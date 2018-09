Sao Việt dự khai trương cửa hàng Old Navy

Ngài Roy Hunt - Phó chủ tịch cấp cao khối nhượng quyền của Tập đoàn Gap Inc hi vọng, khách hàng sẽ có những trải nghiệm mua sắm thú vị tại cửa hàng Old Navy đầu tiên ở Việt Nam. Bà Jennifer Steichen, Phó chủ tịch Khối nhượng quyền của Tập đoàn Gap Inc cũng cho biết: “Với việc luôn cập nhật phong cách thời trang và chất lượng sản phẩm, Old Navy sẽ mang lại không gian mua sắm năng động, thú vị cho các gia đình Việt Nam”