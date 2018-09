Thiết kế tối giản trong BST xuân hè của Warehouse

Bộ sưu tập gợi nhắc vẻ nữ tính qua những gam màu trung tính cùng chất liệu đương đại nhưng được thiết kế nhẹ nhàng.

Khi các sàn diễn chuẩn bị khuấy động mùa mới với những thiết kế màu sắc mang hơi hướng mùa hè, Warehouse chọn trung thành cùng chủ nghĩa minimalism vốn đã làm nên tên tuổi của thương hiệu. Bộ sưu tập được thiết kế nhẹ nhàng như chính cốt cách thuần khiết từ một nửa còn lại của thế giới.

Các tín đồ của tinh thần tối giản sẽ được lựa chọn các trang phục phong phú từ da lộn, lụa đến voan, ren được nhấn nha bởi kỹ thuật may truyền thống như xếp ly, bèo nhún hay trễ vai gợi cảm, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phóng khoáng. Warehouse còn mang đến các mẫu trang phục vào những năm 90 - thời kỳ hoàng kim của sự tiết chế. Các thiết kế này đã mang lại sức hút mới trong giới "less is more".

Sự thiếu vắng của họa tiết rườm rà giúp tôn vẻ thanh thoát trong đường nét của Warehouse. Bạn sẽ trở nên dịu dàng hơn với áo kiểu voan, tay dài rút dây; quần voan loe rộng, xẻ ống và giày xỏ cổ điển.

Ấn tượng với phong cách minimal đậm chất phi giới tính nhờ áo sơ mi túm tay và đầm midi cotton.

Nét thanh khiết lãng mạn trong mùa xuân hè được khắc họa qua đầm trễ vai bèo nhún.

Các thiết kế trễ vai mang đến sự gợi cảm, quyến rũ cho các quý cô.

Bộ áo, váy ren sẽ giúp bạn không cảm thấy nhàm chán và thiếu nồng nàn.

Bạn có thể thay đổi theo phong cách colour block tinh nghịch với đầm 2 màu đen trắng xếp ly nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, các tín đồ thời trang được sống lại phong cách những năm 90 hoàng kim cùng đầm midi sọc truyền thống.

Chiếc đầm ren đen cuốn hút giúp rung gợi những cảm xúc khó tả.

Áo caro chít éo và quần tây ống nhún nhẹ giúp nàng khác biệt, thu hút mọi ánh nhìn.

Các thiết kế nhún nhẹ nhàng, đơn giản giúp cho phái đẹp thêm quyến rũ.

Xem thêm sản phẩm ở cửa hàng Warehouse:

- Tầng B1, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM.

- Tầng 2,Crescent Mall, Phu Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM.

- Tầng 2, Bitexco Icon68 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM.

- Tầng 3, Parkson Viet Tower 198B Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Hoàng Thành Tower 114 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(Nguồn: Warehouse)