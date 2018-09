Cách lựa chọn nội y đẹp cho nàng

Việc chọn được chiếc áo ngực phù hợp với cơ thể, trang phục đi làm hay dạ tiệc sẽ giúp các chị em đẹp và quyến rũ hơn.

Lựa chọn tính năng nội y theo nhu cầu

Áo push-up dành cho các nàng có nhu cầu nâng đỡ. Tuy nhiên, nhiều loại nội y push-up có lớp mút cứng khiến người mặc cảm thấy gò bó và không thoải mái khi bộ ngực bị "chèn ép" suốt thời gian dài. Ngoài ra, chúng cũng khiến ngực trông không tự nhiên và dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thương hiệu Pháp - Corèle V. đưa ra những mẫu nội y có thiết kế push-up nâng ngực quyến rũ, giúp người mặc cảm thấy thoải mái dù mặc suốt ngày nhờ lớp mút mềm mại, nhẹ nhàng, tạo dáng ngực gợi cảm tự nhiên.

Áo push-up tạo dáng ngực quyến rũ tự nhiên từ Corèle V.

Các chị em có thể lưu ý đến những chi tiết thiết kế dựa trên nhu cầu của cơ thể khi chọn nội y. Điển hình là chi tiết áo high apex với thiết kế che phủ nhiều hơn ở phần cúp trên, giúp nâng đỡ tốt cho các bầu ngực lớn. Những chiếc áo high apex thích hợp với các nàng sở hữu đôi gò bồng đảo đẫy đà.

Áo Corbeille High Apex lý tưởng cho những vòng 1 đẫy đà

Với mỗi dịp đặc biệt, các nàng có thể lựa chọn nội y thích hợp với trang phục ngoài, Corèle V. thiết kế những chiếc áo ngực multiway để nàng vừa có thể mặc như áo ngực bình thường, lại có thể tự do "mix and match", nối dây mặc với áo hở lưng hay những chiếc đầm khoét.

Áo ngực multiway cho các quý cô yêu sự quyến rũ.

Những gợi ý với nội y mặc hằng ngày

Việc chọn được chiếc áo ngực phù hợp với cơ thể sẽ giúp các chị em mặc trang phục đẹp hơn. Tuy nhiên, áo ngực thường khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Nội y hàng ngày của Corèle V. không quá tập trung vào thiết kế cầu kỳ mà có kiểu dáng thanh lịch cơ bản, chất liệu thoáng mát, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Với dòng sản phẩm này, các nàng sẽ thoải mái hoạt động và làm việc cả ngày dài.

Dòng nội y mặc hằng ngày của Corèle V. với chất liệu microfiber cao cấp, mềm mịn.

Chất lượng nội y cũng là một yếu tố quan trọng

Corèle V. luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Thương hiệu thường xuyên thực hiện các cuộc khảo sát chuyên sâu trên hàng nghìn phụ nữ Việt Nam để thu thập số đo cơ thể và có được các thông số về hình dạng bầu ngực nói chung của phụ nữ Việt để thành lập nên "Thư viện thông số người Việt Nam". Bên cạnh đó, tất cả nguyên phụ liệu của Corèle V. đều được chứng nhận không chứa chất độc hại và đạt chứng chỉ Oeko-Tex của Viện Hohenstein, Đức.

Chất lượng kỹ thuật được đảm bảo bởi Tập đoàn Pháp SCAVI - tập đoàn cung ứng nội y với gần 30 năm kinh nghiệm hợp tác với hơn 50 thương hiệu nội y hàng đầu quốc tế. Mỗi sản phẩm của Corèle V. đều có kỹ thuật may tinh tế, đường chỉ sắc nét và số mũi khâu theo tiêu chuẩn giúp tăng thêm độ bền, chắc, sự mềm mại và khả năng co giãn cho từng sản phẩm. Thương hiệu Corèle V. không ngừng nghiên cứu những nhu cầu của khách hàng, qua đó, định hướng cho việc phát triển sản phẩm. Đây cũng là lý do khiến thương thiệu này nhanh chóng được phái đẹp yêu thích.

Corèle là thương hiệu nội y nữ cao cấp và truyền thống từ Pháp, có mặt từ năm 1940, đến nay đã có lịch sử gần 80 năm. Tại Nhật Bản, Corèle là thương hiệu Pháp thuộc phân khúc cao cấp - Luxury, được người tiêu dùng biết đến và tín nhiệm cao từ 60 năm qua. Corèle V. là thương hiệu nội y Pháp được phát triển riêng cho phân khúc trung và cao cấp tại Việt Nam bởi Công ty Corèle V., thành viên của tập đoàn nội y trong top 2 của Pháp là Corèle International. Corèle V. ra mắt nhằm tạo bước đột phá cho ngành thời trang nội y Việt Nam bằng dòng sản phẩm cao cấp mang phong cách Pháp thanh lịch, đồng thời thích ứng và dành riêng cho phụ nữ Việt. Bộ sưu tập Corèle V. do nhà thiết kế người Pháp Cilia Boes, thực hiện. Cô có kinh nghiệm 10 năm phụ trách bộ phận thiết kế nội y và đồ bơi của thương hiệu Pháp danh tiếng Christian Dior, hơn 4 năm là giám đốc thiết kế nội y của nhiều hãng thời trang nổi tiếng như Vera Wang, Fidelia, Etam...

Website: corelev.com; Facebook: facebook.com/CoreleV. Hotline: 0938 66 88 25.

(Nguồn: Corèle)