Trang sức lấp lánh - quà tặng chinh phục nhiều phụ nữ

Bé nhỏ nhưng có sức tỏa sáng lấp lánh, trang sức là món đồ yêu thích của phái đẹp, món quà tặng tinh tế và ý nghĩa.

Năm 1953, bộ phim "Gentlemen Prefer Blondes" của đạo diễn Howard Hawks ra đời gây chú ý khi kể câu chuyện của một quý cô tóc vàng xinh đẹp và quyến rũ, thu hút phái mạnh. Bài hát trong phim mang tên "Diamonds Are The Girl Best Friend" (Kim cương là người bạn tốt nhất của cô gái) cũng trở nên nổi tiếng khi truyền tải thông điệp về sự thấu hiểu phụ nữ - những người luôn được xem là khó hiểu và bí ẩn. Ngay từ tiêu đề, bài hát do Marilyn Monroe thể hiện đã khẳng định, bất kỳ phụ nữ nào cũng nên bầu bạn với trang sức.

Những món trang sức lấp lánh luôn tạo được sức hút với phái đẹp.

Giống như một thứ gia vị đặc biệt cho món ăn, trang sức tuy nhỏ bé nhưng lại có thể tạo điểm nhấn, sự nổi bật cho người sở hữu. Bạn sẽ không thể quên hình ảnh một nữ hoàng Cleopatra xinh đẹp, kiêu kỳ trong trang sức vàng lấp lánh hay những cô gái thời Hy Lạp - La Mã cuốn hút với nữ trang họa tiết thiên nhiên, động vật bằng vàng tinh tế... Trang sức trở thành một hình thức làm đẹp lâu đời của phái đẹp.

Nếu để ý, cánh mày râu sẽ nhận thấy phụ nữ vốn dễ xiêu lòng với những món đồ mang vẻ đẹp lấp lánh, nhỏ bé nhưng tinh xảo như trang sức. Bởi vậy, việc lựa chọn quà tặng bằng trang sức sẽ giúp bạn ghi điểm với một nửa của mình.

Từ xa xưa, trang sức góp phần tô điểm nhan sắc cho những người phụ nữ, không chỉ khiến họ thêm đẹp, mà còn thêm tự tin vào chính mình.

Khi đã hiểu sở thích của phụ nữ, cánh mày râu sẽ không tiếc thời gian, công sức để tìm được món nữ trang hợp tính cách, gu thời trang của họ. Đó sẽ là một tác phẩm thủ công được chế tác kỹ lưỡng, chăm chút đến từng chi tiết bởi phụ nữ thường thích những thứ tinh xảo, sang trọng.

Không chỉ vậy, quà tặng trang sức còn khiến phụ nữ có cảm giác được yêu thương, trân trọng bởi chúng gắn liền với vẻ đẹp, mà thông thường, vẻ đẹp luôn được nâng niu.

Quà tặng trang sức chạm đến mong muốn và sở thích làm đẹp vốn có của phụ nữ.

Bên cạnh giá trị về tinh thần, trang sức còn là quà tặng đẳng cấp bởi sự sang trọng và tồn tại lâu dài. Chúng sẽ luôn bên cạnh người mà bạn dành sự thương yêu, quý trọng, là vật chứng cho những cảm xúc được đúc kết trong biểu tượng nhỏ nhắn, thanh lịch.

20/10 này, CAO Fine Jewellery mang đến nhiều thiết kế trang sức sang trọng, giúp phái mạnh có thêm lựa chọn quà tặng cho phái đẹp. Mỗi sản phẩm là sự kết tinh từ sáng tạo của những nhà thiết kế đương đại, quốc tế và sự tài hoa của những nghệ nhân kim hoàn Việt Nam.

Sự cầu kỳ của những món trang sức phần nào thể hiện tấm lòng, sự chăm chút của người tặng dành cho người nhận.

Từ 1/10 đến 21/10, khi mua một sản phẩm CAO, khách hàng sẽ nhận ngay một voucher ngẫu nhiên. Với mỗi hóa đơn mua hàng trên 50 triệu đồng, khách hàng được tặng một túi xách da cao cấp. Trong hai ngày 19 và 20/10, khách mua hàng được tặng thêm một hộp hoa cao cấp. Chi tiết xem tại đây.

