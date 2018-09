Mỹ nhân Việt 'hâm nóng' mốt váy nhung

Cách chọn váy nhung bó sát phối cùng găng tay da, sandal dây quấn của H'Hen Niê nhận được nhiều phản hồi không tốt. Tuy nhiên đây lại là bộ cánh giúp cô đạt được giải thưởng 'Best Dresses of the night' tại sự kiện thời trang tổ chức tối 27/8.