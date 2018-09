20 bộ váy xẻ cao 'bỏng mắt' của sao

Điều thú vị là Selena Gomez - "tình địch" của Bella - cũng từng phô da thịt trong trang phục xẻ cao không kém. Tham dự gala từ thiện do tài tử Leonardo DiCaprio tổ chức trên du thuyền sang trọng ở Italy ngày 24/7/2014, giọng ca Come and Get It bị lộ nội y lúc kéo vạt váy để tiện di chuyển.