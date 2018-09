Quỳnh Mai được đặc cách vào The Face

Chân dài gây bất ngờ xuất hiện trong top 20 của cuộc thi dù không tham gia vòng sơ tuyển chính thức.

Quỳnh Mai là gương mặt khá quen thuộc tại các cuộc thi như Vietnam’s Next Top Model, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, gần đây nhất là Asia’s Next Top Model 2015. Sau nhiều lần thất bại tại các sân chơi chuyên nghiệp, nữ người mẫu tiếp tục thử sức với The Face Vietnam. Việc Quỳnh Mai góp mặt trong mùa đầu tiên của cuộc thi đã đem đến nhiều bất ngờ bởi ở tất cả các vòng casting của chương trình cô đều không xuất hiện.

Quỳnh Mai cho biết, ngày 24/4 cô gặp rắc rối với thông tin cấm diễn vì thế nếu tham gia casting vào ngày 25/4 sẽ gặp nhiều bất lợi. Quỳnh Mai muốn để thông tin tạm lắng xuống, giải quyết được chuyện cá nhân rồi mới liên lạc với ban tổ chức để nộp đơn thi sau.

Ban tổ chức xác nhận, Quỳnh Mai là một trong những gương mặt sẽ xuất hiện trong top 20 của 'The Face Vietnam' mùa đầu tiên.

Chân dài khẳng định, việc cô tham gia The Face Vietnam có thể xem như trường hợp đặc cách nhưng không phải đi cửa sau, được ưu tiên hay gian lận. Quỳnh Mai cho biết, cô đã đến công ty nộp hồ sơ, tham gia vòng sơ loại theo đúng format và tiêu chí của chương trình.

Chia sẻ về lý do quyết định tham gia cuộc thi, Quỳnh Mai không giấu chuyện cô yêu thích format của chương trình này vì nó hướng đến tính năng động, mới mẻ, giúp người mẫu phát triển mình hơn. Cô cũng tỏ ra hào hứng khi biết góp mặt trong dàn huấn luyện viên là những gương mặt hot của showbiz Việt: ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Phạm Hương và Hoa khôi Lan Khuê. Ngoài ra, các cuộc thi ở mùa đầu tiên đều gây sức hút, tò mò trước khán giả và có lợi rất lớn về mặt truyền thông.

