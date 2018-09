Đồng sáng lập Facebook đổi đời sau cuộc nói chuyện dưới mưa với Mark Zuckerberg

Sở hữu 2% cổ phần, Chris Hughes rời Facebook sau 4 năm, sau đó thất bại với tạp chí riêng và hiện sống viên mãn với bạn đời đồng tính.

Chris Hughes sinh ra tại một thị trấn nhỏ Hickory phía Bắc California trong một gia đình bình dân có mẹ là giáo viên và bố là nhân viên bán bảo hiểm du lịch. Tuổi thơ của anh khá êm đềm và chỉ quanh quẩn trong thị trấn nhỏ bé nơi quê nhà.

Chris Hughes chia sẻ: "Cuộc đời tôi bước sang một trang mới khi nhận được học bổng của đại học Harvard và gặp Mark Zuckerberg. Chúng tôi là bạn chung phòng ký túc xá và cùng nhau hợp tác phát triển Facebook vào tháng 2/2004".

Chris Hughes, 34 tuổi, gia nhập Facebook năm 20 tuổi khi đang là sinh viên năm thứ 2 đại học. Ảnh: Business Insider.

Khi đến Harvard, Chris từng làm công việc kiểm tra ID của sinh viên tại thư viện Hicks House với mức lương 10 USD/giờ để kiếm thêm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Đây là công việc giúp Chris tiếp xúc nhiều với sinh viên của các trường đại học trong khu vực.

Năm thứ 2 đại học, Chris Hughes và Mark Zuckerberg ở chung phòng ký túc xá. Lúc này Mark đã tạo ra Facebook và được nhiều sinh viên Harvard sử dụng. Cả hai nhanh chóng kết thân và thường xuyên có những cuộc trò chuyện qua tin nhắn Messenger về tương lai của Facebook.

Chris Hughes và Mark Zuckerberg đều nhanh chóng nhận ra cần phải mở rộng mạng xã hội không chỉ trong khuôn viên trường Harvard. Trong một đêm mưa gió, khi Hughes đang làm việc tại thư viện, Mark đề nghị gặp nhau để thảo luận về quyền sở hữu cổ phần mà Hughes sẽ nắm giữ nếu tham gia vào Facebook.

Hughes gặp Zuckerberg ở lối vào ký túc xá, cả hai cùng che chung một chiếc ô và vừa đi vừa trò chuyện. Đây là cuộc trò chuyện bí mật của hai người và họ không muốn những người bạn cùng phòng biết.

Bức ảnh hiếm hoi của những người đồng sáng lập Facebook (từ trái sang) tại phòng ký túc xá: Dustin Moskovitz, Chirs Hughes và Mark Zuckerberg. Ảnh: Business Insider.

"Ngay khi bước qua cổng ký túc xá, tôi liền đề nghị với Mark: "Tôi muốn 10% cổ phần công ty. Tôi rất căng thẳng và anh ấy cũng thế, bởi đó không phải là lời đề nghị thỏa đáng nhất". Chris Hughes nhớ lại.

Trong cuốn tự truyện Fair Shot, Chris Hughes kể lại lời Mark Zuckerberg: "Tôi không nghĩ rằng anh lại muốn số cổ phần lớn như thế. Tôi đánh giá cao khả năng của anh và nghĩ rằng chúng ta sẽ cộng tác tốt. Facebook sẽ phát triển dưới sự giúp đỡ của anh nhưng tôi cần phải giữ quyền kiểm soát và những người khác cũng cần sự công bằng".

Cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào ngõ cụt, họ vẫn dạo bước dưới mưa nhưng sự im lặng kéo dài. Cuối cùng Chris đề nghị với Mark: "Tôi không có khả năng đưa ra đòi hỏi, nhưng tôi cũng cảm thấy nhiều rủi ro khi tham gia vào dự án này. Vì vậy hãy cho tôi từng nào mà anh nghĩ là công bằng cho tất cả chúng ta".

Vài tuần sau, Mark đã trao cho Chirs 2% cổ phẩn, mức thấp nhất trong những người đồng sáng lập.

Ngay khi gia nhập vào Facebook, Chris có nhiệm vụ truyền thông và là người đại diện phát ngôn cho mạng xã hội này. Anh đã có đóng góp lớn trong việc phát triển mạng lưới người dùng. Mark Zuckerberg cũng coi anh là người tiên phong tiếp thị và truyền thông sớm nhất của công ty.

Sau 4 năm gắn bó, Chirs nói lời chia tay với Facebook vào năm 2007 và theo đuổi sự nghiệp riêng của mình. Năm 2012, khi Facebook lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng, Chris Hughes đã bỏ túi 500 triệu USD từ số cổ phần có được. Chirs chia sẻ: "Cuộc trò chuyện trong mưa với Mark Zuckerberg là một phi vụ làm ăn thất bại nhưng là cuộc trò chuyện thành công nhất trong cuộc đời tôi".

Không giống với ông chủ Facebook, Chris Hughes hoàn thành chương trình đại học tại Harvard và bắt đầu thực hiện đam mê báo chí. Anh sáng lập tạp chí The New Republic vào năm 2012. Tuy nhiên, sau 4 năm hoạt động, The New Republic thua lỗ 25 triệu USD và Chris buộc phải bán đi đứa con tinh thần của mình.

Chirs Hughes và bạn đời đồng tính Sean Eldridge cùng con trai 2 tháng tuổi. Ảnh: Business Insider.

Chris Hughes hiện là CEO của Dự án An ninh kinh tế (Economic Security Project) thành lập năm 2016. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động ủng hộ những người có thu nhập thấp tại Mỹ.

Năm 2018, Chirs Hughes ra mắt cuốn tự truyện Fair Shot kể về sự thất bại của tạp chí The New Republic và những năm tháng làm việc tại Facebook. Câu chuyện của anh là bài học quý cho nhiều bạn trẻ muốn khởi nghiệp. Anh đưa ra lời khuyên: "Đừng bao giờ đặt mục tiêu quá xa vời, hãy bắt đầu bằng những gì bạn hiểu nhất".

Mặc dù khởi nghiệp thất bại, Chris Hughes vẫn sở hữu khối tài sản trị giá 430 triệu USD và là một trong những người dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ. Anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người bạn đời đồng tính. Họ vừa chào đón con trai đầu lòng vào đầu năm nay bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ.

Thảo Nguyên

Theo Business Insider