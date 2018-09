CEO Rudicaf: 'Nhiều bạn trẻ thiếu kỹ năng hẹn hò'

Chị Vũ Nguyệt Ánh, người sáng lập thương hiệu hẹn hò Rudicaf cho biết, gần 90% khách hàng thừa nhận thấy bối rối trong lần gặp đầu tiên.

- Sau gần 2 năm điều hành dự án Rudicaf chị đánh giá như thế nào về thị trường hẹn hò?

- Tôi thấy rằng, chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại, phát triển nhưng không ít người vẫn giữ quan điểm truyền thống rằng chuyện hẹn hò nói riêng và chuyện tình cảm nói chung có tốt đẹp, suôn sẻ hay không đều do cảm xúc chi phối, quyết định.

Thực tế, lĩnh vực này cũng như bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, nếu chỉ có cảm xúc, sự chân thành và tự nhiên mà không có những kỹ năng cơ bản nhất định, chúng ta sẽ mãi quẩn quanh trong hành trình tìm kiếm cơ hội hoặc ngồi mong vận may sẽ mỉm cười với mình.

Năm ngoái, tôi có xuất bản một cuốn sách về chủ đề này, trong đó có đưa ra nhận định nhiều bạn trẻ hiện nay không có những kỹ năng, hiểu biết cần thiết cho việc hẹn hò, từ đó dẫn đến sự kém suôn sẻ và có kết quả không mong muốn trong chuyện tình cảm. Đánh giá về lĩnh vực này, tôi thấy Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng.

Vũ Nguyệt Ánh - Founder & CEO Rudicaf.

- Theo chị, điều gì khiến nhiều người thất bại khi hẹn hò?

- Tất nhiên, trong lĩnh vực tình cảm nói chung và hẹn hò nói riêng, nền tảng cơ bản và quan trọng nhất vẫn là cảm xúc và các yếu tố cá nhân. Còn kỹ năng và kinh nghiệm sẽ giúp bạn tự tin, chủ động và dễ dàng nắm bắt cơ hội hơn. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc 2 bên có phù hợp với nhau hay không.

Tôi may mắn được trò chuyện và tư vấn cho nhiều khách hàng trẻ. Tôi thấy rằng, có không ít bạn từ nhỏ chỉ chuyên tâm học hành, bố mẹ bao bọc nhiều nên rất thiếu trải nghiệm sống, thiếu quan hệ xã hội, đến khi đi làm quanh quẩn môi trường công việc nên khi hẹn hò, họ không biết trò chuyện, thể hiện bản thân thế nào. Thậm chí, họ gặp nhiều lỗi cơ bản trong việc chuẩn bị diện mạo, phong thái, cử chỉ, giao tiếp, ứng xử…

Có những bạn diện mạo ưa nhìn, tính cách nhiều ưu điểm, chịu khó gặp gỡ các đối tác, nhưng sau cuộc hẹn đầu tiên gần như đối tác "lặn mất tăm" hoặc có liên hệ cũng khá hời hợt và chiếu lệ.

Sau khi tư vấn cho họ, tôi nhận thấy vấn đề của họ là thiếu các kỹ năng và kinh nghiệm cho việc hẹn hò, trước hết là cho buổi hẹn đầu tiên. Làm thế nào để gây ấn tượng, thể hiện bản thân, trò chuyện hấp dẫn và tạo mong muốn kết nối cho đối tượng hẹn hò của mình chính là câu hỏi đặt ra.

Theo kết quả thống kê của Rudicaf trong các hoạt động chăm sóc và hỗ trợ khách hàng thời gian qua, gần 90% khách hàng thừa nhận thấy bối rối trong lần hẹn hò đầu tiên. Trong đó hơn 50% không biết bắt đầu thế nào để dẫn dắt câu chuyện tự nhiên và làm thế nào để tránh những khoảng im lặng ngượng ngùng.

Thậm chí có khách hàng là CEO một công ty lớn, tự tin trong giao tiếp xã hội và công việc nhưng lại ngại hẹn hò. Anh cho biết, nếu như bạn gái không đủ cởi mở, anh cũng không biết thế nào để làm cho không khí thoải mái hơn.

Ngoài ra, số liệu thống kê của ứng dụng cũng cho thấy 98% mọi người đều cảm thấy khó xử về việc ai nên là người trả tiền cho cuộc hẹn đầu tiên và trả tiền thế nào cho cả 2 cùng cảm thấy thoải mái. Và 100% khách hàng nữ đều thừa nhận không thoải mái nếu bạn nam không xin số điện thoại và không chủ động liên hệ trước sau buổi hẹn đầu.

Những con số trên có thể chưa cho thấy bức tranh tổng thể về thị trường hẹn hò, song cũng thể hiện rõ tình trạng thiếu kỹ năng hẹn hò của nhiều bạn trẻ hiện nay.

- Kỹ năng chiếm bao nhiêu phần trăm quyết định cho một cuộc hẹn thành công?

- Tôi nghĩ hơn 90%, thậm chí là 95%, còn lại là sự phù hợp, cảm xúc tự nhiên và cả… chút duyên nữa. Giống như nói về sự thành công trong mọi lĩnh vực, người ta hay nói là cần đến 99% sự nỗ lực và chăm chỉ, còn 1% là may mắn.

