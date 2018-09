Thời trang đỉnh cao trong 'The Hunger Games 2'

Trước The Hunger Games: Catching Fire, Trish Summer từng nhận giải giải thiết kế trang phục phim đương đại xuất sắc của Hội đồng thiết kế Mỹ cho nhân vật Lisbeth Salander (Rooney Mara đóng) trong The Girl With The Dragon Tattoo. Những mẫu thiết kế này từng được đăng trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng như W, Vanity Fair, Vogue, Nylon hay Entertainment Weekly. Chúng cũng được hãng H&M đặt may một bộ sưu tập giống hệt, "cháy hàng" sau vài phút được rao bán. Mới đây, cô hợp tác với hãng Lionsgate and Net-a-Porter để ra dòng Haute Couture của riêng mình. Các thiết kế này lấy cảm hứng từ váy áo trong phim The Hunger Games: Catching Fire, gồm 16 mẫu và có giá bán dao động từ 70 đến 2.000 USD. Trish từng hơp tác với đạo diễn The Hunger Games: Catching Fire, David Fincher, trong nhiều dự án phim cũng như chiến dịch quảng cáo. Cô từng được đề cử giải thưởng của Hội đồng thiết kế. Trish Summerville cũng là người giúp David Fincher tạo nên trang phục cho Justin Timberlake và Jay-Z trong MV Suit and Tie, Pink trong Sober, Black Eyed Peas’ trong Meet Me Halfway và Christina Aguilera trong Dirty. Khi không tham gia thiết kế trang phục phim, Trish Summerville tư vấn quần áo thảm đỏ và các tour lưu diễn cho sao.