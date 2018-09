Yoshino ra mắt bộ sưu tập chào hè

Thương hiệu thời trang công sở cao cấp vừa ra mắt nhiều mẫu thiết kế mới được đầu tư kỹ lưỡng, tinh tế cả về ý tưởng và kỹ thuật.

Bộ sưu tập 2016 của Yoshino gồm các mẫu thiết kế tinh tế, sang trọng mà vẫn phóng khoáng, trẻ trung dành riêng cho những cô gái trong mùa hè này. Từ chiếc váy họa tiết nhiều màu sắc, váy in hoa đến áo sơ mi, croptop cách điệu cá tính trên chất liệu sử dụng công nghệ in, phối đều được hãng đưa trở lại trong bộ sưu tập mới. Những mẫu thiết kế này sẽ giúp chị em luôn tự tin, rạng rỡ trong ánh nắng nhẹ đầu mùa. Quần và jupe cũng được chú ý thiết kế trên những chất liệu đa dạng, độ co giãn tốt, form dáng chuẩn mực...

Tổng thể bộ sưu tập mới của hãng được đầu tư kỹ lưỡng và tinh tế cả về mặt ý tưởng lẫn kỹ thuật. Không chỉ đem đến những phong cách cá tính, mới mẻ, trẻ trung mà hãng còn chú ý đến chất lượng của chất liệu để các cô gái luôn thoải mái và tự tin.

Bộ sưu tập của Yoshino hè 2016:

Photo by: Soobio. Model: Giang Huong. Costume: Yoshino.

Hệ thống showroom:

257 B4 Giải Phóng, Hà Nội. Tel: (84-4) 3516 0351

32 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (84-4) 3212 3393

81A, Mai Hắc Đế, Hà Nội. Tel: (84-4) 3974 1930

156 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84-4) 3773 7472

51 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (84-4) 3974 7821

575 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: 04.3222 2144.

72 Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng. Tel: 0313 747 696 Hệ thống đại lý ủy quyền:

337 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An. Tel: 0917 653 999

273 Trần Phú, Lai Châu. Tel : 0961 880 368

123 Hải Thượng Lãn Ông, TP Ninh Bình. Tel : 0977 195 815

170 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình. Tel: 0915 066 511

201 Quang Trung, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Tel: 0915 066 511

136 đường Yên Bái, TP Đà Nẵng. Tel: 0903501759

176 Tô Hiệu, Sơn La. Tel :0984 190 883

52A Trần Phú, TP Hà Giang. Tel: 0912251162

373 Nguyễn Thái Học, TP Hà Giang. Tel: 02193866187

Hotline: 0968 773 461 (liên hệ làm đại lý).

0973 029996 (liên hệ làm đồng phục)

Email: yoshinofashion@gmail.com

Website: www.yoshino.com.vn

Facebook: www.facebook.com/ThoiTrangCongSoYoshino

(Nguồn: Yoshino)