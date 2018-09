Thầy trò Xuân Lan 'tố' ban tổ chức Vietnam's Next Top Model

Việc Kikki Lê được tham gia Asia's Next Top Model vô tình gây nên sự ồn ào về hậu trường Next Top trong nước.

Kikki Lê sinh năm 1989, cao 176cm, cân nặng 53kg, số đo 3 vòng 82 - 62 - 92. Tại Vietnam’s Next Top Model mùa thứ hai, cô là thí sinh may mắn được vào nhà chung. Tuy nhiên, Kikki Lê đã phải ra về khá sớm khi bị loại ở top 13. Dàn thí sinh ở mùa giải năm đó tập hợp những gương mặt vô cùng nổi bật như Hoàng Thùy, Lê Thúy, Thùy Trang, Thùy Dương...

Sau 4 năm rèn luyện và theo đuổi công việc của một người mẫu chuyên nghiệp, Kikki Lê không giấu được niềm vui khi được tham gia Asia’s Next Top Model 2016. Theo Kikki Lê chia sẻ thì cô sẽ đến nhà chung của chương trình vào khoảng cuối tháng 11 này.

Kikki Lê nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả khi chia sẻ thông tin mình sẽ tham gia 'Asia's Next Top Model'.

Tuy nhiên sau hàng loạt lời động viên, chúc mừng Kikki Lê, thông tin này trở nên ồn ào hơn bởi những mâu thuẫn giữa Xuân Lan và ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model.

Xuân Lan bất ngờ tố công ty quản lý người mẫu trong nước chèn ép, buộc Kikki Lê đi thi với danh nghĩa của họ. Trong khi đó, phía đại diện công ty cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy họ đã đề cử Kikki Lê tham gia chương trình. Trên trang cá nhân của mình, Xuân Lan động viên học trò vững tin và hứa giúp Kikki Lê tìm hiểu thông tin về cách xin giấy phép đi thi. Nhưng chị không muốn đôi co về việc này trên báo chí, bởi hiện tại phải tập trung cho hai tuần lễ thời trang sắp được tổ chức tại TP HCM.

Bức xúc về chuyện bị chèn ép của Kikki Lê, Xuân Lan và Cao Thiên Trang đã tố cách làm việc thiếu minh bạch của ban tổ chức 'Vietnam's Next Top Model'.

Khi câu chuyện của Xuân Lan chưa được rõ ràng, Cao Thiên Trang (Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011) tiếp tục gây huyên náo bằng việc “tố” công ty quản lý cũ. Cao Thiên Trang cho rằng thí sinh tự do có thể chủ động đăng ký dự thi Asia’s Next Top Model. Việc Kikki Lê được chọn không phải nhờ sự hỗ trợ của công ty người mẫu.

Bên cạnh đó, người mẫu còn tiết lộ thêm thông tin, ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model đã chèn ép khi cô xin rút khỏi công ty sau 6 tháng làm việc để hoàn thành việc học. Cao Thiên Trang không giấu giếm chuyện từng phải xin mẹ 9 triệu đồng để trả ngược lại cho công ty thời điểm đó với lý do là chị quản lý người mẫu tính nhầm cát-xê. Người mẫu viết tâm thư khá dài để chia sẻ về cách làm việc thiếu sự thuyết phục của công ty cũ và cam đoan tất cả đều là sự thật. Tuy nhiên cô từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí.

Duy Khánh