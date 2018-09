Công ty Khí Cà Mau thực hiện tốt các phương pháp quản lý an toàn

Doanh nghiệp vận hành an toàn công trình đường ống dẫn khí PM3 cũng như nhà máy xử lý khí Cà Mau với công nghệ tiên tiến.

Công ty Khí Cà Mau (KCM) vừa tổ chức buổi lễ nhận cờ thi đua của Bộ Công An cho tập thể và bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau cho ông Thái Doãn Ân - Trưởng phòng An toàn môi trường. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức hội thảo "An toàn trong vận hành và bảo dưỡng sửa chữa" để các Bộ phận khối sản xuất cùng chia sẻ, kịp thời tháo gỡ các nút thắt và tìm kiếm cơ hội, đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý an toàn.

Với phương châm "An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn", 2018 là năm thứ 12, KCM vận hành an toàn công trình đường ống dẫn khí PM3, đồng thời tiếp nhận vận hành nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP) với công nghệ hiện đại hiện nay, có hiệu suất thu hồi LPG và Condensate cao. Để đạt được thành công đó, hệ thống quản lý an toàn luôn là yếu tố xương sống cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Người thi đố vui nhận quà trúng thưởng trong buổi hội thảo.

Nội dung của cuộc hội thảo bao gồm 4 chuyên đề. Đó là "Các quy định về an toàn trong vận hành", "BDSC của PV GAS", "Công tác quản lý điều độ khí, quản lý an toàn nhà thầu, BDSC" và các đề xuất. Hội thảo đã ghi nhận các ý kiến, đề xuất của cán bộ nhân viên nhằm nâng cao hơn nữa công tác an toàn, triển khai những vấn đề cần điều chỉnh trong thời gian tới. Trong buổi hội thảo, KCM tiến hành cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện và hiệu lực của hệ thống quản lý, các thay đổi ảnh hưởng đến hệ thống quản lý an toàn - chất lượng - môi trường.

Tổng Công ty Khí Việt Nam và đơn vị đại diện là Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân, UBND xã Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình đã tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn tuyến đường dẫn khí trên biển cho trên 200 cán bộ, các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn xã.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ KĐN giới thiệu về hệ thống, vị trí các công trình dầu khí trên biển, vùng an toàn của các công trình dầu khí dọc hành lang tuyến ống dẫn khí; giới thiệu các tư liệu, hình ảnh cảnh báo sự cố cháy nổ điển hình tại những công trình khí trên thế giới. Đối với công tác phối hợp tại địa phương, các cán bộ KĐN cũng trình chiếu hình ảnh vi phạm công trình khí tại địa bàn trong thời gian qua; hướng dẫn cách phòng ngừa, phổ biến 10 điều quy định bảo vệ an ninh, an toàn tuyến ống dẫn khí. Buổi gặp gỡ, tuyên truyền đã biến thành cuộc giao lưu hỏi - đáp khá sôi nổi, khi người dân thể hiện sự hiểu biết và nêu lên những vấn đề liên quan đến phối hợp bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí. Đây là chương trình truyền thông diễn ra hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của người dân được PV GAS và KĐN tổ chức, nhận được sự hưởng ứng của chính quyền, các lực lượng vũ trang biên phòng và nhân dân.

Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam.

Bên cạnh đó, sáng 16/8, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (PVGas South) - chi nhánh miền Trung đã phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn số 2 - Công an PCCC tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập phương án PCCC tại kho chứa khí LPG Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Theo tình huống giả định, vào lúc 9h30, ngày 16/8, kho LPG Dung Quất đã xảy ra cháy tại trạm xuất sản phẩm phía Đông Nam do bị rò rỉ khí gas tại vị trí giữa van và đường ống nối vào bồn chứa LPG của xe bồn gặp tia lửa gây cháy.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động của cơ sở không hoạt động do đang trong quá trình bảo dưỡng, công tác chữa cháy của lực lượng tại chỗ không hiệu quả, có nguy cơ cháy toàn bộ trạm xuất và ảnh hưởng lớn đến các khu vực bồn chứa khác. Ngay lập tức hệ thống báo cháy tự động của kho đã báo động đến toàn cơ sở; đồng thời, hệ thống chữa cháy tự động kích hoạt làm mát tất cả trạm xuất, nhập và khu bồn chứa. Khi nghe báo động, lực lượng phòng cháy cơ sở đã đến hiện trường và cho di chuyển xe bồn đang nhận sản phẩm cùng các phương tiện đang đỗ gần đó ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, đám cháy phát triển quá nhanh, bao trùm cả xe bồn, không thể di chuyển được nên lực lượng tại chỗ gọi điện ngay cho lãnh đạo kho LPG báo cáo tình hình, diễn biến đám cháy và thực hiện các bước chữa cháy ban đầu. Trong quá trình này đã có một nhân viên bị thương do sơ ý.

Khoảng 8 phút sau khi nhận tin, lực lượng Phòng cảnh sát PCCC số 2 đã đến hiện trường, triển khai gấp các nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn. Nhận thấy đám cháy có diễn biến phức tạp rất dễ nguy cơ lan ra các kho chứa khí LPG bên cạnh, lãnh đạo phòng gọi điện yêu cầu chi viện từ lực lượng PCCC chuyên ngành của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR). Sau khi đưa người bị thương thoát khỏi vùng nguy hiểm, các lực lượng chữa cháy đã cùng phối hợp, tiếp tục phun nước, làm mát, chống cháy lan. Sau hơn 30 phút nỗ lực của hơn 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng chữa cháy và cán bộ nhân viên của kho chứa khí LPG cùng ba xe chữa cháy chuyên dụng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Diễn tập PCCC là một trong những nhiệm vụ phối hợp định kỳ giữa các đơn vị. Qua buổi diễn tập, đơn vị quản lý PVGas South, Phòng PCCC số 2 và các lực lượng liên quan rút ra được các kinh nghiệm về rèn luyện, tổ chức và sử dụng công tác phòng chống tại chỗ, đồng thời tăng cường phối hợp PCCC nhiều lực lượng.

(Nguồn: Công ty Khí Cà Mau)