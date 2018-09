Tuyệt chiêu tránh đau mỏi khi xách túi

Các loại túi có dây đeo bản rộng, có thể thay thế là sự lựa chọn đảm bảo về cả tính thẩm mỹ lẫn sức khỏe.

Tiến sĩ Robert A. Hayden thuộc trung tâm chỉnh hình ở bang Atlanta (Mỹ), cho biết số lượng người bị đau lưng do xách túi nặng ngày một nhiều. "Khi mang túi ở một bên vai, chuyển động của cánh tay và chân bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến dáng đi tự nhiên và khiến cơ thể mất đi sự cân bằng", bà giải thích. Các phần của cơ thể như cột sống, xương hông, bả vai, cổ... cũng sẽ bị đau, viêm. Thậm chí, một số người có thể bị mắc chứng đâu đầu do các cơ phải hoạt động quá sức. Bên cạnh đó, đa số các tín đồ thời trang đếu có xu hướng chỉ đeo túi ở một bên. Do phải thường xuyên mang vác nặng, các cơ của bên vai đó sẽ phát triển to hơn so với bên còn lại, gây mất thẩm mỹ.

Dưới đây là 11 lời khuyên cho những người thường hay xách túi nặng:

1. Giảm số lượng đồ đạc chứa trong túi. Mặc dù theo nguyên tắc, số kg tối đa mỗi người nên xách là 10% trọng lượng cơ thể nhưng chuyên gia khuyên không nên vượt quá 5%. Bên cạnh đó, bà Robert A. Hayden cho biết các tín đồ cũng không nên chọn những mẫu túi có quá nhiều phụ kiện gắn kèm như đinh tán, dây kéo để tránh việc túi bị nặng thêm.

2. Chọn những loại túi có dây đeo bản rộng. Nguyên nhân là bởi trọng lượng đồ đạc sẽ được phân bố trên diện dích vai rộng hơn, giúp cho dây thần kinh nối vùng cổ với cánh tay không bị quá sức chịu đựng, tránh được tối đa các chấn thương.

Những chiếc túi không quai xách có nhiều nguy cơ gây đau nhức cơ thể nhiều hơn các loại có quai. Ảnh: Lamodelmafia

3. Nếu có thể, hãy chọn những loại túi có thể thay dây đeo được. Chuyên gia cho biết các tín đồ nên chọn kiểu có cả dây xách tay lẫn dây đeo chéo để có thể thay đổi, tránh việc cánh tay hoặc vai phải đeo nặng quá lâu.

4. Hãy chọn các loại dây đeo có độ dài vừa đủ. Nếu quá ngắn, túi xách sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động xoay của cánh tay. Trong khi đó, nếu túi xách có dây quá dài, vùng hông khi cử động cũng sẽ không được thoải mái.

5. Bạn bên thường xuyên đổi vai đeo quai túi. Điều này không chỉ giúp hai bên vai không bị quá tải mà còn giúp cơ bắp hai bên được phát triển đồng đều.

Bạn nên tránh việc vừa xách túi trên đường vừa nhắn tin. Ảnh: Posh24

6. Không nên vừa nhắn tin vừa đeo túi. Nguyên nhân là bởi hành động này khiến cho vùng cổ vừa phải cúi xuống để nhìn điện thoại, vừa phải gồng lên để giữ túi xách, khiến cơ nhanh chóng bị mệt và nhức mỏi.

7. Cần chú ý đến các loại giày khi đeo túi xách quá nặng. Những đôi giày quá cao cộng với túi quá cân sẽ trở thành "thảm họa" bởi cơ thể bị đẩy về phía trước, khiến bạn có nguy cơ bị đau lưng nhiều hơn.

8. Những khi bắt buộc phải mang quá nhiều đồ, bạn nên nghĩ đến việc dùng ba lô. Thiết kế hai dây đeo vai giúp cho trọng lượng phân bố đều lên cơ thể tốt hơn túi xách lệch vai. Tuy vậy, cần lưu ý, sau khi đựng đồ và đeo lên vai, ba lô không được thấp hơn hông quá 10 cm bởi nếu quá mức này, cơ thể sẽ phải rướn về phía trước khiến cơ bắp bị căng mỏi.

Các chuyên gia khuyên nên chọn những loại túi xách cỡ nhỏ để không phải mang vác thêm đồ không cần thiết. Ảnh: Teenvogue

9. Hãy thường xuyên tập các bài thể dục liên quan đến kéo giãn cơ thể, yoga, pilates và nâng tạ nhẹ để giúp phần vai được dẻo dai hơn. Bên cạnh đó, thi thoảng, bạn cũng nên giải phóng mình khỏi các loại túi, ba lô để phục hồi dáng đi tự nhiên.

10. Nếu có thể, hãy chuyển sang dùng các loại túi nhỏ. "Những người dùng túi lớn sẽ có xu hướng mang nhiều đồ không cần thiết", các chuyên gia cho biết.

Thành Trương