Tỷ lệ phần trăm nhiều hay ít không quyết định mức độ quan trọng nhiều hay không, vì có 99% nỗ lực mà thiếu 1% may mắn thì cũng không thành công.

Tuy nhiên nếu chỉ trông chờ vào 1% may mắn mà không tích lũy dần để xây dựng 99% kia, thì bạn không bao giờ được chủ động quyết định được thành công của mình, và thành công đó không chắc bền vững.

Nếu bạn tin rằng "mình có thế nào thì cứ là như thế" một cách bản năng thì cũng có thể bạn vẫn tìm được người phù hợp. Tôi không phủ nhận cơ hội của trường hợp này. Tuy nhiên, khi đó 100% phụ thuộc vào "hên - xui" . Còn nếu bạn muốn tự quyết định cơ hội và có sự lựa chọn chủ động của mình, bạn cần có kỹ năng để làm điều đó.

- Vậy theo chị các bạn trẻ cần trang bị những kỹ năng gì cho việc hẹn hò?

- Việc hẹn hò cũng tương tự như phỏng vấn tuyển dụng. Nhưng đặc biệt hơn ở chỗ là trong chuyện hẹn hò thì bạn phải trang bị kinh nghiệm và kỹ năng của cả 2 vai: nhà tuyển dụng và ứng viên dự tuyển.

Ở vai nhà tuyển dụng, bạn cần biết cách đặt câu hỏi, biết cách khai thác thông tin để đánh giá ứng viên có phù hợp với yêu cầu của mình không; và chia sẻ thông tin hợp lý để ứng viên hứng thú muốn được làm việc tại công ty đang tuyển dụng.

Khi là ứng viên, bạn cần biết cách trả lời khéo léo, đúng hướng; biết thể hiện bản thân phù hợp; tạo ấn tượng tốt để nhà tuyển dụng muốn đưa ra những lời mời, đề xuất những đãi ngộ tốt nhất.

Tất nhiên, trong việc hẹn hò thì cảm xúc và yếu tố cá nhân sẽ chi phối nhiều hơn chứ không thuần túy chỉ cần chuyên nghiệp đúng nghĩa như việc tuyển dụng. Nhưng về cơ bản thì có khá nhiều điểm tương đồng.

Ông bà ta từng có câu "học ăn, học nói, học gói, học mở", việc gì cũng đều cần phải học hết, kể cả là nhỏ nhất.

- Những người vốn không có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm phải làm thế nào để có những kỹ năng đó?

- Như tôi đã chia sẻ, có những người đi hẹn hò rất nhiều nhưng không có kết quả, bởi không phải ai cũng có thể rút ra kinh nghiệm từ chính trải nghiệm của mình. Cũng có trường hợp đúc rút ra được nhưng sẽ mất thời gian, và họ có thể đối mặt với nguy cơ bị chai lỳ cảm xúc; thậm chí có tạo nên tâm lý sợ thất bại.

Kinh nghiệm cần có thời gian và trải nghiệm thực tế, còn kỹ năng thì có thể tìm hiểu, tham khảo và trau dồi một cách chủ động. Quan điểm của tôi là cần kết hợp giữa kinh nghiệm và kỹ năng thì mới có hiệu quả tốt được.

- Sắp tới, chị có những dự định gì để giúp các bạn trẻ nhiều hơn trong việc hẹn hò?

- Rudicaf chuẩn ra mắt chương trình đào tạo (chuỗi workshop) "Cẩm nang cho buổi hẹn hò đầu tiên - all about FIRST DATE".

Chương trình sẽ được xây dựng dựa trên chính những kinh nghiệm và nghiên cứu của tôi trong 7 năm cung cấp dịch vụ tư vấn hẹn hò cho hàng trăm khách hàng mọi đối tượng. Tôi cùng cộng sự sẽ chia sẻ từ những vấn đề cơ bản như: chuẩn bị tâm thái, diện mạo, phong cách giao tiếp ứng xử, trò chuyện… Bên cạnh đó, là các nội dung chuyên sâu như: ngôn ngữ cơ thể trong cuộc hẹn đầu tiên, ai nên là người trả tiền, ai nên nhắn tin trước sau cuộc hẹn…

Tham gia cùng tôi sẽ có một giảng viên khách mời đặc biệt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ khách hàng, đối tác cao cấp, có kỹ năng và kinh nghiệm về việc định hướng thẩm mỹ, phong cách thời trang. Một tháng chương trình sẽ tổ chức một đến hai lần.

Tôi hy vọng, sau khi được trau dồi các kiến thức và kỹ năng cùng với việc áp dụng trong các trải nghiệm thực tế, các bạn trẻ sẽ phát triển, hoàn thiện lên một mức khác, từ đó dễ dàng giao tiếp và thích nghi với nhiều đối tượng, có sức hấp dẫn với mọi người hơn. Dù vậy, tôi muốn các bạn trẻ lưu ý rằng nhiều khi quan trọng còn là gu nữa. Có thể bạn rất hấp dẫn và thu hút, nhưng đơn giản bạn không phải là gu của đối tượng hẹn hò, thì khó có thể kết nối được với nhau, và ngược lại.

Thanh Thư