme, acid amin, glucose và acid béo có lợi... Bio-Organic góp phần tăng cường hàm lượng dưỡng chất hơn 10.000 lần so với quá trình sản xuất tự nhiên. Do vậy, các loại thuốc, dược phẩm được sản xuất từ khoáng hữu cơ do công nghệ Bio - Organic tạo nên sẽ hiệu quả hơn so với sản phẩm vô cơ thông thường.

Bio - Organic góp phần tăng cường hàm lượng dưỡng chất hàng nghìn lần.

Ngoài ra, việc sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên cũng giúp người dùng tránh được các tác dụng phụ từ nhiều loại thuốc thông thường. Khác với những sản phẩm vô cơ có thể gây tình trạng tồn dư trong cơ thể, những dược phẩm từ khoáng hữu cơ sinh học có khả năng tự đào thải lượng dư thừa sau 12 tiếng sử dụng và không làm tồn dư vi chất do sự tích tụ khoáng thừa không được đào thải hết.

Bảo vệ sức khỏe của trẻ với Fevita và Zcumin

Những “đứa con đầu lòng” của VHN Bio được sản xuất bởi công nghệ Bio - Organic hiện đại là Fevita và Zcumin với tác dụng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em. Mới đây, hai sản phẩm này còn nhận được giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

Fevita và Zcumin có tác dụng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Fevita và Zcumin được bào chế từ thực vật với hàm lượng khoáng hữu cơ sinh học cao, có tác dụng tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ nhỏ. Sảm phẩm giúp các bé hay ăn chóng lớn, đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, đồng thời hạn chế việc sử dụng thuốc kháng sinh. Fevita và Zcumin được nhiều chị em sử dụng cho con yêu.

Fevita giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Chị Thu An sống tại Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: “Thấy con từ da dẻ nhợt nhạt, biếng ăn, mỗi lần mất hàng tiếng đồng hồ dỗ bé mới ăn được nửa bát, tôi thấy rất mệt mỏi, vừa lo lắng vừa thương con. May mắn được người giới thiệu dùng kết hợp Fevita và Zcumin, sau 3 tuần tôi thấy da dẻ của con đã hồng hào. Bé hoạt động liên tục, ăn uống cũng tự giác hơn. Con khỏe mạnh mình cũng được tiếng là chăm con khéo". Những niềm vui nhỏ từ câu chuyện của khách hàng chính là động lực giúp đại gia đình VHN Bio nỗ lực hơn nữa với mục tiêu vì sức khỏe người Việt.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm được sản xuất và cấp phép bởi Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, số 00594/2016/XNQC-ATTP và số 2108/2015/XNQC-ATTP.

