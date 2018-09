Seong Su của nhóm nhạc WJSN làm đại sứ thương hiệu Julius

Sự trẻ trung và năng động của người đẹp gắn liền với thông điệp mà thương hiệu đồng hồ Hàn Quốc này muốn gửi tới khách hàng.

Julius (Julius được ghép từ joyful, unique, love, ideal, unusual và shining) phù hợp với các bạn trẻ châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, mang đến vẻ đẹp khác biệt, góp phần hoàn thiện bộ trang phục. Ngoài những bộ sưu tập dành cho nữ, thương hiệu đồng hồ này còn tạo nên vẻ ngoài lịch lãm cho quý ông với dòng Julius Home đẳng cấp hay Julius Jewery trang sức, Julius Limited. Julius ướng đến đối tượng khách hàng là những người trẻ tuổi, có phong cách năng động, thích thay đổi và làm mới bản thân giống như cô nàng Seong So.

Seong So là gương mặt đại diện thương hiệu mới của Julius.

Seong So hay Cheng Xiao (tên thật: Trình Tiêu Tiêu), người đẹp gốc Hoa này thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc - WJSN (Cosmic Girl). Seong So nhận sự quan tâm lớn của các fan Kpop nhờ vẻ trong sáng, thánh thiện.

Vẻ đẹp cùng tài năng của Seong So được netizen bình chọn là một trong ba nữ tân binh có ngoại hình ấn tượng nhất năm 2016, bên cạnh Tzuyu (TWICE) và Ji Soo (Black Pink). Nữ ca sĩ là thành viên tích cực nhất của nhóm nhạc WJSN và rất hút fan. Ngoài ra, cô còn là thành viên của nhóm nhỏ Wonder Do Starship và Yuehua hợp tác thành lập.

WJSN là nhóm nhạc nữ K-Pop có nhiều thành viên nhất từ trước tới nay, bao gồm 13 người đẹp, chia thành bốn nhóm nhỏ. Tên WJSN là viết tắt của từ Wonder, Joy, Sweet và Natural.

Tháng 9/2016, Seung So nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả khi giành huy chương vàng trong bộ môn thể dục dụng cụ tại chương trình ISAC. Tháng 11/2017, người đẹp Kpop được làm ban giám khảo cho chương trình Idol Producer (Produce 101 bản Trung Quốc) cùng Lay (EXO), Jackson (GOT7) và Kyulkyung (Pristin).

Seong So được khán giả yêu quý bởi sự tài năng, trẻ trung và xinh đẹp.

Sau màn trình diễn xuất sắc trong chương trình "2016 Idol Star Athletics Championships" của đài truyền hình MBC, độ phổ biến trong công chúng cũng như truyền thông của Seong So đã có bước đột phá mạnh mẽ. Cô luôn tự tin biểu diễn nhào lộn và nhận được sự hưởng ứng từ các thành viên trong nhóm cũng như fan.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bạn trẻ, Seong So cùng Julius hứa hẹn mang đến những sản phẩm mới, chất lượng. Bạn có thể truy cập vào mục sản phẩm để xem mẫu mới và được giảm 15%, từ ngày 26/8 đến ngày 5/9. Website: thejulius.com.vn/. Hotline: 1900 2697.

Xem video Seong Su quay quảng cáo cho đồng hồ Julius:

(Nguồn: Julius)