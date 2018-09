Sao Việt dự ra mắt bộ sưu tập Thu đông của Aldo

Nhân dịp ra mắt BST mới, Aldo Việt Nam mời các tín đồ thời trang và sao Việt đến với hoạt động mix - match “Styling your friends” sử dụng các thiết kế từ BST Thu Đông tại buổi tiệc AldoCrew. Khách mời có cơ hội thể phong cách thời trang với “the New & the Now” cùng vô số kiểu dáng cập nhật trong BST Thu Đông mới. Quang Vinh lịch lãm trong đôi loafer thời trang từ BST Aldo Thu Đông.