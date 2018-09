Vai to, hông nhỏ nên mặc gì

Độc giả nữ cao 1m58,5, nặng 53 kg, vai to, hông nhỏ, chân vòng kiềng nên chọn trang phục theo một số gợi ý sau đây.

Một bạn độc giả của báo Ngoisao.net gửi thư về mục Tư vấn với nội dung:

Em năm nay 17 tuổi, hiện là học sinh phổ thông. Em cao 1m58,5, nặng 53 kg, trông hơi ú một chút ạ. Điều này làm em rất ngại giao tiếp với bạn bè và người thân. Giống như các bạn trẻ khác, em thích mặc quần short jeans, váy, các bộ đồ bó sát. Em cũng rất thích những màu nổi bật như đỏ, vàng, xanh... nhưng chưa bao giờ dám thử vì sợ chúng làm cho vóc dáng của mình trông đẫy đà hơn.

Em nhận thấy bản thân mình có những khuyết điểm như: chân vòng kiềng, bắp chân, bắp tay to. Vòng 1 của em là 86, vòng 2 không to lắm, vòng 3 nằm ở mức hơi to. Mong chuyên mục tư vấn em nên mặc những kiểu đồ nào để đẹp hơn. - BB Nguyễn Bống (ccmndyttg.2k12@...)

Độc giả BB Nguyễn Bống.

Dưới đây là một số gợi ý chọn trang phục mà chuyên mục Thời trang dành cho bạn.

- Kiểu dáng:

+ Áo: Những chiếc áo có thiết kế đơn giản, ôm vừa vặn, dài ngang hông, cổ trái tim hoặc chữ V sẽ giúp phần trên thanh thoát hơn mà vẫn khoe khéo được vòng 1 đầy đặn. Tay áo nên mỏng nhẹ và buông rủ tự nhiên, đủ dài để che bắp tay.

Tránh mặc áo kiểu rườm rà, nhiều chi tiết, có tay quá rộng, bèo nhún và cổ cao ôm, chúng sẽ khiến bạn trông nặng nề hơn.

+ Chân váy: Dáng xòe và chữ A là lựa chọn tốt để giúp cơ thể cân đối. Ngoài ra, váy có cạp ngang eo và dài tới khoảng đầu gối sẽ khiến bạn trông cao hơn và che được đùi to và phần nào khắc phục nhược điểm chân cong.

+ Váy liền: Kiểu nhẹ nhàng, phần trên chọn tương tự như đối với áo, tùng váy xòe và có thể nhiều chi tiết trang trí, thắt nhẹ ở eo, dài ngang gối.

Không nên mặc váy bó sát cơ thể, thiết kế này chỉ dành cho ba vòng lý tưởng.

Kiểu váy này phù hợp với vóc dáng bạn. Ảnh chỉ mang tính minh họa kiểu dáng trang phục.

+ Quần: Phần hông xếp ly hay có túi phía sau là gợi ý tốt dành cho vóc dáng. Khi mặc quần bó đúng như sở thích, bạn có thể chọn áo mềm mại dài vừa đủ để che mông và sử dụng thắt lưng ngang eo, kéo áo hơi lùng bùng nhằm “ngụy trang” vòng 3.

Ngoài ra, nếu thích mặc jumpsuit (áo liền quần), bạn cũng nên chọn kiểu thắt ngang eo, xếp ly phần hông và ống quần ôm dọc theo chiều dài chân chứ không nên mặc dáng bó sát.

- Họa tiết: Bạn hợp với hoa văn vừa phải, nhẹ nhàng, tránh họa tiết to bản và rườm rà. Kẻ sọc cũng là một gợi ý hiệu quả.

- Phụ kiện: không nên đeo những chiếc vòng tròn, thay vào đó, vòng cổ dài đến đoạn khe ngực sẽ giúp thu hút ánh mắt nhìn. Bạn cũng nên đi thêm giày cao gót để dáng người uyển chuyển, thanh thoát hơn.

Studs