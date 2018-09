Up to Seconds ưu đãi dịp ra mắt dòng sản phẩm mới

Từ 7/10 đến 11/10, thương hiệu Up to Seconds ra mắt dòng sản phẩm Curvies dành cho khách hàng plus-size cùng chương trình ưu đãi lên tới 20%.

Giữ nguyên phong cách và kiểu dáng đặc trưng của Up to Seconds - nữ tính, đơn giản và hiện đại, các mẫu thiết kế mới được chăm chút, tính toán kỹ lưỡng hơn để bất cứ cô nàng nào cũng trở nên xinh đẹp và tự tin khi diện trang phục. Ngay cả những cô nàng không sở hữu số đo 3 vòng cân đối cũng có thể mặc đẹp và phong cách như các fashionista.

Trong dòng sản phẩm mới, hãng chú trọng vào những khoảng cut-out, điểm nhấn được tiết chế tinh tế, giúp form dáng gọn gàng, nền nã hơn. Bên cạnh việc tôn dáng, các xu hướng thời trang mới trên thế giới cũng được Up to Second cập nhật và khai thác một cách mới mẻ trong trang phục.

Một số thiết kế nổi bật của dòng sản phẩm mới:

