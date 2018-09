Trang phục xấu của showbiz Việt tuần qua

Sau khi thể hiện ca khúc Let It Go trên sân khấu liveshow 1 cuộc thi The Remix, Pha Lê bỏ phần chân váy dài hàng chục mét để tiếp tục trình diễn bài hát Nóng. Lúc này, nữ ca sĩ trông khá sến với áo trắng độn vai lớn, quần sặc sỡ và vương miện kim sa lấp lánh.