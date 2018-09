Top sự kiện làm huyên náo làng mẫu 2016

Bức tranh sống động của giới chân dài Việt được phác họa bởi nhiều tông màu sáng - tối.

Phạm Hương – Lan Khuê và cuộc chiến 'The Face'

Lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam, The Face đã thực sự tạo nên sức hút và mang đến góc nhìn mới mẻ về công việc của người mẫu trẻ. Một trong những yếu tố tạo nên sự lôi cuốn cho chương trình chính là dàn người đẹp nổi tiếng trong vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh sự thông minh và sắc sảo của Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Phạm Hương lại được chú ý bởi những cuộc “đấu khẩu” gay gắt. Chính cuộc chiến được nhen nhóm từ tập một cho đến phút cuối của hai người đẹp đã tạo nên kịch tính cho chương trình. Đồng thời mang lại sức hấp dẫn với khán giả xem đài.

Mâu thuẫn giữa Phạm Hương và Lan Khuê đã tạo nên kịch tính cho từng tập phát sóng của 'The Face Vietnam' mùa giải đầu tiên.

Mẫu nấm lùn và điểm nhấn cho Next Top Model

Sau nhiều mùa áp dụng công thức “vịt hoá thiên nga” trong quá trình tìm kiếm và đào tạo người mẫu, Vietnam’s Next Top Model mang đến làn gió tươi mới với việc thay đổi quy chế. Cùng với việc “phá bỏ mọi giới hạn” theo tiêu chí mới, mẫu nấm lùn Fung La trở thành gương mặt ấn tượng nhất. Cô gái có chiều cao khiêm tốn luôn mang đến bất ngờ bởi khả năng tạo dáng và thần thái chuyên nghiệp. Nhờ sự nỗ lực của mình, lần đầu tiên trong lịch sử Next Top, thí sinh cao 155cm đã giành được cơ hội vào đêm chung kết và trở thành á quân của chương trình.

Mẫu nấm lùn Fung La là gương mặt đặc biệt và ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích chương trình 'Vietnam's Next Top Model 2016'.

Kikki Lê lỡ duyên với 'Asia’s Next Top Model'

Vừa nhận được những lời chúc mừng về việc tham gia Asia's Next Top Model, Kikki Lê lập tức bị lao vào vòng xoáy scandal của làng mẫu Việt. Từ câu chuyện cá nhân của Kikki Lê, hàng loạt tình tiết về nghi án ban tổ chức Next Top Việt Nam hăm dọa, chèn ép người mẫu đã được tiết lộ. Điều đáng tiếc, vì những lý do tế nhị và không tuân thủ đúng nguyên tắc khi tham gia chương trình truyền hình thực tế đã khiến Kikki Lê không thể tham gia cuộc thi người mẫu nổi tiếng trong khu vực.

"Về những vấn đề và thắc mắc liên quan đến việc tôi tham gia cuộc thi Asia's Next Top Model mùa thứ 5, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo đến tất cả mọi người là mình sẽ không góp mặt vào ngôi nhà chung của mùa thi này nữa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mọi người nói chung và bạn bè nói riêng đã động viên và cổ vũ tinh thần cho tôi", Kikki Lê chia sẻ.

Vừa chia sẻ tin vui sẽ góp mặt tại 'Asia's Next Top Model' mùa thứ 5 chưa được bao lâu, Kikki Lê phải tuyên bố vắng mặt tại cuộc thi.

Mẫu Việt và danh sách cấm diễn

Từ bức xúc quanh câu chuyện Kikki Lê và ban tổ chức Vietnam's Next Top Model, Cao Thiên Trang đã để lộ thông tin dàn mẫu bị lọt vào blacklist. Trong đó, hàng loạt người mẫu quen thuộc như Lê Thúy, Thùy Dương, Thùy Trang, Hằng Nguyễn, Thanh Thảo... đều có mặt trong danh sách cấm diễn của ban tổ chức Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Vụ việc xảy ra ở mùa thứ 2 của tuần lễ thời trang, nhưng khi được "khai quật", chủ đề này cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thời trang.

Thuỳ Dương nêu rõ lý do khiến nhóm người mẫu Next Top bị cấm diễn là vì muốn tăng tiền cát-xê. Theo chân dài chia sẻ, ở mùa thứ hai của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, một nhóm người mẫu ở Sài Gòn lập group chat với chủ đề "đồng loạt tăng giá diễn tuần lễ thời trang từ 1 triệu đến hai triệu". Vì mục đích chung nên Thuỳ Dương đã đồng ý tham gia. Tuy nhiên, có người trong nhóm đã đưa danh sách này cho công ty xem, sau đó một số người đã bị cấm diễn.

Cao Thiên Trang, Lê Thúy, Thùy Dương khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ thông tin danh sách dàn mẫu bị cấm diễn tại 'Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam'.

Đỗ Mạnh Cường tố ban tổ chức Vietnam's Next Top Model

Cuối năm 2016, ban tổ chức Vietnam's Next Top Model phải đối mặt với nhiều thông tin thiếu sự tích cực. Sau khi Xuân Lan và Cao Thiên Trang chia sẻ về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức, Đỗ Mạnh Cường cũng lên tiếng về chuyện hậu trường của Vietnam's Next Top Model. Đặc biệt, cựu giám khảo không ngừng nhắc đến người đứng đầu và đưa chương trình này về Việt Nam (bà Quỳnh Trang).

"Chị làm ơn đừng có chỉ biết mở miệng nói, không có chị thì không có họ đi, không có họ thì cũng không có Vietnam's Next Top Model, không có cái cần để chị câu cơm, ăn quảng cáo... đâu nhé. Chị cũng bắt các cô gái quay hình ngày đêm sáng tối để giúp cho chị có những mùa giải Vietnam's Next Top Model thành công", Đỗ Mạnh Cường tố ban tổ chức bóc lột sức lao động của mẫu trẻ.

Đỗ Mạnh Cường không ngại chia sẻ chuyện hậu trường với những thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín và độ chuyên nghiệp của ban tổ chức 'Vietnam's Next Top Model'.