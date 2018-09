Đế chế thời trang nổi tiếng toàn cầu của con gái Trump

Trong hơn 10 năm, Ivanka Trump đã xây dựng đế chế kinh doanh riêng với thương hiệu thời trang và đá quý mang tên mình.

Sau khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, Ivanka Trump nhận được nhiều sự chú ý vì trở thành "cánh tay phải" hỗ trợ đắc lực công việc chính trị của cha. Con gái rượu của Trump cũng gây ấn tượng với thành tích kinh doanh đáng nể.

Không yên phận chức Phó giám đốc phát triển của tập đoàn Trump, kiều nữ đã xây dựng đế chế thời trang riêng của mình với nhãn hàng đá quý Ivanka Trump Fine Jewelry và chuỗi Ivanka Trump Collection chuyên kinh doanh áo quần, giày dép, túi xách… dành cho phụ nữ.

Biểu tượng của xinh đẹp và tài năng

Cái tên Ivanka vốn không mấy xa lạ trong làng thời trang quốc tế, khi cô xuất hiện trên các trang quảng cáo của thương hiệu Tommy Hilfiger và Sasson Jeans. Với mái tóc vàng rực cùng khuôn mặt sắc sảo, ở tuổi 16, cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Seventeen và được chọn làm người mẫu trên sàn diễn của Versace, Marc Bouwer hay Thierry Mugler.

Ivanka có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Jared Kushner, doanh nhân bất động sản. Ảnh: WWD.

Năm 2007, khi 26 tuổi, cô thành lập nhãn hiệu kinh doanh đá quý đặt theo tên của mình, chủ yếu là các mẫu sản phẩm từ kim cương, mức giá 5.000 - 50.000 USD nhờ hợp tác với tập đoàn Dynamic Diamond. Cửa hàng đầu tiên khai trương tại khu Manhattan, rồi chuyển về đại lộ Madison, nơi dành cho các tín đồ thời trang ở quận Soho.

Ivanka định hướng thương hiệu này sẽ dành cho phụ nữ giàu có và tham vọng, những người mà theo cô “có tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng có gì để thể hiện điều đó”.

Sản phẩm của Ivanka cũng nhấn mạnh vào tính bền vững. Năm 2011, công ty ra mắt bộ sưu tập nữ trang cưới thân thiện với môi trường, làm bằng kim cương khai thác từ Canada và bạch kim tái chế. Tổ chức phi lợi nhuận Diamond Empowerment Fund chuyên lĩnh vực giáo dục giới trẻ tại những quốc gia sản xuất kim cương đã trao tặng giải thưởng “Newest and Brightest” cho Ivanka dựa vào những đóng góp của cô. “Một doanh nghiệp tốt là quan tâm đến mọi người ở mọi công đoạn sản xuất, đặc biệt khi sản phẩm cuối cùng lại là biểu tượng đẹp đẽ cho tình yêu”, nữ doanh nhân xinh đẹp phát biểu.

Cửa hàng đá quý mang tên cô có mặt khắp các nước Mỹ, Canada cũng như Kuwait, Bahrain hay các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE)….

Chỉ một năm sau, con gái của Trump tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình với các mẫu giày thời trang cao cấp được bán tại các cửa hàng của Bloomingdale’s và Nordstrom. Dòng sản phẩm quần áo, túi xách cũng tung ra thị trường ngay sau đó, hướng đến người phụ nữ hiện đại. Lần này chiến lược của cô tập trung vào phân khúc trung lưu, với thiết kế trẻ trung, năng động như áo trễ vai hay váy hoa rực rỡ.

Để mở rộng thị trường, các mẫu thiết kế không chỉ được bày bán tại website và cửa hàng chính mà còn ở nhiều cửa hàng của các thương hiệu thời trang danh tiếng khác như Century 21, Lord & Taylor, Marshall’s...

Cuối năm 2012, Ivanka ký hợp đồng với tập đoàn may mặc G-III, vốn đang là đối tác của các thương hiệu Guess, Calvin Klein và ngôi sao Jessica Simpson. Chuỗi thời trang của người đẹp ngày càng phát triển, với hàng loạt đơn đặt hàng đến các nhà máy gia công sản phẩm tại Việt Nam và Trung Quốc.

Nữ doanh nhân khéo léo đẩy mạnh sự phát triển của thương hiệu với chiến dịch #womenwhowork trên mạng xã hội Twitter, một hashtag nhằm tôn vinh sức mạnh nữ quyền, cũng là phương châm của công ty “phụ nữ vì phụ nữ”, nhằm tạo cảm hứng và nâng cao vị thế của phái đẹp. Công ty của cô có trụ sở tại tòa nhà Trump Tower, gồm 16 nhân viên trong đội ngũ thiết kế, truyền thông và đa phần là nữ.

Ivanka luôn mặc các thiết kế thương hiệu của mình khi xuất hiện bên bố là tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Chicago Trubute.

Giữa dòng tranh cãi

Tuy thành công nhưng đế chế thời trang của kiều nữ tóc vàng cũng vướng phải không ít tranh cãi. Vào tháng 4/2016, một dòng sản phẩm bao gồm khăn quàng cổ và áo thun thương hiệu Ivanka đã bị Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ thu hồi hơn 20.000 chiếc vì không đạt tiêu chuẩn của liên bang với hàng dệt may. Dòng sản phẩm dành cho trẻ em cũng bị thu hồi 5.900 sản phẩm.

Cô còn vướng vào cáo buộc trùng mẫu thiết kế của công ty giày Aquazuura.

Nhưng những khó khăn đó không cản được bước tiến của đế chế thời trang Ivanka. Theo Forbes, chỉ riêng năm 2013, người đẹp đã kiếm được 250 triệu USD doanh thu từ nhãn hiệu thời trang của mình, lọt vào danh sách "40 Under 40 - 40 người nổi bật dưới tuổi 40" của tạp chí Fortune.

Ivanka không chỉ là người sáng lập mà còn là gương mặt đại diện thương hiệu riêng, khi thường xuyên mặc các mẫu thiết kế của công ty trong các buổi phỏng vấn, xuất hiện trên sóng truyền hình. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bố, bộ váy lụa màu hồng bắt mắt cô mặc đã ngay lập tức gây được sự chú ý. Ngay sau đó, doanh số bán ra của thiết kế trị giá 138 USD này nhanh chóng tăng vọt.

Hiện cô làm việc toàn thời gian tại Nhà Trắng trong tư cách cố vấn Tổng thống. Cô từng viết cuốn sách kinh doanh nằm trong nhóm sách bán chạy nhất thời điểm năm 2009 với tựa đề “The Trump Card: Playing to Win in Work and Life”, tạm dịch: Ván bài nhà Trump: Chơi để chiến thắng trong công việc và cuộc sống. Đến năm 2017, Ivanka lại một lần nữa chứng tỏ khả năng của mình với tựa sách “Women Who Work: Redefining the Rules for Success” - Phụ nữ làm việc: Xác định lại các nguyên tắc thành công.

Nguyên Thanh (Theo Washington Post)