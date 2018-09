Ba quy tắc dự sự kiện mà sao Việt thường 'quên' tuân thủ

Năm 2017, siêu mẫu Thái Lan Lukkade (áo đỏ) chờ đợi 2 tiếng đồng hồ cuộc họp báo 'The Face' phiên bản Việt mới bắt đầu. Lý do là các người đẹp Minh Tú, Lan Khuê đến trễ so với thời gian thông báo trước đó. Siêu mẫu Lukkade chia sẻ đầy ẩn ý về tình huống này: 'Hoạt động nghệ thuật 26 năm rồi nên việc sự kiện diễn ra trễ với tôi là bình thường. Nhưng việc của tôi là chuyên nghiệp nên cứ đúng giờ thôi'.