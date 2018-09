Trali ra mắt BST 'The Color of Christmas'

Các thiết kế được cách điệu tinh tế, linh hoạt trên nền chất liệu vải cao cấp giúp tôn vinh vóc dáng phái đẹp trong mùa lễ hội.

Khái niệm hàng hiệu thường được gắn liền với mức giá cao khiến phái đẹp phải cân nhắc khi lựa chọn một bộ trang phục ưng ý. Hiểu điều này, thương hiệu thời trang Trali mang tới những thiết kế cao cấp với mức giá vừa phải, phù hợp đông đảo người dùng.

Chào Noel bằng bộ sưu tập mang tên "The Color of Christmas", Trali giới thiệu nhiều thiết kế mang đậm nét kiêu kỳ và cá tính. Các chất liệu sang trọng như dạ lông cừu hai mặt, gấm, da được xử lý cắt may tinh tế khiến các họa tiết trở nên sống động.

Dịp này, thương hiệu cũng tổ chức chương trình khuyến mãi "mua 1 tặng 1". Theo đó, khi mua một sản phẩm mới bất kỳ, khách hàng được tặng một áo len thời trang cao cấp trị giá 360.000 đồng. Chương trình áp dụng từ 15/12 đến 24/12 trên toàn hệ thống.

Một số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập:

Khách hàng tham khảo sản phẩm tại website: www.trali.vn hoặc Fanpage: facebook.com/TraliFashion

Địa chỉ showroom:

- 45 Khâm Thiên, Hà Nội. ĐT: 0435161188 (số máy lẻ 0)

- 166C Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 0438729661

Hệ thống đại lý, xem tại đây.

(Nguồn: Trali)