Thúy Hằng đọ dáng cùng Phan Hoàng Thu dự khai trương Seine Thanh Hóa

Hai người đẹp rạng rỡ và nổi bật khi diện thiết kế trong các bộ sưu tập của Seine, tham dự sự kiện khai trương thương hiệu.

Người mẫu Thúy Hằng và Hoàng Thu đều chọn cho mình những trang phục độc đáo trong bộ sưu tập "The Frets", "Black and White" và "Early Summer". Các thiết kế gây được ấn tượng bởi kiểu dáng, chất liệu từ đơn giản, nhẹ nhàng đến cao cấp, phá cách và cá tính. Điểm nổi bật trong trang phục của Seine là các đường cắt may khéo léo nhằm tôn vinh đường cong gợi cảm, quyến rũ của phụ nữ Việt.

Tại sự kiện, thương hiệu gửi tới khách tham dự phần trình diễn hai bộ sưu tập mùa hè và những tiết mục âm nhạc sôi động. Từ 24/4 đến 1/5, Seine áp dụng chương trình ưu đãi 30-50% sản phẩm trên toàn hệ thống showroom, đại lý và kênh online.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Người mẫu Thúy Hằng và người đẹp Phan Hoàng Thu rạng rỡ, tươi trẻ trong mẫu đầm sinh đôi.

Hai người đẹp duyên dáng và sang trọng với thiết kế trong bộ sưu tập mùa hè 2017 của Seine.

Những thiết kế nữ tính trong bộ sưu tập "Early Summer".

Tổng giám đốc thương hiệu, giám đốc đại lý cùng các khách mời cắt băng khai trương đại lý Seine Thanh Hóa.

Tổng giám đốc Seine Pháp và giám đốc đại lý thương hiệu tại Thanh Hóa.

Dàn mẫu đến từ Hà Nội duyên dáng với thiết kế trong bộ sưu tập "Early Summer".

Đại diện thương hiệu chụp ảnh kỷ niệm cùng khách mời và dàn mẫu tại sự kiện.

Vũ điệu belly dance khuấy động sân khấu sự kiện.

Tiết mục múa lân mở màn buổi lễ khai trương đại lý Seine Thanh Hóa.

Showroom Senie:

- Vinh: Số 86 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An - 0238 661 3333

- Việt Trì: Số 1817 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ - 0210 3815 666

Đại lý Seine:

- Thanh Hóa: Số 92 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa - 02373 755 369 Hotline: 0976.155.755

- Website: seine.vn

- Facebook: Seine Fashion

(Nguồn: Seine)