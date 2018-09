Bí quyết giúp con học giỏi tiếng Anh

Bên cạnh sở thích, năng khiếu, môi trường học tập và phương pháp giảng dạy phù hợp sẽ giúp trẻ học tốt tiếng Anh hơn.

Theo các chuyên gia giáo dục quốc tế, tiếng Anh là một trong những hành trang quan trọng góp phần làm nên thành công và tương lai của một cá nhân. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm và đầu tư kỹ lưỡng nhằm trang bị cho con một nền tảng Anh ngữ tốt.

Chị Hạnh ở TP HCM cho biết: "Tôi quan tâm đến việc trang bị kiến thức Anh ngữ cho con ngay từ hôm nay vì đó là bước đệm quan trọng giúp cháu có được thành công trong tương lai. Do đó, khi tìm nơi gửi gắm con mình, tôi tìm hiểu kỹ từ giáo viên, giáo trình đến thời gian học…Nơi tôi gửi con theo học không chỉ là một trung tâm đào tạo uy tín với môi trường chuẩn quốc tế, mà còn là nơi có chương trình học phù hợp với tâm lý, sở thích và độ tuổi, nhằm bảo đảm mang lại hiệu quả tốt".

Con học giỏi tiếng Anh là niềm tự hào của cha mẹ.

Cũng như chị Hạnh, chị Lan có con 14 tuổi đạt IELTS 7.0 chia sẻ: “Với tôi, để học giỏi tiếng Anh, ngoài năng khiếu và sở thích của bản thân thì môi trường và chương trình học là những yếu tố then chốt. Do đó, trước khi quyết định nơi học cho con, tôi đã tìm hiểu, cân nhắc, chọn lựa kỹ càng. Và tôi đã chọn Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) để cho con theo học từ khi cháu 12 tuổi. Giờ đây, tôi hài lòng vì kiến thức Anh ngữ mà cháu có được. Với kết quả IELTS 7.0, con đã nhận được học bổng trung học công lập tại Mỹ và đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đi du học”.

Là đơn vị đào tạo tiếng Anh lâu đời và uy tín hàng đầu tại TP HCM với kinh nghiệm đào tạo hàng triệu học viên đạt được các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế, mỗi năm, hơn 200.000 gia đình chọn VUS là nơi gửi gắm con em mình cho việc học tiếng Anh. Trung tâm quy tụ đội ngũ hơn 1.200 giáo viên ưu tú, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. VUS cũng là đối tác chiến lược về chuyên môn của Đại học CUNY - đại học công lập chất lượng tại Mỹ với 24 trường trực thuộc, 1.400 chương trình đào tạo và trên 550.000 học viên. Ngoài ra, trung tâm còn là đối tác của Imagine Learning tại Việt Nam; trung tâm ủy thác thi IELTS chính thức của Hội đồng Anh (British Council) quy mô châu Á - Thái Bình Dương và đối tác của Nhà xuất bản Oxford…Điều này giúp VUS trở thành đơn vị đào tạo Anh ngữ chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Giờ học sống động và thú vị cùng chương trình Imagine learning.

Nhằm mang đến cho học viên kiến thức toàn diện để đạt được kết quả tốt trong các kì thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế, các chương trình học tại VUS được xây dựng đa dạng và đặc biệt bởi Đại học CUNY (The City Uniersity of New York) dành riêng cho từng đối tượng học viên (thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên). Cụ thể:

Chương trình học cho thiếu nhi (4,5-11 tuổi) được chú trọng xây dựng những hoạt động vui học thú vị, sinh động để trẻ vui và đam mê với việc học. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, trẻ sẽ được trải nghiệm những bài học với phầm mềm Imagine Learning của Mỹ. Đặc biệt, trẻ sẽ được làm quen với các dạng đề thi Anh ngữ quốc tế dành cho thiếu nhi như Staters, Movers, Flyers. Đây là nền tảng giúp học sinh dễ thành công khi bước lên bậc học cao hơn.

Đối với học viên từ 11-17 tuổi: Chương trình học được thiết kế giúp các em giao tiếp lưu loát bằng Anh ngữ ở cấp độ cao; học tốt chương trình Anh ngữ ở trường phổ thông vàtự tin hội nhập vào nền giáo dục thế giới với các chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế như KET, TOEFL Junior, TOEFL iBT và IELTS. Đồng thời, học viên khi hoàn thành khóa học, ngoài những chứng chỉ quốc tế, còn nhận được chứng chỉ do Đại học CUNY và VUS ký. Kết quả của học viên tại VUS được công nhận bởi hầu hết các trường Đại học trên toàn thế giới.

Không chỉ giúp học viên học giỏi tiếng Anh, trung tâm còn mang đến cho trẻ sân chơi hấp dẫn và bổ ích thông qua cuộc thi "VUS Summer star" nhằm giúp học sinh khám phá bản thân, vượt qua thử thách và giành những giải thưởng giá trị như máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3, xe đạp thể thao, mũ bảo hiểm, tai nghe headphone sành điệu… Ngoài ra, đăng ký chương trình hè năm nay, học viên sẽ được tặng ngay thẻ thành viên VUS (VUS Membership card) với những ưu đãi cho các hoạt động vui chơi, mua sắm, giải trí, du lịch, du học, dịch vụ y tế… từ các thương hiệu nổi tiếng như: Vietopia, Baskin Robbin, Mathnasium, World edu…

Điểm trung bình thi chứng chỉ quốc tế Cambridge của học viên VUS cao hơn 30% so với học viên cùng lứa tuổi tại châu Á và tỷ lệ đạt điểm cao gấp 5 lần học sinh thế giới. Gần 50% học viên của trung tâm đạt IELTS từ 6.5 điểm và gần 75% học viên VUS đạt TOEFL iBT từ 70 điểm trở lên. Nhiều học viên của VUS đạy được thành tích tuyệt đối như: IELTS 9.0, TOEFL iBT 114/120.

Trung tâm triển khai phần mềm Imagine learning English - phần mềm giảng dạy Anh ngữ chất lượng tại Mỹ, được thiết kế dành cho trẻ em từ 4,5 đến 11 tuổi với các nhân vật hoạt hình phù hợp tâm lý và lứa tuổi. Với chương trình này, học viên được học trực tiếp trên iPad có sự giám sát và hướng dẫn của giáo viên theo một lộ trình học tập sống động, giàu tính tương tác, được thiết kế riêng và có khả năng điều chỉnh theo trình độ và sự tiến bộ của từng em. Kết quả học tập sẽ được báo cáo chi tiết theo từng kỹ năng, nhằm khuyến khích phát triển tối ưu kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu và kiến thức nền tảng.

(Nguồn: Anh văn Hội Việt Mỹ)